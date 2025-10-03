Tumor Symptoms: શરીરમાં અચાનક થયેલી ગાંઠ કેન્સરની છે કે નહીં આ રીતે જાણી શકાય
Tumor Symptoms: શરીરમાં કોઈ જગ્યાએ ગાંઠ જેવું લાગે એટલે ટેન્શન વધી જાય કે કેન્સર તો નહીં હોયને... પરંતુ શરીરમાં થતી બધી ગાંઠ કેન્સરની નથી હોતી. તો ચાલો તમને જણાવીએ ગાંઠ કેન્સરની છે કે નહીં તે કેવી રીતે જાણી શકાય.
Tumor Symptoms: શરીરમાં ટ્યુમર કે ગાંઠ છે તેવી વાત સાંભળતા જ લોકોના મનમાં કેન્સર જેવી બીમારીનું નામ આવે છે પરંતુ શરીરમાં થતી દરેક ગાંઠ કેન્સરની નથી હોતી. કેટલીક ગાંઠ કેન્સરવાળી હોય છે તો કેટલીક ગાંઠ નોર્મલ પણ હોય છે. શરીરના કોઈપણ અંગ પર થયેલી નોર્મલ ગાંઠ સરળતાથી ઠીક થઈ શકે છે જ્યારે ગાંઠ કેન્સરની હોય તો તેમના માટે લાંબી ટ્રીટમેન્ટ કરાવી પડે છે.
જો સમયસર ધ્યાન આપવામાં આવે અને સારવાર લેવામાં ન આવે તો કેન્સરની ગાંઠ જીવલેણ સાબિત થઈ શકે છે. પરંતુ સૌથી પહેલા એ જાણવું જરૂરી છે કે શરીરમાં થયેલી ગાંઠ કેન્સરની છે કે નોર્મલ? તો ચાલો તમને જણાવીએ કે કેન્સર અને નોન કેન્સર ગાંઠ વચ્ચે શું તફાવત હોય છે ?
ટ્યુમર એટલે શું?
ટ્યુમર શરીરની અસામાન્ય કોશિકાઓ હોય છે જે સોજા કે ગાંઠ તરીકે દેખાવા લાગે છે. જેમાં સૌમ્ય ટ્યુમર ધીમી ગતિથી વધે છે અને શરીરના અન્ય અંગોમાં ફેલાતું નથી. આ સિવાય ઘાતક ટ્યુમર પણ હોઈ શકે છે. આ ટ્યુમર શરીરમાં ઝડપથી ફેલાય છે અને રક્તના માધ્યમથી શરીરના અન્ય અંગોમાં પણ થઈ શકે છે.
બાયોપ્સી
શરીરમાં થયેલી ગાંઠ કેન્સરની છે કે નહીં તે જાણવા માટે બાયોપ્સીની મદદ લેવામાં આવે છે. બાયોપ્સીમાં ટ્યુમરના નાના ટુકડા કરી માઈક્રોસ્કોપ નીચે ટેસ્ટ કરવામાં આવે છે. જ્યારે કોશિકા અસામાન્ય દેખાય છે અને નિયંત્રણ બહાર નીકળી જાય છે તો તે કેન્સર હોઈ શકે છે. બાયોપ્સી પણ અલગ અલગ પ્રકારની હોય છે જેમ કે સોઈ વડે થતી બાયોપ્સી, સર્જીકલ બાયોપ્સી અને એન્ડોસ્કોપિક બાયોપ્સી.
ઇમેજિંગ ટેસ્ટ
શરીરમાં થયેલી ગાંઠની તપાસ એક્સ રે, સીટી સ્કેન, એમ આર આઈ, અલ્ટ્રાસાઉન્ડ ની મદદથી પણ કરવામાં આવે છે. આ સિવાય બ્લડ ટેસ્ટની મદદથી પણ એ ચેક કરી શકાય છે કે ગાંઠ કેન્સરની છે કે નહીં.
કેન્સરની ગાંઠના લક્ષણ
શરીરમાં થયેલી ગાંઠ કેન્સર કેન્સરની છે કે નોર્મલ તે બાયોપ્સીની મદદથી જાણી શકાય છે. આ સિવાય કેન્સર વાળી ગાંઠ હોય તો કેટલાક લક્ષણો પણ દેખાય છે આ લક્ષણો પરથી પણ ડોક્ટર બાયોપ્સી કરાવવાની સલાહ આપતા હોય છે જેથી સમયસર સારવાર શરૂ કરી શકાય. કેન્સરની ગાંઠ હોય તો નીચે દર્શાવ્યા અનુસાર લક્ષણ જોવા મળી શકે છે.
- ગાંઠ ઝડપથી વધે તો તે કેન્સરનો સંકેત હોઈ શકે છે.
- કોઈ કારણ વિના ગાંઠમાંથી લોહી નીકળવું પણ કેન્સરનો સંકેત હોય છે.
- ગાંઠની ઉપરની સ્કીનમાં વારંવાર ફેરફાર થાય તો તે કેન્સરની ગાંઠ હોઈ શકે છે.
- શરીરમાં ગાંઠ દેખાવાની સાથે કારણ વિના વજન ઘટવા લાગે, શરીરમાં થાક રહેતો હોય કે સતત ઉધરસ આવે તો તે પણ કેન્સરનું લક્ષણ હોઈ શકે છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
