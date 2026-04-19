ઈડલી-ઢોંસાના ખીરામાં વચ્ચે નાગરવેલનું પાન કેમ મૂકાય છે? ગરમીમાં આ દેશી નુસ્ખાનો છે મોટો ફાયદો

Betel leaf in dosa batter : ગરમીમાં લોકો ઈડલી અને ઢોંસા બનાવીને ખાવાનું વધુ પસંદ કરે છે. જોકે, ગરમીમાં ખીરુ બહુ જલ્દી ખાટ્ટુ થઈ જાય છે. ખીરાને ખાટ્ટું થતા અટકાવવા માટે ખાવાના પાનનો દેશી નુસ્ખો અપનાવી શકાય છે, જે ખીરાને ફ્રેશ પણ રાખશે

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Apr 19, 2026, 09:28 AM IST

How to keep idli batter fresh in summer : ગરમીમી સીઝનમાં ઈડલી ઢોંસાનું ખીરું જલ્દી ખાટ્ટું થઈ જાય છે. જેનાથી તેનો સ્વાદ બગડાઈ જાય છે. આજકલ સોશિયલ મીડિયા પર ખીરા પર ખાવાના પાન મૂકવાની ટ્રીક વાયરલ થઈ રહી છે. જે ન માત્ર ખીરાનું ફર્મેન્ટેશન રોકે છે, પરંતું સાથે જ ઈડલીને સોફટ અને ખીરાને ક્રિસ્પી બનાવવામાં મદદ કરે છે. આ દેશી નુસ્ખો બહુ જ કામનો છે. 

ગરમીમાં હળવો ખોરાક આપણા સ્વાસ્થ્ય માટે સારો હોય છે. કારણ કે, આ મોસમમાં પેટ સાથે જોડાયેલી સમસ્યાઓ વધારે થાય છે. લાઈટ ખોરાક વિશે વિચારીએ તો સૌથી પહેલા આપણા વિચારમાં સાઉથ ઈન્ડિયન ફૂડ આવે છે. હાલ સોશિયલ મીડિયા પર ખાવાના પાનની એક દેશી ટ્રીક વાયરલ થઈ રહી છે. જેમાં ઈડલી અને ઢોંસાના બેટરમાં પાન નાંખવાના ફાયદા બતાવવામાં આવે છે. આખરે આ પાનના પત્તાથી કેવી રીતે બેટર સારું બની શકે છે તે જરૂરી છે. 

ખીરામાં ખાવાનું પાન નાંખવાથી શું થાય છે 
સૌથી પહેલા એ સમજવુ જરૂરી છે કે, પાન આખરે કેવી રીતે કામ કરે છે. પાનના પત્તામાં નેચરલ એન્ટી-બેક્ટેરિયલ અને એન્ટી-ફંગલ ગુણ હોય છે. જે ઢોંસા કે ઈડલીના ખીરાના ફર્મેન્ટેશનની પ્રોસેસને બેલેન્સ કરવામાં મદદ કરે છે. ખાસ કરીને ગરમીની મોસમમાં જ્યારે ખીરું જલ્દી ઘટ્ટ બની જાય છે, આવામાં ખાવાનું પાન નાંખવાથી લાંબા સમય સુધી તે સારુ રહે છે. તે ખાટ્ટું પણ થતું નથી. 

શું પાનના પત્તાતી બેટરનો ટેસ્ટ બદલાઈ જાય છે
કેટલાક લોકો એવું માને છે કે, ખાવાનું પાન એડ કરવાથી ખીરામાં હળવી સુગંધ, હળવી ફ્રેશનેસ આવી જાય છે. જોકે, તેનાથી ખીરાનો ટેસ્ટ બદલાઈ જતો નથી. પરંતું આનાથી ઈડલી અને ઢોંસા થોડા સોફ્ટ બની જાય છે. ખાસ કરીને ઈડલીના ખીરામાં પાન નાંખવાથી ઈડલી ટેક્ચર ફુલાયેલુ રહે છે, અને સ્પોન્જી બને છે. 

ખાવાના પાનમાં રહેલા એન્ઝાઈમ ખીરાના ફર્મેન્ટેશનને સોફ્ટ બનાવે છે. જેનાથી ઢોંસા ક્રિસ્પી અને ગોલ્ડન બ્રાઉન બનવામાં મદદ મળે છે. જોકે, આ એક દેશી નુસ્ખો છે. તેના કોઈ વૈજ્ઞાનિક કારણો નથી. તેને એક ઘરેલું ઉપાય કહી શકાય છે. 

ખીરામાં પાનનું પત્તું ક્યારે નાંખવું
જ્યારે તમે ઈડલી-ઢોંસાનું ખીરુ પીસીને ફર્મેન્ટેશન માટે રાખો છો, ત્યારે તેમાં એક ખાવાનું પાન ચોખ્ખુ ધોઈને તેના પર મૂકી દો. ધ્યાન રાખો કે, પાન તાજું કે કેમિકલ વગરનું હોય. ખીરુ તૈયાર થાય બાદ પાન તેમાંથી કાઢી લો. બાદમાં નોર્મલ રીતે ઈડલી કે ઢોંસા બનાવી લો. 

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

