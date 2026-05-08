/Fatty Liver: ફેટી લીવરને રિવર્સ કરવું હોય તો લાઈફસ્ટાઈલમાં કરો આ 3 ફેરફાર, નબળું લીવર પણ હેલ્ધી થઈ જશે

Fatty Liver: ફેટી લીવર એક ગંભીર સ્થિતિ છે પણ સારી વાત એ છે કે ફેટી લીવરને લાઈફસ્ટાઈલમાં અને આહારમાં ફેરફાર કરીને રિવર્સ કરી શકાય છે. ફેટી લીવરને સમયસર રિવર્સ ન કરવામાં આવે તો તેના કારણે લિવર સિરોસિસ સહિતની ગંભીર સમસ્યા પણ થઈ શકે છે.
Fatty Liver: ફેટી લીવર એવી સમસ્યા છે જેમાં લીવરની કોશિકામાં વધારે ફેટ જમા થઈ ગયું હોય. ફેટી લીવર થવાનું જોખમ ખરાબ જીવનશૈલી, વધારે વજન, દારૂ પીવા જેવી ખરાબ આદતોના કારણે વધી જતું હોય છે. ફેટી લીવરનો સમયસર ઈલાજ ન કરવામાં આવે તો આગળ જઈને ફેટી લીવરના કારણે લીવ સિરોસિસ અને અન્ય ગંભીર સમસ્યા પણ થઈ શકે છે. ફેટી લીવરના 2 મુખ્ય પ્રકાર હોય છે એક નોન આલ્કોહોલિક ફેટી લીવર અને બીજું આલ્કોહોલિક ફેટી લીવર. નોન આલ્કોહોલિક ફેટી લીવર થવાનું કારણ વધારે વજન અને ખરાબ જીવનશૈલી હોય છે. ફેટી લીવરની એક સારી વાત એ છે કે તેને રિવર્સ કરી શકાય છે.
ફેટી લીવરની ખબર પડે અને શરૂઆતથી જ જો જીવનશૈલી અને આહારમાં ફેરફાર કરીને વ્યાયામ પર ફોકસ કરવામાં આવે તો ફેટી લીવરને રિવર્સ કરી શકાય છે. ફેટી લીવર રિવર્સ થવું એટલે કે લીવરમાં જામેલી એક્સ્ટ્રા ચરબી ઓછી થઈ જવી. લીવરની કોશિકાઓમાં જામેલી ચરબીને ઓછી કરવા માટે લાઈફ સ્ટાઈલમાં કેવા ફેરફાર કરવા જરૂરી છે તે નીચે દર્શાવેલું છે.
આહારમાં ફેરફાર
ફેટી લીવરને ખબર પડે એટલે સૌથી પહેલાં તો આહારમાં ફેરફાર શરૂ કરી દો. ફેટી લીવર હોય તેમણે ખાંડ અને રિફાઇન્ડ કાર્બ આહારમાંથી ઘટાડી દેવા જોઈએ. એટલે કે મીઠાઈ, ઠંડા પીણા, મેંદો, ચોખા, બ્રેડ, કેક, પેસ્ટ્રી જેવી વસ્તુઓ ખાવાનું બંધ કરવું અથવા તો ખૂબ ઓછા પ્રમાણમાં ખાવી. આ સિવાય ભોજનમાં આખા અનાજ, કઠોળ અને દાળનો સમાવેશ કરવો. ફેટી લીવરમાં વિટામીન સી થી ભરપુર આમળા અને છાશ સૌથી વધુ ફાયદાકારક ગણાય છે.
ફેટી લીવર માટે લાઈફસ્ટાઈલ
ફેટી લીવર રિવર્સ કરવા માટે લાઈફ સ્ટાઈલમાં ફેરફાર પણ જરૂરી છે. જો કોઈનું વજન વધારે હોય તો સૌથી પહેલા તેણે વજન ધીરે ધીરે ઓછું કરવાની શરૂઆત કરવી. તેના માટે ઓછામાં ઓછી 30 મિનિટ એક્સરસાઇઝ કરો. જે લોકોને ફેટી લીવર સાથે ડાયાબિટીસ હોય તેમણે બ્લડ સુગર કંટ્રોલમાં રહે તેવા પ્રયત્નો કરવા જોઈએ.
ફેટી લીવર રિવર્સ કરવાનો ઘરેલુ ઉપાય
ફેટી લીવરને રિવર્સ કરવા માટે ઘરેલુ ઉપાયની મદદ પણ લઈ શકાય છે.. જેમાં સવારની શરૂઆત હુંફાળું પાણી પીને કરો. લીંબુ થી એસિડિટી ન થતી હોય તો હુંફાળા પાણીમાં થોડું લીંબુ પણ ઉમેરી શકો છો. સવારે પાણી પીવાથી લિવર ડિટોક્સ કરવામાં મદદ મળે છે. આ સિવાય જે લોકોને ફેટી લીવર હોય તેમણે આહારમાં લસણ અને ડુંગળીનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. લસણ અને ડુંગળી લીવરને હેલ્ધી રાખવામાં મદદ કરે છે..
