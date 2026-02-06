Prev
Food Cravings: વારંવાર કંઈ ખાવાની ક્રેવિંગને કંટ્રોલ કરવાનો દેશી ઉપાય, ઓવર ઈટિંગ પણ અટકશે

How to Control Food Cravings: ઘણા લોકોને થોડા થોડા સમયે કંઈક ચટપટું ખાવાની ઈચ્છા થયા કરે છે. જેને ક્રેવિંગ કહેવામાં આવે છે. ક્રેવિંગ કંટ્રોલ કરવી જરૂરી હોય છે નહીં તો તેના કારણો ઓવરઈટિંગ થાય છે અને પરિણામે પાચનમાં ગડબડથી લઈ વજનમાં વધારા જેવી તકલીફો વધી જાય છે. આ ક્રેવિંગને કંટ્રોલ કરવાનો એક દેશી નુસખો છે જેના વિશે આજે જાણીએ.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Feb 06, 2026, 01:09 PM IST

How to Control Food Cravings: ક્રેવિંગ શબ્દ વિશે તમે પણ સાંભળ્યું હશે. ક્રેવિંગ એટલે અચાનક કોઈ વસ્તુ ખાવાની તીવ્ર ઈચ્છા થવી. ઘણીવખત ભુખ નથી હોતી બસ સ્વાદ માટે ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય છે. તો વળી કેટલાક લોકો એવા હોય છે જેમને ખાધા પછી પણ થોડીવારમાં ભુખ લાગી જાય છે અને ફરીથી કંઈ ખાવાની ઈચ્છા થવા લાગે છે. હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર આ રીતે આખા દિવસ દરમિયાન થોડા થોડા સમય ખાતા રહેવું સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક છે. તેનાથી સૌથી આપણા શરીર પર અસર જોવા મળે છે. વારંવાર ખાવાથી મેટાબોલિઝમ સ્લો થઈ જાય છે.

આપણે જ્યારે ખોરાક લઈએ છીએ ત્યારે આપણા શરીરના દરેક અંગ તેનાથી પ્રભાવિત થાય છે. આપણા દરેક અંગને ખોરાકના પાચન માટે એક્ટિવ રહેવું પડે છે. જો આપણે થોડા થોડા સમયે ફક્ત ક્રેવિંગના કારણે આહાર લેતા રહીએ તો શરીર પર તેની આડઅસરો જોવા મળે છે. આવી સમસ્યા ન થાય તે માટે ક્રેવિંગ પર કંટ્રોલ કરવો જોઈએ અને જ્યારે ભુખ લાગે ત્યારે જ આહાર લેવો જોઈએ. ક્રેવિંગને કંટ્રોલ કેવી રીતે કરી શકાય તે જાણવું પણ જરૂરી છે. એ પહેલા જાણીએ ક્રેવિંગ થવાના કારણો કયા કયા હોય છે?

વારંવાર ક્રેવિંગ થવાના કારણ

હોર્મોનલ અસંતુલન
ઓછી ઊંઘ
સ્ટ્રેસ
ડિહાઈડ્રેશન
પોષકતત્વોની ખામી
ગર્ભાવસ્થા

ક્રેવિંગ કંટ્રોલ કરવાનો દેશી ઈલાજ

આમ તો માર્કેટમાં એવા ઘણા પ્રોડક્ટ મળે છે જે દાવો કરે છે કે તેનું સેવન કરવાથી ક્રેવિંગ કંટ્રોલ થઈ જાય છે. પરંતુ જો તમારે આવી ફેન્સી વસ્તુઓ પર ખર્ચ ન કરવો હોય અને ક્રેવિંગ અને વારંવાર લાગતી ભુખને નેચરલી કંટ્રોલ કરવી હોય તો તેનો દેશી ઈલાજ પણ છે. ક્રેવિંગ કંટ્રોલ કરવા માટે તજ અને વરિયાળીનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. એ વાતો તો તમે પણ જાણતા હશો કે વરિયાળી અને તજમાં ઔષધીય ગુણ હોય છે. એન્ટી ઓક્સીડન્ટ, એન્ટી ઈન્ફ્લેમેટરી ગુણ અને એન્ટી બેક્ટેરિયલ ગુણ ધરાવતી વરિયાળી અને તજ પાચન ક્રિયા સુધારી વારંવાર થતી ક્રેવિંગ્સને શાંત કરવામાં મદદ કરે છે. 

તજ વરિયાળી ભુખ પણ કંટ્રોલ કરશે

તજ અને વરિયાળીમાં ડાયટરી ફાઈબર હોય છે. તજ વરિયાળીનું પાણી કરીને પીવાથી મેટાબોલિક રેટ વધે છે. તજ અને વરિયાળી કેલેરી બર્ન કરવામાં મદદ કરે છે. તજના કારણે બ્લડ શુગર લેવલનું સ્તર કંટ્રોલમાં રહે છે. બ્લડ શુગર સ્પાઈક ન થાય તો ક્રેવિંગ કંટ્રોલ કરવામાં મદદ મળે છે.

તજ વરિયાળીનું પાણી બનાવવાની રીત 

ક્રેવિંગ અને વારંવાર લાગતી ભુખને કંટ્રોલ કરવા માટે એક તપેલામાં 1 કપ પાણી લો અને તેમાં 1 ચમચી વરિયાળી અને 1 ટુકડ તજ ઉમેરો. આ પાણીને 5 મિનિટ ઉકાળો પછી ગેસ બંધ કરી દો. તજ અને વરિયાળીના પાણીને થોડું ઠંડુ થવા લો અને પછી આ પાણી પી લેવું. તમે વરિયાળી અને તજ રાત્રે પાણીમાં પલાળીને સવારે પી શકો છો. સવારે ખાલી પેટ આ પાણી પીવાથી વધારે લાભ થાય છે. જો કે તમે દિવસ દરમિયાન પણ તજ અને વરિયાળીનું પાણી પી શકો છો. 

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

