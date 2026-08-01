/ઘરે બ્લડ પ્રેશર માપવામાં કઈ વાતોનું ધ્યાન રાખવું ? મશીનનો કફ હાથમાં કઈ રીતે બાંધવાનો હોય જાણો

How to Measure Blood Pressure at Home: જે ઘરમાં હાઈ બ્લડ પ્રેશરના પેશન્ટ હોય ત્યાં બ્લડ પ્રેશર ચેક કરવાનું મશીન અચુક હોય છે. જો કે બ્લડ પ્રેશર ચેક કરવાનું મશીન લઈ લેવાથી કામ નથી થઈ જતું. આ મશીનનો ઉપયોગ કરવાની સાચી રીત પણ ખબર હોય તે જરૂરી છે. બ્લડ પ્રેશર ચેક કરવાના મશીનમાં જે કફ હોય છે તેને યોગ્ય રીતે હાથ પર બાંધવામાં આવે તો તેમાં સાચું રીડિંગ આવે છે.
મોટાભાગના લોકો એ જાણતા નથી હોતા કે બ્લડ પ્રેશર માપવાનું હોય તો તેનો કફ કઈ રીતે બાંધવાનો હોય. જો કફ બરાબર બાંધેલો ન હોય તો બ્લડ પ્રેશરનું રીડિંગ પણ બરાબર આવતું નથી. તો ચાલો તમને જણાવીએ બ્લડ પ્રેશર ચેક કરવા માટે તેનો કફ કઈ રીતે બાંધવાનો હોય.
બ્લડ પ્રેશર ચેક કરવાની સાચી રીત
બ્લડ પ્રેશર ચેક કરતી વખતે કઈ વાતોનું ધ્યાન રાખવું ?
- બીપી ચેક કરવાનું હોય ત્યારે જાડી સ્લીવના કપડા ન પહેરવા. કપડું જાડું હશે તે રીડિંગ ગડબડ થઈ શકે છે.
- બીપી ચેક થતું હોય ત્યારે હાથ ઢીલો છોડી દેવો જોઈએ.
- બ્લડ પ્રેશર ચેક કરતી વખતે હાથની ટાઈટ મુઠ્ઠી ન વાળો.
- બ્લડ પ્રેશર ચેક કરતી વખતે હાથને ઊંચા ટેબલ પર રાખો.
- બીપી ચેક થતું હોય ત્યારે એકદમ રિલેક્સ થઈને બેસવું. હાથ હલાવવો નહીં અને વાતો કરવી નહીં.
ક્યારે બ્લડ પ્રેશર ચેક ન કરવું ?
ચા, કોફી પીધા હોય કે કંઈ ખાધું હોય તો તુરંત બીપી ચેક ન કરવું.
કસરત કર્યા પછી બીપી ચેક કરવું નહીં.
સ્ટ્રેસમાં હોય ત્યારે બીપી ચેક ન કરવું.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)