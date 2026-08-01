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ઘરે બ્લડ પ્રેશર માપવામાં કઈ વાતોનું ધ્યાન રાખવું ? મશીનનો કફ હાથમાં કઈ રીતે બાંધવાનો હોય જાણો

How to Measure Blood Pressure at Home: ઘરે બ્લડ પ્રેશર માપવાનું મશીન હોય પણ જો તમે તેનો કફ બરાબર જગ્યાએ ન બાંધો તો બ્લડ પ્રેશરનું રીડિંગ ખોટું પણ આવી શકે છે. તો ચાલો આજે તમને જણાવીએ બ્લડ પ્રેશર માપવા માટે તેનું કફ કેવી રીતે બાંધવાનું હોય.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 01, 2026, 02:26 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 02:26 PM IST
ઘરે બ્લડ પ્રેશર માપવામાં કઈ વાતોનું ધ્યાન રાખવું ? મશીનનો કફ હાથમાં કઈ રીતે બાંધવાનો હોય જાણો
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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