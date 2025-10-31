Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝHealth

Curd: વિટામિન બી12 વધારવાની નહીં લેવી પડે દવા, રોજ 1 વાટકી દહીંમાં 1 ચમચી આ દાણા ઉમેરી ખાવા લાગો

Vitamin b12: આજે તમને 4 એવા ચમત્કારી દાણા વિશે જણાવીએ જેને દહીંમાં મિક્સ કરીને ખાવાનું શરુ કરી દેશો તો શરીરમાં કુદરતી રીતે વિટામિન બી12 વધી જશે. 
 

Written By  krupa shah|Last Updated: Oct 31, 2025, 05:51 PM IST

Vitamin b12: વિટામિન બી12 શરીર માટે જરૂરી પોષકતત્વ છે. તે શરીરની નર્વસ સિસ્ટમને મજબૂત બનાવવાની સાથે લોહીમાં રેડ બ્લડ સેલ્સ બનાવવાનું કામ કરે છે. જો શરીરમાં વિટામિન બી12 ઓછું હોય તો થાક લાગે, નબળાઈ રહે છે અને યાદશક્તિ નબળી પડી જાય છે. શરીરને આ પોષક તત્વની જરૂર વધારે હોય છે તેથી એવી વસ્તુઓનું સેવન કરવું જોઈએ જેનાથી શરીરમાં વિટામિન બી12 ઉત્પન્ન થાય. 

વિટામિન બી12 વધારવા માટે લોકો દવા અને ઇન્જેક્શનની મદદ પણ લેતા હોય છે પરંતુ જો તમારે દવા વિના વિટામિન બી12 વધારવું હોય તો એવી 4 વસ્તુઓ છે જેને દહીંમાં ઉમેરીને ખાવી જોઈએ. હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર દહીંમાં આ ચાર વસ્તુ મિક્સ કરીને ખાવાથી શરીરમાં નેચરલી વિટામીન b12 વધે છે. આ 4 વસ્તુઓ કઈ છે જાણી લો. 

આમળાનો પાવડર 

એક રિસર્ચ અનુસાર દહીંમાં વિટામીન b12 સારી માત્રામાં હોય છે, જો તમે દહીંમાં એક ચમચી આમળાનો પાઉડર મિક્સ કરીને ખાશો તો તેનાથી શરીરમાં વિટામીન b12 વધે છે. કારણ કે આમળા વિટામીન સી થી ભરપૂર હોય છે, જે વિટામિન b12 નું અવશોષણ સારી રીતે કરવાનું કામ કરે છે. 

શેકેલા તલ 

સફેદ તલ શરીર માટે લાભકારક માનવામાં આવે છે. શરીરમાં વિટામિન બી12 ની ખામી હોય તો તેને દૂર કરવા માટે દહીંમાં શેકેલા તલ ઉમેરીને ખાવાનું શરૂ કરી દો. આ મિશ્રણ સ્વાદિષ્ટ પણ લાગે છે અને વિટામીન b12 શરીરમાં વધારે છે. 

મેથી દાણા 

શરીરમાં વિટામિન બી12 નેચરલી વધારવા માટે દહીં સાથે મેથી દાણાનું સેવન પણ કરી શકાય છે. મેથી ફાઇબર અને પ્રોટીનથી ભરપૂર હોય છે. તેનું સેવન કરવાથી પાચન સુધરે છે અને વિટામિન b12 નેચરલી વધે છે. 

અળસી 

શરીરમાં વિટામિન બી12 વધારવા માટે દહીંમાં અળસી ઉમેરીને પણ તેનું સેવન કરી શકાય છે. અળસીના બી સુપરફૂડ છે. તેમાં મેગ્નેશિયમ, ફોસ્ફરસ, કોપર અને વિટામીન બી જેવા પોષક તત્વો હોય છે. દહીં અને અળસીનું મિશ્રણ શરીરમાં વિટામીન બીટવેલ ની ખામીને દૂર કરવાની નેચરલ રીત છે.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

