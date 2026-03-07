HPV Vaccine: HPV વેક્સીન કિશોરીઓ માટે એકદમ સેફ, રસી લેવાની ઉંમર અને આડઅસરો વિશે ડોક્ટરે જણાવેલી હકીકત જાણો
Myths and Facts About HPV Vaccine: દેશભરમાં બાળકીઓ માટે એચપીવી વેક્સીનેશનું અભિયાન શરુ કરવામાં આવ્યું છે. જે અંતર્ગત બાળકીઓના ભવિષ્યને સર્વાઈકલ કેન્સરના ભયથી મુક્ત કરવા પ્રયત્ન કરવામાં આવી રહ્યા છે પરંતુ આ રસીને લઈ લોકોના મનમાં શંકાઓ કે ગેરમાન્યતાઓ જોવા મળે છે. જેને દુર કરવા માટે HPV રસીને લઈને મહત્વપૂર્ણ જાણકારી રાજકોટના જાણીતા ઓન્કોલોજીસ્ટ ડો બબિતા હાપાણીએ આપી છે.
- HPV રસીને લઈને મહત્વપૂર્ણ જાણકારી જાણીતા ઓન્કોલોજીસ્ટ ડો બબિતા હાપાણીએ આપી.
- એચપીવી વેક્સીન અને સર્વાઈકલ કેન્સર સંબંધિત મહત્વપૂર્ણ જાણકારી.
- મહિલાઓએ દર વર્ષે કે 2 વર્ષે કરાવવો જોઈએ પેપ સ્મીયર ટેસ્ટ.
Myths and Facts About HPV Vaccine: ભારતમાં સર્વાઈકલ કેન્સર મહિલાઓમાં સૌથી વધુ જોવા મળતા કેન્સરમાંથી એક છે. આ કેન્સરને લઈને જાગૃતિનો અભાવ વધારે હોવાથી મોટાભાગના કેસમાં સર્વાઈકલ કેન્સર હોવાની વાત મોડી ખબર પડે છે. જેના કારણે અનેક મહિલાઓ જીવ પણ ગુમાવે છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી સર્વાઈકલ કેન્સરના કેસ વધતા જોવા મળ્યા છે. જો કે સર્વાઈકલ કેન્સરને લઈ એક રાહતની વાત એ છે કે આ કેન્સરથી બચાવ માટે રસી ઉપલબ્ધ છે. યોગ્ય ઉંમરે બાળકીઓને રસી આપી દેવામાં આવે તો ભવિષ્યમાં તેમને જીવલેણ સર્વાઈકલ કેન્સર થવાનું જોખમ ઘટી શકે છે.
આ વાતને ધ્યાનમાં લઈ સરકાર દ્વારા પણ 14 વર્ષની બાળકીઓને વેકસીન ફ્રીમાં આપવાનું અભિયાન શરુ કર્યું છે. પરંતુ દુર્ભાગ્યપૂર્ણ વાત એ છે કે આ રસીને લઈ લોકોના મનમાં કેટલીક ખોટી માન્યતાઓ પ્રવર્તે છે. એચપીવી વેક્સીન અને સર્વાઈકલ કેન્સર સંબંધિત લોકોના મનમાં જે ખોટી માન્યતા છે તેને લઈ ઝી 24 કલાક સાથે રાજકોટની પ્રગતિ હોસ્પિટલના ઓન્કોલોજીસ્ટ ડો બબિતા હાપાણીએ વાતચીત કરી હતી. તેમણે વાતચીત દરમિયાન એચપીવી વેક્સીન કેવી રીતે ફાયદો કરે છે અને વેકસીનની લઈ મહત્વપૂર્ણ જાણકારી આપી હતી.
HPV શું છે ?
ડો હાપાણીના જણાવ્યાનુસાર એચપીવી એટલે હ્યુમન પૈપિલોમા વાયરસ એક નોર્મલ વાયરસ હોય છે પરંતુ કેટલાક પ્રકારના એચપીવી વાયરસનું સંક્રમણ આગળ જતા સર્વાઈકલ કેન્સરનું કારણ બને છે. એચપીવી વેક્સીન જે બાળકીઓને આપવામાં આવે છે તે સર્વાઈકલ કેન્સરનું કારણ બનતા વાયરસના સંક્રમણથી સુરક્ષા પ્રદાન કરે છે. આ સુરક્ષા ત્યારે જ મળે જ્યારે ટીનએજ બાળકીઓએ વેક્સીનના ડોઝ લીધા હોય. આ સાથે જ ડો બબિતા હાપાણીએ એચપીવી વાયરસની રસીને લઈ જે મિથકો ફેલાયેલા છે તેને લઈને પણ સાચી જાણકારી આપી હતી.
મિથક : વેક્સીન નાની ઉંમરની બાળકીઓએ ન લેવી જોઈએ
હકીકત - નાની બાળકીઓ વેકસીન ન લેવી અને મોટી ઉંમરની મહિલાઓ માટે વેકસીન છે તે વાત ખોટી છે. આ રસી ટીનએજ કિશોરીઓ માટે છે. 9 થી 15 વર્ષ દરમિયાન આ વેકસીન આપવાની હોય છે. જેથી કિશોરીઓનું ભવિષ્ય કેન્સરના ભયથી મુક્ત રહે.
મિથક : રસી લેવાથી ભવિષ્યમાં સંતાન પ્રાપ્તિમાં સમસ્યા થાય
હકીકત - આ પણ ખોટી વાત છે. રસી કોઈપણ પ્રકારની હોય તેમાં થોડી ઘણી આડઅસરો થતી હોય. તેવી જ રીતે એચપીવી વેક્સીન લીધી હોય તેના થોડા સમય દરમિયાન કદાચ કોઈને તાવ આવ્યા જેવી સામાન્ય સમસ્યા થાય પરંતુ આ રસીની કોઈ જ ગંભીર આડઅસરો નથી જોવા મળી. આ રસી પર અનેક પરિક્ષણો થયા છે અને તે બાળકીઓ માટે સંપૂર્ણ પણે સુરક્ષિત છે.
મિથક - વેકસીન લીધા પછી કેન્સર થવાનું જોખમ વધી જાય છે
હકીકત - આ વાત સાવ ખોટી છે. આ વેક્સીનમાં એક્ટિવ વાયરસ નથી હોતા. તેથી આ વેકસીન લીધી હોય તેને કેન્સર થવાનું રિસ્ક વધે એવું કંઈ જ નથી. આ વેકસીન એકદમ સેફ છે, તેને લેવાથી કેન્સર નથી જ થાતું. વેકસીન લેવાથી તો શરીરમાં સર્વાઈકલ કેન્સરનું કારણ બનતા વાયરસ ફેલાવાનું જોખમ અટકે છે.
મિથક - રસી લીધા પછી ગંભીર આડઅસર થાય છે.
હકીકત - ડો હાપાણીના જણાવ્યા અનુસાર આડઅસર એટલે એચપીવી વેકસીન લીધા પછી કોઈ જ પ્રકારની ગંભીર સમસ્યા થતી નથી. આ રસી એકદમ સેફ છે. રસી લીધી હોય તે દિવસે કદાચ તાવ આવે કે કોઈ નાની-મોટી સમસ્યા થાય બાકી ગંભીર આડઅસરો જોવા મળતી નથી.
મહિલાઓએ દર વર્ષે કે 2 વર્ષે કરાવવો જોઈએ પેપ સ્મીયર ટેસ્ટ
એચપીવી વાયરસની વેકસીનને લઈને જે 3 મુખ્ય ગેરસમજ લોકોના મનમાં ફેલાયેલી છે તેને દુર કરવાની વાત સાથે ડો બબિતા હાપાણીએ સર્વાઈકલ કેન્સર અંગે પણ મહત્વપૂર્ણ જાણકારી આપી હતી. ડો હાપાણીએ જણાવ્યું હતું કે જે મહિલાઓ મેરીડ હોય અથવા સેક્સુએલી એક્ટિવ હોય તેમણે વર્ષમાં એકવાર અથવા તો દર 2, 3 વર્ષે પેપ સ્મીયર ટેસ્ટ કરાવવા જોઈએ. આ સિવાય જો મહિલાઓને વારંવાર વ્હાઈટ ડિસ્ચાર્જ થતો, વારંવાર વજાઈનલ ઈન્ફેકશન થતું હોય તો પણ પેપ સ્મીયર ટેસ્ટ કરાવવા જોઈએ. જેથી સમસ્યાનું યોગ્ય નિદાન થઈ શકે અને જરૂરી સારવાર તુરંત મળે.
