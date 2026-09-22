/મોઢાના કેન્સરને શરૂઆતમાં જ કેવી રીતે ઓળખવું? જીભ, હોઠ અને પેઢા પર દેખાતા આ લક્ષણોને ભૂલથી પણ ન કરો નજરઅંદાજ

Muh Ke Cancer Ke Lakshan: મોઢાના કેન્સરને ઓરલ કેન્સર કે માઉથ કેન્સર કહેવામાં આવે છે. ઓરલ કેન્સર મોઢાના સેલ્સથી શરૂ થાય છે અને અન્ય હિસ્સા સુધી ફેલાય છે. મોઢામાં ટ્યૂમર 2 પ્રકારના હોઈ શકે છે, એક બિનાઇન ટ્યૂમર અને બીજું મલાઇનેન્ટ ટ્યૂમર. બિનાઇન ટ્યૂમર નોન કેન્સરસ હોઈ શકે છે, પરંતુ મલાઇનેન્ટ ટ્યૂમર કેન્સરવાળું હોય છે અને જીવ માટે ખતરો પેદા કરે છે. તેવામાં મોઢામાં જોવા મળનાર કોઈ વિચિત્ર નિશાનની તપાસ કરાવવી જરૂરી છે. નેશનલ ઓવર કેન્સર રજીસ્ટ્રી (NOCR) અનુસાર ઓરલ કેન્સર હેડ એન્ડ નેક કેન્સરનો હિસ્સો છે. આ કેન્સર જીફ કે મોઢાના તળવાથી શરૂ થઈ શકે છે અને ગળા કે ફેફસા સહિત શરીરના અન્ય હિસ્સામાં ફેલાઈ શકે છે. તેવામાં NORC થી જાણો મોઢામાં ક્યા-ક્યા હિસ્સામાં કેન્સરના લક્ષણ જોવા મળી શકે છે.
મોઢાના ક્યા-ક્યા હિસ્સામાં જોવા મળી શકે છે કેન્સરના લક્ષણ
મોઢાના કેન્સરના લક્ષણ સામાન્ય રીતે એડવાન્સ સ્ટેજમાં જોવા મળે છે. આ લક્ષણ મોઢાની અંદર ચાંદા, સફેદ કે લાલ નિશાન, કોઈ ગાંઠ કે ધબ્બાની જેમ જોવા મળી શકે છે. મોઢાના તળવા પર, ટોન્સિલ્સની આસપાસ, જીભની નીચે, જીભના કિનારા પર, દાંતની ઉપર પેઢા પર, હોંઠ પર, દાંત અને જીભની વચ્ચેના હિસ્સા પર કે હોંઠના અંદરના હિસ્સા પર કેન્સરના લક્ષણ જોવા મળી શકે છે.
2 સપ્તાહથી વધુ આ લક્ષણ જોવા મળે તો નજરઅંદાજ ન કરો
ફોર્ટિસ હોસ્પિટલના સીનિયર કન્સલ્ટેન્ટ અને યુનિટ હેડ, હેડ એન્ડ નેક સર્જન ડો. અંબેશ સિંહનું કહેવું છે કે મોઢાના કેન્સરમાં જો મોઢાની અંદર કોઈ ચાંદા નીકળે છે અને બે-ત્રણ સપ્તાહ સુધી ઠીક થતું નથી તો તે કેન્સરના લક્ષણ હોઈ શકે છે. આ સિવાય મોઢાની અંદર સફેદ કે લાલ પેચ બનવા, કોઈ પ્રકારની ગાંઠ બનવી કે સતત લોવી આવવા જેવી સમસ્યાને નજરઅંદાજ ન કરવી જોઈએ.
આ સમસ્યા પણ હોઈ શકે છે મોઢાના કેન્સરનો સંકેત
મોઢાનું કેન્સર થવા પર ઘણા પ્રકારના લક્ષણ જોવા મળી શકે છે. આ તેવા લક્ષણ છે જેને નજરઅંદાજ ન કરવા જોઈએ અને જલ્દી ડોક્ટર પાસે તપાસ કરાવવી જોઈએ, જેનાથી કોઈ સમસ્યા હોય તો સમય રહેતા જાણી શકાય. મોઢા કે ચહેરા પર ઘાવ થવો, ગળા પર ઘાવ બનવો, મોઢું ખોલવામાં સમસ્યા, ગળામાં ગાંઠ, મોઢામાં દુખાવો થવો, જીવ અને જડબામાં દુખાવો રહેવો, કંઈક ચાવવા કે ગળવામાં સમસ્યા થવી, મોઢાની અંદર કે હોંઠો અને પેઢા પર સોજા આવવા, મોઢાની અંદર દાણા નીકળવા, કારણ વગર મોઢામાંથી લોહી પડવું, અવાજમાં ફેરફાર થવો, દાંત ઢીલા પડવા જેવી સમસ્યા હોય તો તેને નજરઅંદાજ ન કરવી જોઈએ.
મોઢાનું કેન્સર થવાનું કારણ શું છે