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Arjun Ki Chhal: અર્જુનની છાલનો ઉકાળો કોણે પીવો ? અર્જુનની છાલનો ઉકાળો બનાવવાની સાચી રીત વિશે જાણો

Arjun Ki Chhal: આયુર્વેદની અદ્ભુત જડીબુટ્ટીઓમાંથી એક અર્જુનની છાલ પણ છે. અર્જુનની છાલમાં એન્ટી ઓક્સીડન્ટ, ફ્લેવેનોઈડ્સ સહિતના ગુણ હોય છે સ્વાસ્થ્ય માટે લાભકારી છે. પરંતુ કોઈ વસ્તુને ઉપયોગમાં લેતા પહેલા તેના વિશે પુરતી માહિતી મેળવવી જોઈએ. તો ચાલો આજે અર્જુનની છાલના ફાયદા અને ઉપયોગની રીત વિશે જાણકારી મેળવીએ. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 29, 2026, 11:50 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 11:50 AM IST
Arjun Ki Chhal: અર્જુનની છાલનો ઉકાળો કોણે પીવો ? અર્જુનની છાલનો ઉકાળો બનાવવાની સાચી રીત વિશે જાણો

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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