/Eye Care: ચશ્મા આવી ગયા હોય તેવા બાળકોને આ પાવડર રોજ દૂધ સાથે પીવડાવો, નબળી આંખ તેજ થઈ જશે

Eye Care: બાળકના આંખના નંબર વધે નહીં અને આંખનું તેજ વધે તે માટે તેને રોજ દૂધ સાથે આ પાવડર આપી શકો છો. આ પાવડર ઘરે જ સામાન્ય વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરીને બનાવવાનું હોય છે. આ પાવડર ગરમીમાં શરીરને ઠંડક પણ આપશે અને આંખની રોશની વધારશે.
Eye Care: સ્ક્રીન ટાઈમ વધારે હોવાના કારણે નાની ઉંમરમાં બાળકોની આંખો નબળી પડી જાય છે. ફોન, ટેબલેટ, લેપટોપ પર વધારે સમય પસાર કરવાથી આંખના નંબર વધવાનું જોખમ પણ વધી જાય છે. બાળકોને જો પહેલાથી જ ચશ્મા આવી ગયા હોય તો વધારે ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. જો તમને પણ બાળકની નબળી આંખની ચિંતા સતાવતી હોય તો તેના માટે આજે જ આયુર્વેદિક પાવડર બનાવીને સ્ટોર કરી લો. આ દેશી આયુર્વેદિક પાઉડર આંખનું તેજ વધારવા માટે અસરકારક ઉપાય છે. બાળકોની આંખો નબળી પડી ગઈ હોય તો તેને રોજ દૂધ સાથે આ પાવડર પીવડાવવાનું શરૂ કરો. ધીરે ધીરે બાળકની આંખ તેજ થવા લાગશે અને આંખની નબળાઈ ઓછી થઈ જશે.
બદામ, વરીયાળી સાકરનો પાવડર
આંખનું તેજ વધારતા જે ચૂર્ણની વાત અહીં થઈ રહી છે તેમાં બદામ, વરીયાળી, મરી અને સાકરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. એટલે કે આ પાવડરમાં જે પણ વસ્તુ ઉમેરવામાં આવે છે તે હેલ્ધી છે અને ગુણકારી છે. આંખની નબળાઈ દૂર કરતું દેશી ચૂર્ણ બનાવવા માટે એક વાટકી બદામ, એક વાટકી વરીયાળી, એક વાટકી દોરાવાળી સાકર અને બે ચમચી સફેદ મરી લેવા.
ચૂર્ણ બનાવવા માટે એક તવામાં બદામ અને વરીયાળીને શેકી લો. વરીયાળી અને બદામને અલગ અલગ શેકવી. બંને વસ્તુ ઠંડી થઈ જાય એટલે એક મિક્સર જારમાં વરીયાળી બદામ અને કાળા મરીને લઈ તેનો પાવડર કરી લો. આ પાવડરને એક બાઉલમાં કાઢો અને મિક્સર જારમાં દોરાવાળી સાકરને પણ પીસી લો. પીસેલી સાકરને બદામ અને વરીયાળીના પાવડરમાં મિક્સ કરી દો
તૈયાર કરેલા પાવડરને કાચની બોટલમાં ભરી ફ્રિજમાં રાખો. હવે રોજ રાત્રે સુતા પહેલા એક ગ્લાસ દૂધમાં એક ચમચી પાવડર મિક્સ કરી દૂધ પી લેવું. બાળકને પીવડાવવા માટે આ પાવડરને દૂધમાં ઉમેરી ઉકાળી લો અને પછી ગાળ્યા વિના તેને પીવડાવો. આ પાવડર ત્રણ મહિના સુધી રોજ પીવાથી ફાયદો દેખાય છે.
આ પાવડરમાં વરીયાળી અને બદામનો ઉપયોગ થયો છે જે આંખને જરૂરી વિટામીન ઈ અને ફેટી એસિડ પુરા પાડે છે સાથે જ આંખના ડેમેજ થયેલા સેલ્સને રીપેર કરવાનું કામ કરે છે. આ પાવડરનું સેવન કરવાથી આંખમાં બ્લડ સર્ક્યુલેશન સુધરે છે. દૂધ સાથે આ પાવડર લેવાથી આંખ અને મગજને જરૂરી પોષણ મળે છે. વરીયાળી અને સાકર ઉનાળામાં આંખ અને શરીરને ઠંડક આપવામાં પણ મદદરૂપ થાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)