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  • /Papaya Leaf Extract: પપૈયાના પાનનો રસ દિવસમાં કેટલીવાર પીવો ? આ રસ પીધા પછી કેટલા સમયમાં પ્લેટલેટ્સ કાઉન્ટ વધે ?

Papaya Leaf Extract: પપૈયાના પાનનો રસ દિવસમાં કેટલીવાર પીવો ? આ રસ પીધા પછી કેટલા સમયમાં પ્લેટલેટ્સ કાઉન્ટ વધે ?

Papaya Leaf Extract:  ડેન્ગ્યુમાં શરીરના પ્લેટલેટ્સ ઝડપથી ઘટવા લાગે છે. આવા સમયે દર્દીને પપૈયાના પાનનો રસ પીવડાવવામાં આવે છે. માનવામાં આવે છે કે પપૈયાના પાનનો રસ પ્લેટલેટ્સ ઝડપથી વધારવામાં મદદ કરી શકે છે.  
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 07, 2026, 07:49 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 07:49 AM IST
Papaya Leaf Extract: પપૈયાના પાનનો રસ દિવસમાં કેટલીવાર પીવો ? આ રસ પીધા પછી કેટલા સમયમાં પ્લેટલેટ્સ કાઉન્ટ વધે ?
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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