/દિવસની શરુઆત કઈ વસ્તુઓ ખાઈને કરવી ? હેલ્ધી રહેવા સવારે નાસ્તામાં કઈ કઈ વસ્તુઓ લઈ શકાય જાણો

Healthy Breakfast: ડાયાબિટીસ, વધારે વજન, પાચનની સમસ્યા, બેડ કોલેસ્ટ્રોલ વધારે હોવું આવી સમસ્યાઓ ઘરે ઘરે જોવા મળે છે. મોટાભાગના લોકોને આ તકલીફ અનિયમિત આહાર શૈલીના કારણે થાય છે. ખાસ તો દિવસની શરુઆતમાં નાસ્તો ન કરવો અથવા તો નાસ્તામાં ન ખાવાની વસ્તુઓ ખાવી. નાસ્તો હેલ્ધી ન હોય તો દિવસ દરમિયાન વારંવાર ભુખ લાગે છે અને અનહેલ્ધી વસ્તુઓ ખાવાની ક્રેવિંગ થાય છે.
સવારે નાસ્તો ન કરો તો શું થાય ?
સવારનો નાસ્તો કેવો હોવો જોઈએ ?
નાસ્તામાં સંતુલિત આહારનો સમાવેશ કરવો. અનહેલ્ધી અને ચટપટી વસ્તુઓ ખાવાને બદલે પોષ્ટિક આહાર લેવો. નાસ્તામાં ફાઈબર, પ્રોટીન અને કાર્બ્સનું બેલેન્સ જળવાઈ તેવી વસ્તુઓ ખાવી. પ્રોટીન અને ફાઈબરથી ભરપુર નાસ્તો કરવાથી પેટ બપોર સુધી ભરેલું રહે છે. હેલ્ધી નાસ્તામાં તમે નીચે દર્શાવેલી વસ્તુઓનો સમાવેશ કરી શકો છો.
ઓવરનાઈટ સોક્ડ ઓટ્સ
બોઈલ્ડ એગ્સ
જુવાર-બાજરા જેવા અનાજની રોટી
શાકભાજીના સ્ટફિંગવાળા પરોઠા
ફળ
વેજીટેબલ ઉપમા
વેજીટેબલ પોહા
બેસન ચીલા
મગની દાળના ચીલા
ઢોસા
ઈડલી
હેલ્ધી સ્નેકિંગ
સવારના હેલ્ધી નાસ્તા પછી દિવસ દરમિયાન લાગતી ભૂખ માટે હેલ્ધી સ્નેકિંગ પસંદ કરો. હેલ્ધી સ્નેકિંગમાં દાળિયા, ડ્રાયફ્રુટ્સ, સફરજન, કેળા, પપૈયું જેવો આહાર લો. સૌથી મહત્વનું કે જ્યારે ભૂખ લાગે ત્યારે ખાવાનું રાખો. વારંવાર થતી ક્રેવિંગને કંટ્રોલ કરો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)