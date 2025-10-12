Prev
Memory: યાદશક્તિ પાવરફુલ થઈ જશે, આજથી જ અપનાવી લો આયુર્વેદનો આ ઉપાય

How To Improve Memory: આજના સમયમાં મોટાભાગના લોકો અનહેલ્ધી લાઈફસ્ટાઈલ ફોલો કરે છે. જેના કારણે શરીર અને મન બંને નબળા પડી જાય છે. નાની વયના લોકોનો બ્રેન પાવર પણ ઓછો થઈ જાય છે. જો તમે મગજની શક્તિ વધારવા માંગો છો તો આજે તમને તેના માટેનો આયુર્વેદિક ઉપાય જણાવીએ.
 

Written By  krupa shah|Last Updated: Oct 12, 2025, 07:43 PM IST

How To Improve Memory: હવેનો સમય હાઈટેક થઈ ગયો છે. મોટાભાગના કામ ટેકનોલોજીની મદદથી કરવામાં આવે છે પરંતુ તેના કારણે લોકોની મેમરી નબળી પડતી જાય છે એવું કહી શકાય. આ સમસ્યાનું સમાધાન પણ આયુર્વેદ પાસે છે. આયુર્વેદમાં દરેક બીમારીનો ઈલાજ છે. આજે પણ કેટલીક સારવાર માટે લોકો આયુર્વેદ પર વિશ્વાસ રાખે છે. આયુર્વેદમાં મસ્તિષ્ક સંબંધિત સમસ્યાનો પણ ઈલાજ છે. 

આજના સમયમાં નબળી યાદશક્તિ, વાતો ભુલી જવી, માનસિક થાક જેવી સમસ્યા સામાન્ય થઈ ગઈ છે. આયુર્વેદ અનુસાર તેનો ઈલાજ બે ઔષધિ કરી શકે છે. આ ઔષધિઓ છે બ્રાહ્મી અને શંખપુષ્પી. બ્રાહ્મી અને શંખપુષ્પી મગજ માટે વરદાન સમાન છે. આ બંને વસ્તુ મગજની સમસ્યાનું સમાધાન છે.વાત કરીએ બ્રાહ્મીની તો બ્રાહ્મીના છોડના પાન નાના નાના હોય છે અને તેમાં ફુલ પણ આવે છે. ભારતના વરસાદી રાજ્યોમાં તેની ખેતી પણ વધારે થાય છે. 

આયુર્વેદમાં તેને બુદ્ધિ પ્રદાન કરનાર છોડ કહેવામાં આવે છે. બ્રાહ્મીનું સેવન કરવાથી યાદશક્તિ અને એકાગ્રતા વધે છે. આ સિવાય ચિંતા અને સ્ટ્રેસ પણ ઓછો થાય છે. તેનું સેવન કરવાથી મગજની નસો શાંત થાય છે અને મગજ સારી રીતે કામ કરે છે. બ્રાહ્મી મગજની નસોને શાંત અને મજબૂત કરે છે. 

શંખપુષ્પી પણ મગજ માટે વરદાન સમાન છે. આયુર્વેદમાં તેને મેધાવર્ધક કહેવામાં આવે છે એટલે કે તે મગજને ઉર્જા આપે છે અને ભાવાનત્મક સંતુલન બનાવવામાં મદદ કરે છે. શંખપુષ્પીનું સેવન કરવાથી ઊંઘ સારી આવે છે અને માનસિક સ્થિરતા વધે છે. 

બ્રાહ્મીનું સેવન તમે ચૂર્ણ તરીકે કરી શકો છો. તેનું ચૂર્ણ ઘી અથવા દૂધ સાથે લઈ શકાય છે. જો બાળકને આપવું હોય તો ચૂર્ણ બાળકને પણ આપી શકો છો. તેનાથી એકાગ્રતા વધે છે. બ્રાહ્મીના તેલથી માલિશ પણ કરી શતાય છે. શંખપુષ્પીનું સેવન કાઢા તરીકે કરવામાં આવે છે. બજારમાં તેનો કાઢો અને ચૂર્ણ બંને મળે છે. 

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

