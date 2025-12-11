શરીરમાં રોકેટ ગતિએ વધશે વિટામિન B12, બસ દરરોજ પીવો આ દાળનું પાણી
Vitamin B12 Deficiency: શરીર સ્વસ્થ અને તંદુરસ્ત રહે તે માટે વિટામિન અને મિનરલ્સની જરૂર હોય છે. શરીર માટે એક મહત્વનું વિટામિન B12 છે, જો તમારા શરીરમાં આ વિટામિનની ઉણપ હોય તો તમે આ દાળના પાણીનું સેવન કરી શકો છો.
Vitamin B12 Deficiency: બધા પ્રકારના વિટામિન અને મિનરલ્સ આપણા શરીર માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. ઘણા આપણા શરીરમાં જ ઉત્પન્ન થાય છે અને આ સાથે આપણો ખોરાક પણ તેને વધારવામાં મદદ કરે છે. આપણા શરીરમાં કોઈપણ પ્રકારના વિટામિન અને મિનરલ્સનો અભાવ ઘણી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓનું કારણ બની શકે છે. આજે આપણે એક એવા વિટામિન વિશે વાત કરીશું, જેની ઉણપથી ઘણી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. વિટામિન B12 એક એવું તત્વ છે જે DNA બનાવવા અને આપણા કોષોમાં ઉર્જા ઉત્પન્ન કરવા માટે જરૂરી છે. તેની ઉણપને કારણે આપણા શરીરને થાક, નબળાઈ અને એનિમિયા જેવી સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડે છે. આ સાથે, શરીરમાં સોજો પણ આવે છે. જો તમે વિટામિન B12 ની ઉણપને દૂર કરવા માટે પૂરકને બદલે ઘરેલું ઉપચાર અપનાવવા માંગતા હો, તો તમે આ વસ્તુને આહારમાં સામેલ કરી શકો છો.
વિટામિન બી12 માટે કઈ રીતે કરશો મગ દાળનું સેવન (How To Consume Moong Dal For Vitamin B12 Deficiency)
વિટામિન બી12ની કમી પૂરી કરવા માટે તમે મગ દાળનું પાણી પી શકો છો. આ દાળમાં વિટામિન બી12 ભરપૂર માત્રામાં હોય છે. દરરોજ તેનું સેવન આ વિટામિનની કમી દૂર કરવામાં મદદ કરી શકે છે.
કઈ રીતે કરશો સેવન
મહત્વનું છે કે તમે રાત્રે સૂતા પહેલા એક કપ મગ દાળને સારી રીતે સાફ કરી અને પાણીમાં પલાળી દો. સવારે આ દાળના પાણીનું સેવન કરો. આ સિવાય તમે બચેલી દાળમાં ડૂંગળી, લીંબુ નાખી તેનું સેવન કરી શકો છો.
Disclaimer: પ્રિય પાઠક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા માટે આભાર. આ સમાચાર તમને જાગરૂત કરવાના ઈરાદાથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે તેને લખવામાં ઘરેલુ નુસ્ખા અને સામાન્ય જાણકારીની મદદ લીધી છે. તમે સ્વાસ્થ્ય સાથે જોડાયેલા કોઈ ઉપાય અજમાવતા પહેલા ડોક્ટરની સલાહ લો.
