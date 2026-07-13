/Sandfly: કેવી હોય ચાંદીપુરા વાયરસ ફેલાવતી માખી ? સેન્ડફ્લાય કરડે તો શરીર પર કેવા નિશાન પડે ?

Sandfly: ચાંદીપુરા વાયરસના કેસથી ગુજરાતમાં માતાપિતાની ચિંતા વધી છે. 15 વર્ષથી નાના બાળકો માટે આ વાયરસ ઘાતક સાબિત થઈ શકે છે. ચાંદીપુરા વાયરસ ખૂબ જ ઝડપથી ફેલાય છે. બાળકને સારવાર મળવામાં મોડું થાય તો આ વાયરસ જીવલેણ સાબિત થઈ છે. આટલો ઘાતક વાયરલ એક નાનકડી માખીના કરડવાથી ફેલાય છે. આ માખીને સેન્ડફ્લાય કરે છે. સેન્ડફ્લાસ ઘરમાં ઉડતી સામાન્ય માખી કરતાં અલગ હોય છે. તો ચાલો તમને સેન્ડફ્લાય વિશે બધું જ જણાવીએ.
કેવી હોય સેન્ડફ્લાય ?
સેન્ડફ્લાય જેને રેતીની માખી પણ કહેવામાં આવે છે જે આકારમાં ઘરમાં ઉડતી સામાન્ય કાળી માખીથી 4 ગણી નાની હોય છે. આ માખી મચ્છર કરતાં પણ નાની દેખાય છે અને તેના પર ઝીણા ઝીણા વાળ હોય છે. સેન્ડફ્લાય રેતી જેવી જ થોડી પીળી દેખાતી હોય છે. તેની પાંખ ડાયમન્ડ શેપની હોય છે અને પાંખ પર ઝીણા ઝીણા વાળ હોય છે. આ માખીની પાંખ વી શેપમાં ઉપર જ રહે છે. સેન્ડફ્લાય વધારે ઉડી શકતી નથી અને તે ઉડે ત્યારે અવાજ પણ આપવો નથી.
સેન્ડફ્લાયનું કરડવું
સેન્ડફ્લાય વિશે જાણવા મળતી માહિતી અનુસાર ફક્ત માદા સેન્ડફ્લાય લોહી ચુસવા માટે કરડે છે. જ્યારે સેન્ડફ્લાય કરડે છે તો તીવ્ર દુખાવો થાય છે. સેન્ડફ્લાય કરડી હોય ત્યાં નિશાન પડી જાય છે. ઘણીવાર તે જગ્યાએ ઝીણી ઝીણી ફોડલીઓનો સમુહ દેખાવા લાગે છે. સેન્ડફ્લાયના કરડવાથી ચાંદીપુરા વાયરસ અને લીશમૈનિયાસિસ નામની બીમારી ફેલાવાનું કારણ બને છે.
સેન્ડફ્લાય કઈ જગ્યાઓએ વધારે હોય ?
સેન્ડફ્લાય ભેજવાળી જગ્યાઓએ, અવાવરુ અંધારી જગ્યાઓએ, સડેલા કચરામાં વધારે ઉત્પન્ન થાય છે. આ માખી માટીના ઘરની દિવાલો, તિરાડોમાં રહેતી હોય છે.
સેન્ડફ્લાયથી બચવાના ઉપાય
સેન્ડફ્લાયના ડંખથી બચવા માટે ઘરની બહાર નીકળો તો શરીર ઢંકાય તેવા કપડા પહેરો. ઘરમાં સુતી વખતે મચ્છરદાનીનો ઉપયોગ કરો. ઘરની આસપાસ અને ઘરમાં સ્વચ્છતા રાખો. સેન્ડફ્લાય સવારે અને સાંજે વધારે સક્રિય હોય છે. આ સમયે વધારે ધ્યાન રાખો. ઘરમાં કીટનાશકનો ઉપયોગ કરો. સાંજના સમયે પાણી નજીક કે બગીચામાં ખુલ્લા પગે જવાનું ટાળો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)