Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Health
  • /Sandfly: કેવી હોય ચાંદીપુરા વાયરસ ફેલાવતી માખી ? સેન્ડફ્લાય કરડે તો શરીર પર કેવા નિશાન પડે ?

Sandfly: કેવી હોય ચાંદીપુરા વાયરસ ફેલાવતી માખી ? સેન્ડફ્લાય કરડે તો શરીર પર કેવા નિશાન પડે ?

Sandfly: ગુજરાતમાં ફરી એકવાર ચાંદીપુરા વાયરસે માથું ઉચક્યું છે. બાળકો માટે જીવલેણ સાબિત થતી આ બીમારી એક માખીના કરડવાથી ફેલાય છે. આ માખીને સેન્ડફ્લાય કરે છે. આ માખી સામાન્ય માખી અને મચ્છર કરતાં અલગ હોય છે. ચાલો તમને જણાવીએ સેન્ડફ્લાય કેવી દેખાતી હોય અને આ માખી કરડે તો શરીર પર કેવા નિશાન પડે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 13, 2026, 01:25 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 01:41 PM IST
Sandfly: કેવી હોય ચાંદીપુરા વાયરસ ફેલાવતી માખી ? સેન્ડફ્લાય કરડે તો શરીર પર કેવા નિશાન પડે ?
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
અંબાલાલ કાકા પર કાનૂની ગાળિયો? જુલાઈના વરતારા ખોટા પડતા વિજ્ઞાન જાથાએ કાનૂની કાર્યવા
 ambalal patel forecast24 min ago
2
Monsoon AC Settings41 min ago
3
Hyundai creta sales46 min ago
4
second marriage1 hr ago
5
Prediabetes skin signs1 hr ago