Diabetes: ઘરે ઈમરજન્સીમાં ડાયાબિટીસ પેશન્ટનું વધેલું બ્લડ શુગર કેવી રીતે કંટ્રોલ કરવું ? આ 4 વસ્તુથી ફટાફટ ઘટશે વધેલું શુગર
Diabetes Health Care: ડાયાબિટીસ હોય તે વ્યક્તિનું બ્લડ શુગર લેવલ અચાનક વધી જાય તો તેને સારવાર મળે ત્યાં સુધીમાં કેટલાક ઉપાય કરી લેવા જોઈએ. આ કામ કરવાથી વધેલું બ્લડ શુગર કંટ્રોલમાં આવવા લાગે છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ ઘરે ઈમરજન્સીની સ્થિતિ સર્જાય તો શુગર કંટ્રોલ કરવા શું કરવું ?
- જાણો શું કરવાથી વધેલું બ્લડ શુગર કંટ્રોલમાં આવવા લાગે છે?
- ઘરે ઈમરજન્સીની સ્થિતિ સર્જાય તો શુગર કંટ્રોલ કરવા શું કરવું ?
- હાઈ બ્લડ શુગરને તુરંત કંટ્રોલ કરવાની 4 રીત
Diabetes Health Care: જો તમને ડાયાબિટીસ છે અથવા તમારા ઘરમાં કોઈને ડાયાબિટીસ છે તો તમને ખબર જ હશે કે ડાયાબિટીસમાં સતત એ વાતનું ધ્યાન રાખવું પડે છે કે બ્લડ શુગર લેવલ અચાનક વધી ન જાય. જો ડાયાબિટીસમાં બ્લડ શુગર લેવલ વધી જાય તો તેના કારણે ગંભીર સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે. ન કરે નારાયણ અને ઘરે ક્યારેય આવી મેડિકલ ઈમરજન્સી આવે તો દર્દીને સારવાર મળે ત્યાં સુધી શું કરવું એ અંગેની જાણકારી હોવી જરૂરી છે. તો ચાલો આજે તમને જણાવીએ કે ડાયાબિટીસ પેશન્ટનું શુગર અચાનક વધી જાય તો તેને ઘરે પ્રાથમિક સારવાર કેવી રીતે આપવી ?
હાઈ બ્લડ શુગર લેવલ
ડાયાબિટીસ પેશન્ટ હોય અને તેમનું શુગર વધઘટ થતું રહેતું હોય તો બ્લડ શુગર રેગ્યુલર મોનિટર કરો. જો ગ્લુકોમીટરમાં શુગર 300 થી વધુ આવે તો તુરંત હોસ્પિટલ પહોંચી જવું. પરંતુ હોસ્પિટલ પહોંચતા સુધીમાં બ્લડ શુગરમાં વધારો ન થાય તે માટે આ ઉપાય કરી શકાય છે. તેનાથી બ્લડ શુગર વધતું અટકી શકે છે.
હાઈ બ્લડ શુગરને તુરંત કંટ્રોલ કરવાની રીત
પાણી પીવું
જ્યારે દર્દીનું બ્લડ શુગર વધી જાય તો તેને પાણી પીવડાવો. પર્યાપ્ત માત્રામાં પાણી પીવાથી શરીરમાં વધેલું શુગર પેશાબ વાટે બહાર નીકળા લાગે છે. તેથી પેશન્ટને પાણી પીવડાવો. આ સમયે ફક્ત પાણી જ પીવું, લીંબુ પાણી, ફ્રુટ જ્યુસ જેવી વસ્તુઓ ન લેવી.
ફાસ્ટ વોક કરો
બ્લડ શુગરને ઝડપથી ઓછું કરવા માટે ફાસ્ટ વોક કરવાનું શરુ કરો. પેશન્ટે શક્ય હોય એટલી ઝડપથી વોક કરવી જોઈએ. ફાસ્ટ વોક કરવાથી સ્નાયૂ ગ્લુકોઝને અવશોષિત કરવામાં મદદ કરે છે અને શુગર કંટ્રોલમાં રહે છે.
એપલ સાઈડર વિનેગર
અચાનક બ્લડ શુગર લેવલ વધી જાય તો શુગર તુરંત કંટ્રોલ કરવા માટે એપલ સાઈડર વિનેગરનું સેવન કરો. તેના માટે પાણીમાં 2 ચમચી એપલ સાઈડર વિનેગર ઉમેરી પી જવું. આ ઘરેલુ નુસખો અસરકારક સાબિત થઈ શકે છે.
ઈંસ્યુલીનનો ડોઝ
બ્લડ શુગર કંટ્રોલ કરવા માટે પેશન્ટને જો ઈંસ્યુલીનના ડોઝ લેવા પડતા હોય તો ડોક્ટરે જે ડોઝ નક્કી કર્યો હોય એટલું ઈંસ્યુલીન લેવાથી પણ બ્લડ શુગર કંટ્રોલ કરવામાં મદદ મળી શકે છે. જો કે ઈંસ્યુલીન આપતા પહેલા ડોક્ટરનો ફોન પર સંપર્ક કરી લેવો.
આ પ્રાથમિક ઉપાયોથી દર્દીનું શુગર લેવલ કંટ્રોલમાં આવી શકે છે. પરંતુ હંમેશા એ વાતનું ધ્યાન રાખો કે આવી સ્થિતિ ન સર્જાય. અચાનક બ્લડ શુગર વધવાનું કારણ ઈંસુલિન કે દવા ન લેવી, સમયસર ભોજન ન કરવું, ભોજનમાં કાર્બ્સ વધારે લેવા, બેઠાળુ જીવનશૈલી હોય છે. ડાયાબિટીસના પેશન્ટ હોય તેમણે આ બાબતોમાં બેરદકારી ન રાખવી. જો આ વાતોનું ધ્યાન રાખવામાં આવે તો અચાનક થતા બ્લડ શુગર સ્પાઈકથી બચી શકાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
