/Arjun Ki Chhal: અર્જુનની છાલનો ઉકાળો કોણે પીવો ? અર્જુનની છાલનો ઉકાળો બનાવવાની સાચી રીત વિશે જાણો

Arjun Ki Chhal: આયુર્વેદ અનુસાર હાર્ટ હેલ્થ માટે અર્જુનની છાલ ફાયદાકારક છે. તેનાથી હાર્ટની કાર્યક્ષમતા સુધરે છે તેવું માનવામાં આવે છે. અર્જુનની છાલ પર વૈજ્ઞાનિક સંશોધનો પણ કરવામાં આવ્યા છે. જેમાં પણ આ છાલમાં શરીરને ફાયદો કરે તેવા ગુણ હોવાની પુષ્ટિ થઈ છે. પરંતુ તેમ છતાં અર્જુનની છાલનો ઉપયોગ સંભાળીને કરવો જોઈએ. અર્જુનની છાલનો ઉપયોગ કોણે કરવો અને કેવી રીતે કરવો આજે તેના વિશે જાણીશું.
અર્જુનની છાલના ફાયદા
આર્યુવેદ અનુસાર અર્જુનની છાલ ખાસ તો હાર્ટ માટે લાભકારી ગણાય છે. અર્જુનની છાલના ફાયદા વિશે વધુ રિસર્ચ પણ કરવામાં આવી રહી છે. માનવામાં આવે છે કે અર્જુનની છાલ ઓક્સીડેટિવ સ્ટ્રેસ ઓછો કરવામાં અને હાર્ટને હેલ્ધી રાખવામાં મદદ કરી શકે છે. આ છાલ અર્જુન નામના ઝાડમાંથી મળે છે. આયુર્વેદમાં અર્જુનની છાલનો ઉપયોગ અલગ અલગ રોગમાં ઔષધી તરીકે કરવામાં આવે છે. અર્જુનની છાલનો ઉલ્લેખ ચરક સંહિતા સહિતના આયુર્વેદિક ગ્રંથોમાં પણ મળે છે.
અર્જુનની છાલના હાર્ટને કેવો ફાયદો કરે ?
અર્જુનની છાલ હાર્ટને મજબૂત બનાવી શકે છે. હાર્ટમાં રક્તસંચાર સંતુલિત કરવામાં મદદ કરી શકે, શરીરમાં સોજો ઓછો કરવામાં મદદ કરી શકે છે. અર્જુનની છાલ હાર્ટના સ્નાયૂને પોષણ આપવાની સાથે કાર્યક્ષમતા સુધારવામાં મદદ કરી શકે છે.
અર્જુનની છાલના લાભ
અર્જુનની છાલ હાર્ટ સંબંધિત રોગની દવાનો વિકલ્પ નથી પણ આ આયુર્વેદિક ઔષધી હાર્ટ સહિતના રોગમાં ફાયદો કરી શકે છે.
- હૃદયની કાર્યક્ષમતા સુધારવામાં મદદ કરી શકે.
- અર્જુનની છાલમાં પોલીફેનોલ હોય છે જે ફ્રી રેડિકલ્સને ઘટાડવામાં મદદ કરી શકે છે.
- શરીરમાં સૂજન સંબંધિત પ્રક્રિયાઓને ઓછી કરવામાં મદદ કરી શકે છે.
- અર્જુનની છાલ બીપી અને લિપિડ પ્રોફાઈલમાં પોઝિટિવ અસર કરી શકે છે.
- કેટલીક રિસર્ચમાં એવું પણ સામે આવ્યું કે તેનાથી કોલેસ્ટ્રોલમાં ઘટાડો થઈ શકે છે.
અર્જુનની છાલનો ઉકાળો કઈ રીતે બને ?
પાણી ગરમ કરી તેમાં નિષ્ણાંતની જણાવેલી માત્રા અનુસાર અર્જુનની છાલનો પાવડર ઉમેરવો. પાણીને ધીમા તાપે ઉકાળવું. પાણી અડધું બચે પછી ગેસ બંધ કરી. પાણી હુંફાળુ ગરમ હોય ત્યારે પીવું.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)