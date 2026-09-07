/Papaya Leaf Extract: પપૈયાના પાનનો રસ દિવસમાં કેટલીવાર પીવો ? આ રસ પીધા પછી કેટલા સમયમાં પ્લેટલેટ્સ કાઉન્ટ વધે ?

Papaya Leaf Extract: પપૈયાનું ફળ જેટલું ફાયદાકારક છે એટલા જ તેના પાન પણ ફાયદાકારક ગણાય છે. પપૈયાના પાણીનો ઉપયોગ સૌથી વધારે ડેન્ગ્યુની બીમારી થાય છે. ડેન્ગ્યુમાં પ્લેટલેટ કાઉન્ટ ઝડપથી ઘટી જતા હોય છે. આવા સમયે ઘરેલુ નુસખા તરીકે પપૈયાના પાનનો રસ દર્દીને પીવડાવવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. પપૈયાના પાનનો રસ ડેન્ગ્યુની દવાનો વિકલ્પ નથી. એનો ઉપયોગ ઘરેલુ નુસખા તરીકે કરવામાં આવે છે. માનવામાં આવે છે કે દિવસમાં બેથી ત્રણ વખત દર્દીને બે થી ત્રણ ચમચી પપૈયાના પાનનો રસ પીવડાવવામાં આવે તો પ્લેટલેટકાઉન્ટ વધારવામાં મદદ મળી શકે છે.
બદલતા વાતાવરણના કારણે વાઇરલ ફીવર, ડેન્ગ્યુ સહિતની બીમારીઓનું જોખમ વધી જતું હોય છે. ચોમાસામાં ડેન્ગ્યુ સહિતના કેસમાં પણ વધારો થઈ જાય છે. ડેન્ગ્યુમાં શરીરના પ્લેટલેટ ઝડપથી ઘટી જાય છે. જેના કારણે નબળાઈ, થાક, શરીરમાં દુખાવો, તાવ જેવી સમસ્યાઓ જોવા મળે છે. આવા સમયે ઘરેલુ નુસખા તરીકે અને પ્લેટલેટ વધારવા માટે પપૈયાના પાનનો રસ દર્દીને પીવડાવવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. પપૈયાના પાનમાં કુદરતી રીતે એવા તત્વો હોય છે જે પ્લેટલેટ વધારવામાં મદદ કરી શકે છે.
પ્લેટલેટ કાઉન્ટ વધારવા માટે પપૈયાના પાનનો રસ
ડેન્ગ્યુમાં શરીરમાં પ્લેટલેટ કાઉન્ટ ની સંખ્યા ઓછી થાય છે જેના કારણે થાક, નબળાઈ, માથામાં દુખાવો, શરીરમાં દુખાવો જેવી સમસ્યા થઈ શકે છે. આવા સમયે દર્દીને પૂરતા પ્રમાણમાં આરામ અને પાણી પીવડાવતા રહેવું જોઈએ સાથે જ ડોક્ટરની સલાહ અનુસાર સારવાર શરૂ કરી દેવી જોઈએ. ડેન્ગ્યુની સારવાર અને દવાઓની સાથે પપૈયાના પાનનો રસ પણ આપી શકાય છે. પપૈયાના પાનમાં કુદરતી રીતે એવા કમ્પાઉન્ડ હોય છે જે ડેન્ગ્યુમાં ફાયદો કરી શકે છે.
પપૈયાના પાનનો રસ કેટલો પીવો ?
પ્લેટલેટ કાઉન્ટ ઓછા થઈ ગયા હોય તો દર્દીને પપૈયાના પાનનો રસ આપી શકાય છે પરંતુ તેની માત્રા અને દિવસમાં કેટલી વખત રસ પીવડાવવો તે જાણવું પણ જરૂરી છે. પપૈયાના પાનનો રસ પીવાથી રાતોરાત કાઉન્ટ વધી જતા નથી. દર્દીને દિવસમાં બેથી ત્રણ વખત પપૈયાના પાનનો રસ આપી શકાય છે. પરંતુ બેથી ત્રણ ચમચી રસ જ પીવડાવવો જોઈએ. તેનાથી વધારે પપૈયાના પાનનો રસ પીવાથી ગંભીર સમસ્યાઓ પણ થઈ શકે છે.
પપૈયાના પાનનો રસ કોણે ન પીવો ?
પપૈયાના પાનનો રસ બધા માટે યોગ્ય નથી ડોક્ટરની સલાહ લીધા પછી જ તેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. ગર્ભવતી મહિલાઓ અને સ્તનપાન કરાવતી મહિલાઓએ પપૈયાના પાનનો રસ પીતા પહેલા ડોક્ટરની સલાહ લેવી. આ સિવાય એલર્જી હોય કે પેટ સંબંધિત સમસ્યા હોય તો પણ પપૈયાના પાનનો રસ લેતા પહેલા ડોક્ટરની સલાહ લેવી. પપૈયાના પાનનો રસ પીધા પછી ઉલટી, પેટમાં દુખાવો જેવી તકલીફ થાય તો સેવન તુરંત બંધ કરી સારવાર માટે પહોંચવું.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)