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Ajwain: પેટ માટે અકસીર દવા છે અજમા, જાણો અજમા કઈ કઈ બીમારી દુર કરવામાં કરી શકે મદદ

Ajwain: અજમાના દાણા પેટ માટે અમૃત છે. અજમાનો ઉપયોગ અલગ અલગ સમસ્યામાં ઘરેલુ ઈલાજ તરીકે કરવામાં આવે છે. હકીકતમાં અજમા કઈ કઈ બીમારીમાં ફાયદો કરે છે ચાલો આજે જાણીએ.

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 12, 2026, 07:59 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 07:59 AM IST
Ajwain: પેટ માટે અકસીર દવા છે અજમા, જાણો અજમા કઈ કઈ બીમારી દુર કરવામાં કરી શકે મદદ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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