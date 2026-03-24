Hypertension: હાઈ બ્લડ પ્રેશરના કારણે મગજને થઈ શકે છે ગંભીર નુકસાન, ડોક્ટરે જણાવ્યું હાઈ બીપી સંબંધિત કઈ ભુલ ન કરવી

Hypertension And Brain Damage: હાઈ બ્લડ પ્રેશરની વાત આવે ત્યારે એવું જ માનવામાં આવે કે તેનાથી હાર્ટને નુકસાન થાય છે. પરંતુ હાઈ બ્લડ પ્રેશરના કારણે બ્રેન હેમરેજ, પેરાલિસિસ, કોમા જેવા ગંભીર સ્થિતિ પણ સર્જાઈ શકે છે. આ અંગે મહત્વપૂર્ણ જાણકારી રાજકોટના જાણીતા કાર્ડિયોલોજીસ્ટ ડો અમિત હાપાણીએ આપી છે.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Mar 24, 2026, 08:00 AM IST
  • હાઈ બ્લડ પ્રેશરની સમસ્યાને ક્યારેય ઇગ્નોર કરવાની ભૂલ કરવી નહીં.
  • હાઈ બ્લડ પ્રેશર સામાન્ય બીમારી નથી
  • હાઈ બીપી હાર્ટને જ નહીં મગજને પણ ગંભીર નુકસાન કરી શકે.

Hypertension And Brain Damage: હાઈ બ્લડ પ્રેશર જેને મેડિકલ ભાષામાં હાઇપરટેન્શન પણ કહેવાય છે તે હૃદયની સાથે મગજ પર પણ ખરાબ અસર કરી શકે છે. હાઈ બ્લડ પ્રેશર થવાના કારણો અને હાઈ બ્લડ પ્રેશરના કારણે મગજને થતી ગંભીર સમસ્યા અંગે રાજકોટની પ્રગતિ મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલના કાર્ડિયોલોજિસ્ટ ડોક્ટર અમિત હાપાણીએ જાણકારી આપી છે. ડોક્ટર અમિત હાપાણીના જણાવ્યા અનુસાર હાઈ બ્લડ પ્રેશરની સમસ્યાને ક્યારેય ઇગ્નોર કરવાની ભૂલ કરવી નહીં. હાઈ બ્લડ પ્રેશર સામાન્ય બીમારી નથી તેનાથી હાર્ટને જ નહીં મગજને ગંભીર નુકસાન પણ થઈ શકે છે. 

હાઇપર ટેન્શન થવાના કારણો

હાઈ બ્લડ પ્રેશર થવાના મુખ્ય કારણોમાં વધારે વજન, ડાયાબિટીસ, બેઠાળુ જીવનશૈલી, વધારે મીઠું ખાવાની આદતનો સમાવેશ થાય છે. ઘણા કેસમાં હાઈ બીપીની સમસ્યા વ્યક્તિને વ્યસનના કારણે પણ થતી હોય છે. ધુમ્રપાન અને ગુટખા ખાવાના કારણે પણ હાઈ બ્લડ પ્રેશર થઈ શકે છે. ઘણા કેસમાં વધતી ઉંમર અને પરિવારમાં કોઈને હાઈપરટેન્શન હોય તેના કારણે પણ હાઈ બીપી થાય છે. આ સિવાય હાઈ બીપીના ઘણા કેસો એસેન્સીયલ હાઈપરટેન્શનના હોય છે છે. એટલે હાઈ બ્લડ પ્રેશર થવાનું કારણ ખબર ન હોય. 

હાઈ બ્લડ પ્રેશરના કારણે થઈ શકે બ્રેન હેમરેજ 

ડો અમિત હાપાણીના જણાવ્યા અનુસાર બ્લડ પ્રેશર વધારે રહેતું હોય તો મગજની નળીઓમાં પણ પ્રોબ્લેમ થાય છે. મગજની નળીઓની રચના ખાસ પ્રકારની પેટર્નવાળી હોય છે. હાઈપરટેન્શનના કારણે જો મગજની નળીઓમાં બ્લડ ન પહોંચે તો પેરાલિસિસ થવાની શક્યતા વધી જાય છે. અને જો વધારે પડતા પ્રેશરથી બ્લડ મગજની નળીઓમાં જાય તો નળીઓ ફાટી જાય છે જેને હેમરેજ કહેવામાં આવે છે. હાઈપરટેન્શનના કારણે બ્રેન હેમરેજ ગમે ત્યારે થઈ શકે. બ્રેન હેમરેજના કારણે પેશન્ટ બેભાન થઈ અને કોમામાં પણ જઈ શકે છે. પછી તેની રિકવરી મુશ્કેલ હોય છે. ઘણા કેસમાં લોકોને આજીવન હાથ, પગ કે શરીરના કોઈ ભાગમાં પેરાલિસિસ થઈ શકે છે. આ સ્થિતિ સુધી જતા દર્દીને એક સામાન્ય બ્લડ પ્રેશરની ગોળી બચાવી શકે છે. 

હાઈ બ્લડ પ્રેશરના દર્દીને સ્ટ્રોક આવવાનું જોખમ પણ વધારે રહે છે. કારણ કે હાઈ બ્લડ પ્રેશરના કારણે મગજમાં રક્ત પહોંચાડતી નળીઓને નુકસાન થાય છે. મગજની નસો પ્રેશરના કારણે ફાટી જાય તો બ્રેન સ્ટ્રોક પણ આવી શકે છે. જેના કારણે વ્યક્તિને આજીવન ખોટ, કોમા, કે પેરાલિસિસ જેવી સમસ્યા સાથે જીવવું પડી શકે છે. 

હાઈ બ્લડ પ્રેશરમાં આ ભુલ ક્યારેય ન કરો

ડો અમિત હાપાણીના જણાવ્યાનુસાર હાઈ બ્લડ પ્રેશરને ક્યારેય ઈગ્નોર કરવું નહીં.હાઈ બ્લડ પ્રેશરમાં જે દવાઓ ચાલતી હોય તે દવાઓ ક્યારેય બંધ કરવી નહીં કે ડોઝમાં જાતે ફેરફાર કરવા નહીં. ડોક્ટરે જણાવેલી દવાઓ નિયમિત લેવી સમયસર લેવી જરૂરી હોય છે. હાઈ બ્લડ પ્રેશરની દવા જાતે લેવાનું શરુ કે બંધ કરવું નહીં. સાથે જ લાઈફસ્ટાઈલમાં જરૂરી ફેરફાર કરી એક્ટિવ લાઈફસ્ટાઈલ ફોલો કરવી. આમ કરવાથી હાઈ બ્લડ પ્રેશર સાથે પણ ચિંતામુક્ત જીવન જીવી શકાય છે. 

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

