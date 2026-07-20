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ચોમાસામાં મચ્છરજન્ય રોગોથી બચવા શું કરવું ? આયુષ મંત્રાલયે શેર કરી 4 ટીપ્સ

How to Prevent Mosquito Borne Diseases: દર વર્ષે ચોમાસામાં મચ્છરજન્ય રોગનું પ્રમાણ વધે છે. ચોમાસામાં મચ્છરજન્ય રોગોથી બચવા શું કરવું જરુરી હોય છે તેની ટીપ્સ આયુષ મંત્રાલયે શેર કરી છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 20, 2026, 08:54 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 08:54 AM IST
ચોમાસામાં મચ્છરજન્ય રોગોથી બચવા શું કરવું ? આયુષ મંત્રાલયે શેર કરી 4 ટીપ્સ
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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