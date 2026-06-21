Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Health
  • /Yoga for Health: યોગ શરુ કરતાં પહેલા કંઈ ખાવું જોઈએ કે ખાલી પેટ રહેવું ? જાણી લો યોગ કરવાની સાચી રીત

Yoga for Health: યોગ શરુ કરતાં પહેલા કંઈ ખાવું જોઈએ કે ખાલી પેટ રહેવું ? જાણી લો યોગ કરવાની સાચી રીત

Yoga for Health: આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ પર યોગથી થતા લાભ વિશે જાણીને તમારે પણ યોગ કરવાની શરુઆત કરવી છે ? તો તેના માટે કેટલીક વાતો વિશે જાણવું જરૂરી છે. કારણ કે આ વાત જાણ્યા વિના યોગ કરશો તો ફાયદાને બદલે નુકસાન થાય. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 21, 2026, 08:05 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 08:05 AM IST
Yoga for Health: યોગ શરુ કરતાં પહેલા કંઈ ખાવું જોઈએ કે ખાલી પેટ રહેવું ? જાણી લો યોગ કરવાની સાચી રીત

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
યોગ શરુ કરતાં પહેલા કંઈ ખાવું જોઈએ કે ખાલી પેટ રહેવું ? જાણી લો યોગ કરવાની સાચી રીત
Yoga11 min ago
2
indian navy42 min ago
3
International Day of Yoga 20261 hr ago
4
NEET UG Re-ExamJun 20
5
Surya Budh YutiJun 20