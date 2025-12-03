Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝHealth

Ayurvedic Kadha: શરદી કે ઉધરસ થાય તો દિવસમાં 2 વાર આ કાઢો પીવો, દવા લેવાની જરૂર નહીં પડે

Ayurvedic Kadha: શિયાળામાં શરદી, ઉધરસ જેવી સમસ્યા થાય તે સામાન્ય વાત છે. વારંવાર થતા શરદી ઉધરસને મટાડવા માટે જો દવા ન લેવી હોય તો આ રીતે કાઢો બનાવી દિવસમાં 2 વખત પી લેવો. આ કાઢો શરદી, ઉધરસને છુમંતર કરી દેશે.
 

Written By  krupa shah|Last Updated: Dec 03, 2025, 05:15 PM IST

Trending Photos

Ayurvedic Kadha: શરદી કે ઉધરસ થાય તો દિવસમાં 2 વાર આ કાઢો પીવો, દવા લેવાની જરૂર નહીં પડે

Ayurvedic Kadha: શિયાળામાં શરદી, ઉધરસ ન થાય તેનું ધ્યાન તો રાખવામાં આવે છે પરંતુ ઠંડી હવાના કારણે વારંવાર શરદી, ઉધરસ થઈ જાય છે. શરદી, ઉધરસનો ચેપ પણ શિયાળામાં ઝડપથી લાગી જાય છે. ઘણા લોકો તો શરદી-ઉધરસ થાય એટલે ડોક્ટરનો સંપર્ક કર્યા વિના જ દવા ખાઈ લેતા હોય છે. જે સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક પણ સાબિત થઈ શકે છે. આ સમસ્યાનો રામબાણ ઈલાજ તમને જણાવીએ. 

Add Zee News as a Preferred Source

શરદી, ઉધરસ થાય તો એક આયુર્વેદિક કાઢો બનાવી પી લેવો. શરદી કે ઉધરસ થયા હોય ત્યારે દિવસમાં 2 વાર આ કાઢો બનાવી પી લેવો. તેનાથી શરદી, ઉધરસ મટી જાય છે અને દવા પણ લેવી પડતી નથી. શરદી, ઉધરસ મટાડવા માટે તુલસી, આદુ, કાળા મરી ઉપયોગી સાબિત થાય છે. આ વસ્તુઓને મિક્સ કરીને જ કાઢો બનાવવાનો હોય છે. 

શરદી, ઉધરસ માટે કાઢો બનાવવા માટે 1 ગ્લાસ પાણીમાં તુલસીના પાન, આદુ, કાળઆ મરી ઉમેરી 5 થી 7 મિનિટ ઉકાળો. પાણી અડધું થઈ જાય એટલે ગાળી લો અને હુંફાળુ હોય ત્યારે પી લેવું. ગળામાં તકલીફ હોય તો તમે ઉકાળામાં મધ પણ ઉમેરી શકો છો.

આ કાઢો પીવાથી શરીરમાં ગરમી વધે છે. જેના કારણે બંધ નાક ખુલી જાય છે અને કફ પણ છુટો પડે છે. આ કાઢો પીવાથી ગળાની બળતરા મટે છે અને ગળાના દુખાવામાં પણ રાહત થાય છે. 

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

Trending news