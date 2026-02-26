Cinnamon: હાઈ સુગર લેવલને પણ મિનિટોમાં કંટ્રોલ કરી શકે તેવા તજનું સેવન કરવાની આ છે સાચી રીત
Cinnamon: લાકડાના ટુકડા જેવો દેખાતું તજ એવો મસાલો છે જે ડાયાબિટીસની નેચરલ દવા કહેવાય છે. ડાયાબિટીસમાં બ્લડ સુગર કંટ્રોલ કરવામાં અને સારી હેલ્થ કંડિશન મેનેજ કરવામાં તજ અસરદાર સાબિત થઈ શકે છે. તો ચાલો જાણીએ તજનો ઉપયોગ કરવાની રીત.
Cinnamon: ડાયાબિટીસ માટે તજ ગેમ ચેન્જર સાબિત થઈ શકે છે. તજ એવો મસાલો છે જે હાઈ બ્લડ સુગર લેવલને પણ કંટ્રોલ કરવામાં મદદ કરશે અને સાથે જ ઓલઓવર સ્વાસ્થ્ય માટે પણ ફાયદાકારક સાબિત થશે. ડાયાબિટીસમાં શરીરનું બ્લડ સુગર એટલે કે ગ્લુકોઝ અસામાન્ય રીતે વધી જાય છે. આવું એટલા માટે થાય છે કે ડાયાબિટીસમાં શરીરમાં ઇન્સ્યુલિન બરાબર બનતું નથી અને શરીર ઇન્સ્યુલિનનો ઉપયોગ પણ કરી શકતું નથી. આ સ્થિતિમાં બ્લડ સુગર કંટ્રોલ કરવામાં ન આવે તો હાર્ટ, કિડની, આંખ સહિતના અંગોને નુકસાન થઈ શકે છે. ડાયાબિટીસમાં હેલ્થી ડાયટ, નિયમિત વ્યાયામ સાથે દવા લેવી જરૂરી છે. આ વસ્તુઓની સાથે તજનો ઉપયોગ કરીને પણ ડાયાબિટીસમાં બ્લડ સુગર લેવલ કંટ્રોલ કરી શકાય છે.
ડાયાબિટીસ માટે ફાયદાકારક ગણાતી વસ્તુઓમાં તજ પણ આવે છે. હેલ્થ એક્સપર્ટ પણ જણાવે છે કે ડાયાબિટીસમાં બ્લડ શુગર કંટ્રોલ કરવામાં જ મદદ કરી શકે છે. તજને ડાયાબિટીસ માટે રામબાણ ઈલાજ પણ કહેવામાં આવે છે. તો ચાલો જાણીએ ડાયાબિટીસમાં તજ કેવી રીતે અસર કરે છે.
ડાયાબિટીસ અને તજ
અલગ અલગ રિસર્ચમાં એ વાત સાબિત થઈ છે કે તજ ઇન્સ્યુલિન સેન્સેટિવિટી વધારે છે અને બ્લડ સુગર લેવલને નોર્મલ કરવામાં મદદ કરે છે. તજ એવો મસાલો છે જે ગ્લુકોઝને યોગ્ય રીતે યુઝ કરવામાં મદદ કરે છે. તજ શરીરની ઇન્સ્યુલિન સેન્સિસિટીવીટી વધારીને ફાસ્ટિંગ સુગરને કંટ્રોલ કરવામાં પણ મદદ કરી શકે છે. કેટલીક રિસર્ચ અનુસાર તજનું નિયમિત સેવન કરવાથી ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસના દર્દીઓને બ્લડ સુગર ઓછું કરવામાં મદદ મળી શકે છે. તજ શરીર માટે કેવી રીતે કામ કરે છે તે તો જાણી લીધું હવે જાણીએ તજનો ઉપયોગ ડાયાબિટીસમાં કેવી રીતે કરવો.
કેવી રીતે કરવો તજનો ઉપયોગ ?
ડાયાબિટીસમાં બ્લડ શુગર કંટ્રોલ કરવા માટે તજનો ઉપયોગ અલગ અલગ રીતે કરી શકાય છે. પરંતુ નિયમિત રીતે તજનું સેવન કરવું હોય તો તેની માત્રાનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. તજનો પાવડર કરીને એર ટાઈટ કન્ટેનરમાં ભરી રાખો. ત્યાર પછી રોજ એક થી બે ગ્રામ તજનો પાવડર આખા દિવસ દરમિયાન લઈ શકો છો. દિવસ દરમિયાન બે ગ્રામથી વધારે તજનું સેવન કરવાથી લીવર પર અસર થઈ શકે છે. તેથી વધારે માત્રામાં તજનો ઉપયોગ ન કરવો.
1. તજનો ઉપયોગ કરવા માટે સવારે તજની ચા પી શકાય છે. તેના માટે એક કપ પાણીને ગરમ કરો અને તેમાં અડધી ચમચી તજ પાઉડર ઉમેરો. પાણી ઉકળી જાય પછી તેને ગાળી ચાની જેમ પી લેવું.
2. જો તમે સવારે હુંફાળું પાણી પીતા હોય તો એક ગ્લાસ હુંફાળા પાણીમાં એક ચપટી તજનો પાવડર ઉમેરીને પી શકો છો..
3. તજનો પાવડર તમે દૂધ, ઓર્ટસ કે સ્મુધીમાં મિક્સ કરીને પણ લઈ શકો છો. આ સિવાય સલાડમાં પણ તજનો પાવડર છાંટીને ખાઈ શકો છો.
તજના ઉપયોગથી સામાન્ય રીતે કોઈ આડઅસર થતી નથી પરંતુ જો કોઈ વ્યક્તિ ગંભીર બીમારીથી ગ્રસ્ત હોય તો તજનો ઉપયોગ કરતા પહેલા ડોક્ટરની સલાહ લેવી. તજ આયુર્વેદિક ગુણોથી ભરપૂર મસાલો છે પરંતુ તે દવાનો વિકલ્પ નથી. જો ડાયાબિટીસની દવાઓ ચાલતી હોય તો તેના બદલે તજનો ઉપયોગ ન કરવો. દવાઓની સાથે તજનું સેવન કરતાં પહેલા પણ ડોક્ટર સાથે વાત કરી લેવી.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
