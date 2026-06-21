/Yoga for Health: યોગ શરુ કરતાં પહેલા કંઈ ખાવું જોઈએ કે ખાલી પેટ રહેવું ? જાણી લો યોગ કરવાની સાચી રીત

Yoga for Health: યોગને દિનચર્યાનો ભાગ બનાવવામાં આવે તો તેનાથી શરીર સ્વસ્થ અને ફીટ રહે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસથી જો તમે પણ તમારી દિનચર્યામાં યોગનો સમાવેશ કરવા માંગો છો તો તેના કેટલાક નિયમો જાણવા પણ જરૂરી છે. એ વાતમાં કોઈ શંકા નથી કે યોગ કરવાથી શરીરના ફાયદા થાય છે પરંતુ યોગના ફાયદા ત્યારે જ થાય છે જ્યારે તેને યોગ્ય સમયે અને યોગ્ય રીતે કરવામાં આવે. યોગ શરુ કરવાનું ઈચ્છતા લોકોના મનમાં અનેક પ્રશ્નો હોય છે. આજે તમને આ પ્રશ્નોના જવાબ જણાવીએ. જેથી તમે મુંજવણ વિના યોગ શરુ કરી શકો.
યોગ કયા સમયે કરવા ?
યોગ કરવાનું ઇચ્છતા લોકોના મનમાં સૌથી પહેલો પ્રશ્ન આવે છે કે યોગ કયા સમયે કરવામાં આવે તો ફાયદો થાય. તો તમને જણાવી દઈએ કે સવારનો સમય યોગ અભ્યાસ કરવા માટે સર્વોત્તમ ગણાય છે. સવારે યોગ કરવાથી સૌથી વધુ ફાયદા થાય છે. જો સવારે સમય ન મળે તો સાંજે પણ યોગ કરી શકાય છે.
યોગ ખાલી પેટ કરવા કે કંઈ ખાઈને ?
યોગ સંબંધિત સૌથી બીજો પ્રશ્ન જે લોકોના મનમાં હોય છે તે છે યોગ ખાલી પેટ કરવા જોઈએ કે કંઈ ખાધા પછી. યોગ વિજ્ઞાન અનુસાર યોગ હંમેશા ખાલી પેટ કરવા જોઈએ. ખાલી પેટ કરેલો યોગાભ્યાસ સર્વોત્તમ ગણાય છે. પેટ ખાલી હોય તો શરીરની ઉર્જા અલગ અલગ આસનને યોગ્ય રીતે કરવામાં ઉપયોગી થાય છે. પેટ ખાલી હોય તો ઊંડા શ્વાસ લેવા અને છોડવામાં પણ સરળતા રહે છે.
યોગ કરતા પહેલા શું ખાઈ શકાય ?
જો સવારે કંઈ ખાધા પછી તમે યોગ કરો છો તો તેનાથી પેટમાં દુખાવો, ઉલટી, એસિડિટી જેવી સમસ્યા થઈ શકે છે. સૌથી સારું એ રહે છે કે યોગ કરવાની 30 મિનિટ પહેલા તમે હુંફાળું પાણી પીઓ. જો સવારે ભૂખ લાગી હોય તો યોગ કર્યાની 30 મિનિટ પહેલા એક કેળું અથવા સફરજન જેવા ફળ ખાઈ શકો છો તેનાથી શરીરને યોગ કરવાની ઉર્જા મળશે અને પેટ ભારે પણ નહીં લાગે.
ભોજન કર્યાના કેટલા સમય પછી યોગ કરી શકાય ?
જો તમે સાંજના સમયે કે દિવસના કોઈપણ સમયે યોગ કરવા માંગો છો તો એક વાતનું ધ્યાન રાખવું કે ભોજન કર્યાની ત્રણથી ચાર કલાક પછી જ યોગ કરવા. જો સવારે તમે હળવો નાસ્તો કર્યો હોય તો 2 કલાકનો ગેપ રાખીને યોગ કરી શકાય છે.
યોગ કર્યા પછી ક્યારે ખાવું ?
યોગ અભ્યાસ કર્યા પછી તુરંત જ નાસ્તો કરવા બેસી જાવું પણ યોગ્ય નથી. એક્સપર્ટ અનુસાર યોગ કર્યા હોય ત્યારે શરીરની એનર્જી અને તાપમાન વધી ગયું હોય છે તેથી શરીરનું તાપમાન સામાન્ય થાય ત્યાર પછી જ કંઇ પણ ખાવું જોઈએ. સામાન્ય રીતે યોગ કર્યા ની 30 મિનિટ પછી પાણી પી શકાય છે અથવા તો હળવો નાસ્તો કરવો યોગ્ય રહે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)