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દિવસની શરુઆત કઈ વસ્તુઓ ખાઈને કરવી ? હેલ્ધી રહેવા સવારે નાસ્તામાં કઈ કઈ વસ્તુઓ લઈ શકાય જાણો

Healthy Breakfast: તમારો આખો દિવસ કેવો પસાર થશે તેનો આધાર તમે સવારે કયા કામ કરો છો અને કઈ વસ્તુઓ ખાવ છો તેના પર હોય છે. ઘણા લોકોને એ વાતનું કંફ્યુઝન હોય છે કે ખાલી પેટ શું ખાવું ? નાસ્તામાં શું ખાવું ? તો ચાલો તમને જણાવીએ હેલ્ધી રહેવું હોય તો દિવસની શરુઆત કેવી રીતે કરવી જોઈએ.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 26, 2026, 04:48 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 04:51 PM IST
દિવસની શરુઆત કઈ વસ્તુઓ ખાઈને કરવી ? હેલ્ધી રહેવા સવારે નાસ્તામાં કઈ કઈ વસ્તુઓ લઈ શકાય જાણો

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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