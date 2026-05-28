/Prediabetes: પ્રીડાયાબિટીસને રિવર્સ કરવું શક્ય, 4 લાઈફસ્ટાઈલ ચેન્જથી 3 મહિનામાં પ્રીડાયાબિટીસ થઈ જાય રિવર્સ

Reverse Prediabetes: ડાયાબિટીસ પહેલાની ચેતવણી હોય છે પ્રીડાયાબિટીસ. જો કોઈ વ્યક્તિના રિપોર્ટમાં પ્રીડાયાબિટીસ આવે તો તેનો અર્થ છે કે તેની પાસે હજી પણ સમય છે. જો લાઈફસ્ટાઈલમાં આ 4 ફેરફાર કરી લેવામાં આવે તો 3 મહિનામાં પ્રીડાયાબિટીસ રિવર્સ થઈ જાય છે. જો આ કામ ન કરવામાં આવે તો પછી વ્યક્તિ ડાયાબિટીસના સ્ટેજમાં આવી જાય છે અને પછી તેને મટાડી શકાતું નથી.
Reverse Prediabetes: કોઈપણ બીમારી થાય તે પહેલા તેના સંકેતો જોવા મળે છે. જો તે સ્ટેજમાં બીમારીને લઈને સતર્ક થઈ જવામાં આવે અને લાઈફસ્ટાઈલમાં જે ગડબડ હોય તેને સુધારી લેવામાં આવે તો બીમારીથી બચી શકાય છે. આવું ડાયાબિટીસમાં પણ છે. કોઈપણ વ્યક્તિને ડાયાબિટીસ થાય તે પહેલા તે પ્રીડાયાબિટીસ સ્ટેજમાં હોય છે. પ્રીડાયાબિટીસનું સ્ટેજ એવું છે જેમાં લાઈફસ્ટાઈલમાં 4 ફેરફાર કરી લેવામાં આવે તો વ્યક્તિ ડાયાબિટીસથી બચી જાય છે કારણ કે પ્રીડાયાબિટીસને રિવર્સ કરી શકાય છે.
પ્રીડાયાબિટીસ એવો સમય હોય છે જે ડાયાબિટીસ થવાની ચેતવણી હોય છે. જો પ્રીડાયાબિટીસ ડાયાબિટીસમાં વ્યક્તિ જીવનશૈલી સુધારી લે તો 3 મહિનામાં તેના રિપોર્ટ નોર્મલ થઈ શકે છે.
પ્રીડાયાબિટીસ એટલે શું ?
રિપોર્ટમાં જ્યારે પ્રીડાયાબિટીસ આવે છે તો લોકો એવું માની લેતા હોય છે કે તેમને ડાયાબિટીસ થઈ ગયું પરંતુ હકીકતમાં પ્રીડાયાબિટીસ એવી સ્વાસ્થ્ય સ્થિતિ છે જેમાં બ્લડ સુગર સામાન્ય સ્તર કરતાં વધારે રહેતું હોય પરંતુ તે ડાયાબિટીસની શ્રેણીમાં આવે એટલું વધારે ન હોય. પ્રીડાયાબિટીસને ડાયાબિટીસ પહેલાની ચેતવણીની અવસ્થા ગણી શકાય છે. જો આ સમયથી જ લાઈફસ્ટાઈલમાં 4 ફેરફાર કરી લેવામાં આવે તો 3 મહિનાની અંદર પ્રીડાયાબિટીસ રિવર્સ થઈ જાય છે. આ 4 ફેરફાર કયા છે ચાલો તમને જણાવીએ.
1. આહારમાં ફેરફાર
પ્રીડાયાબિટીસમાંથી નોર્મલ થઈ જવું હોય એટલે કે ડાયાબિટીસને રિવર્સ કરવું હોય તો સૌથી પહેલાં આહાર બદલો. ડાયટમાં લીલા પાનવાળા શાકભાજી, સીઝનલ ફ્રુટ અને આખા અનાજનો સમાવેશ કરો. દિવસના દરમિયાન આહારમાં કાર્બોહાઇડ્રેટ ઓછું હોય અને પ્રોટીન તેમજ ફાઇબર વધારે હોય તે વાતનું ધ્યાન રાખો. આહારમાંથી કોલ્ડ ડ્રિંક્સ, મીઠાઈ અને મેંદાથી બનેલી વસ્તુઓ દૂર કરી દો. આવું એક બે દિવસ નહીં પરંતુ સતત ત્રણ મહિના સુધી કરો.
2. ફિઝિકલ એક્ટિવિટી વધારો
મોટાભાગે ડાયાબિટીસ બેઠાડું જીવનશૈલીના કારણે થતું હોય છે. જ્યારે રિપોર્ટમાં પ્રીડાયાબિટીસ આવે ત્યારથી જ રોજ 30 મિનિટ એક્સરસાઇઝ કરવાનું શરૂ કરો. 30 મિનિટ વોક કરો, એરોબિક્સ કરો કે કોઈપણ ગતિવિધિ કરો. 30 મિનિટની એક્સરસાઇઝ સાથે અઠવાડિયામાં બે દિવસ સ્નાયુને મજબૂત કરે તેવું સ્ટ્રેન્થ ટ્રેનિંગ કરો.
3. વજન કંટ્રોલ કરો
ડાયાબિટીસ થવાનું બીજું કારણ વધારે વજન પણ હોય છે. જો તમારું વજન પણ વધારે હોય તો તે ડાયાબિટીસનું કારણ બની જાય તે પહેલાં જ વજન ઉતારવાનું શરૂ કરી દો. ઉપર જણાવેલા બે ફેરફાર કરશો એટલે વજનમાં ઘટાડો થવાની શરૂઆત થઈ જશે. વજન ઓછું થવા લાગશે તો પણ પ્રીડાયાબિટીસ રિવર્સ થવાની સંભાવના વધી જાય છે.
4. સ્ટ્રેસ ઘટાડો અને ઊંઘ વધારો
સ્ટ્રેસના કારણે બ્લડ સુગર લેવલ વધે છે તેથી સ્ટ્રેસ મેનેજ કરવાનું શરૂ કરો. સ્ટ્રેસ ઓછો થાય તે માટે રોજ પ્રાણાયામ કરો. અને સાથે જ ઊંઘ વધારો. રોજ સાતથી આઠ કલાકની સારી ઊંઘ થાય તે વાતનું ધ્યાન રાખો. સૂવાનો અને સવારે જાગવાનો સમય નક્કી રાખો.
સતત ત્રણ મહિના સુધી આ 4 નિયમોનું પાલન કરતા રહેવાથી પ્રીડાયાબિટીસ રિવર્સ થઈ શકે છે. સામાન્ય રીતે ડાયાબિટીસ ચેક કરવા માટે ડોક્ટર ત્રણ કે છ મહિને રિપોર્ટ કરાવતા હોય છે. લાઈફસ્ટાઈલમાં આટલા ફેરફાર કર્યા પછી 3 મહિનાના રિપોર્ટમાં ચોક્કસથી ફેરફાર દેખાશે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)