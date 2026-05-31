/Ice Apple: તાળફળી શરીરને ઠંડુ રાખી એસિડિટી મટાડવામાં કરશે મદદ, જાણો ડાયાબિટીસના દર્દીએ આ ફળ ખાવું કે નહીં ?

Ice Apple Summer Health Benefits: ઉનાળામાં શરીરને અંદરથી ઠંડુ રાખવા માટે તાડગોળા ખાઈ શકો છો. તાડગોળા જેને આઈસ એપલ પણ કહેવામાં આવે છે તેમાં વિટામિન, ફાઈબર અને મિનરલ્સ હોય છે. આ ફળ વિશે આજે તમને એ ટુ ઝેડ જાણકારી આપીએ.
Ice Apple Summer Health Benefits: દેશભરમાં ગરમી ધીરે ધીરે વધી રહી છે. સતત વધતા તાપમાનના કારણે લૂ અને તડકાનો પ્રકોપ પણ વધી રહ્યો છે. ગરમીથી રાહત મેળવવા માટે લોકો અલગ અલગ ઉપાયો અપનાવતા હોય છે. ગરમીથી બચવામાં એક ફળ પણ તમને મદદરૂપ થઈ શકે છે. ગરમીની સિઝનમાં આ ફળ મળતું હોય છે. આ ફળ એટલું પાવરફુલ છે કે જો આ ફળ ખાઈ લેશો તો કલાકો સુધી તરસ નહીં લાગે અને શરીર એનર્જેટીક પણ રહેશે. જે પાવરફુલ ફળની વાત અહીં થઈ રહી છે તે છે તાડગોળા. જેને તાડફળી પણ કહેવામાં આવે છે.
તાળના ઝાડનું ફળ ઉનાળાનું ફળ ગણાય છે.. તાડગોળામાં અંદરથી જેલી જેવો ભાગ નીકળે છે. આ ફળમાં પ્રચુર માત્રામાં પાણી હોય છે. સૌથી ખાસ વાત એ છે કે તાળગોળામાં પ્રાકૃતિક કુલીંગ એજન્ટ હોય છે જે શરીરને અંદરથી ઠંડુ રાખવામાં મદદ કરે છે. દક્ષિણ ભારતીય રાજ્યોમાં ઉનાળા દરમિયાન તાડફળી ખૂબ ખવાય છે. આજે તમને તાડફળી વિશે બધું જ જણાવીએ. એટલે કે આ ફળથી થતા ફાયદા આ ફળ કોને નુકસાન કરે? આ ફળ કેવી રીતે ખાવું અને તેમાંથી કેટલા પોષક તત્વ શરીર ?
તાડફળીના પોષક તત્વો
તાડફળીના પોષક તત્વોની વાત કરીએ તો આ ફળના માધ્યમથી શરીરને ફાઇબર, કાર્બોહાઈડ્રેટ, વિટામીન બી, વિટામીન સી, આયરન સહિતના પોષક તત્વો મળે છે. આઈસ એપલની સૌથી સારી વાત એ છે કે તેમાં ફેટ ખૂબ ઓછું હોય છે તેથી આ ફળ એવા લોકો પણ ચિંતા વિના ખાઈ શકે છે જો વજન ઘટાડવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા હોય.
આઈસ એપલ ખાવાના ફાયદા
1. ઉનાળામાં આઈસ એપલ ખાવાનો સૌથી મોટો ફાયદો એ છે કે તેની તાસીર ઠંડી હોય છે. તેથી તેને ખાવાથી શરીરનું તાપમાન કંટ્રોલમાં રહે છે અને લુ લાગવાનું જોખમ ઓછું થઈ જાય છે.
2. ઉનાળામાં આઈસ એપલ ખાવાનો બીજો ફાયદો એ છે કે તેમાં પાણીનું પ્રમાણ વધુ હોય છે આઈસ એપલ ખાવાથી શરીર લાંબા સમય સુધી હાઈડ્રેટ રહે છે. જે લોકોને ગરમીમાં વધારે પરસેવો થતો હોય તેમને તાડફળી ખાવી જોઈએ.
3. તાડફળીમાં ફાઇબર હોય છે જે પાચન ક્રિયા સુધારવામાં મદદ કરે છે ઉનાળા દરમિયાન જે લોકોને કબજિયાત, પેટ કે છાતીમાં બળતરા જેવી સમસ્યાઓ થતી હોય તેમના માટે તાડફળી ફાયદાકારક છે. તાળફળી નેચરલી બળતરાને શાંત કરે છે.
4. ઉનાળા દરમિયાન તાડફળી ખાવી એવા લોકો માટે ફાયદાકારક છે જે વજન ઘટાડવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા હોય. કારણ કે એક વખત તાડફળી ખાધા પછી કલાકો સુધી પેટ ભરેલું રહે છે અને વારંવાર ભૂખ નથી લાગતી.
5. તાડફળી ખાવાથી સ્કીન ગ્લોઈંગ અને સોફ્ટ રહે છે. તાડફળી શરીરને અંદરથી હાઇડ્રેટ કરે છે જેના કારણે ત્વચા પર નેચરલ ગ્લો વધે છે.
તાડફળી ખાવાથી કોને નુકસાન થઈ શકે ?
દરેક વસ્તુના ફાયદાની સાથે તેના નુકસાન પણ હોય છે. તેવી જ રીતે તાડફળીના નુકસાન ની વાત કરીએ તો એક સાથે વધારે માત્રામાં તાડફળી ખાવામાં આવે તો તે શરીરને નુકસાન કરી શકે છે.
1. વધારે માત્રામાં તાળફળી ખાધી હોય તો પેટમાં દુખાવો કે જાડા થવાની સમસ્યા થઈ શકે છે.
2. તાળફળીમાં નેચરલ સુગર વધારે માત્રામાં હોય છે. જો ડાયાબિટીસ હોય તેવા લોકો વધારે માત્રામાં તાળફળી એક સાથે ખાઈ લે તો બ્લડ શુગર વધી જવાનું રિસ્ક હોય છે.
3. તાડફળી અન્ય ફળની જેમ લાંબા સમય સુધી સારી રહેતી નથી તે ઝડપથી ખરાબ થઈ જાય છે. તેથી તાડફળી ફ્રેશ હોય ત્યારે જ ખાવી જોઈએ. જો વાસી તાડફળી ખાવામાં આવે તો ફૂડ પોઝિશનિંગ થવાનું જોખમ વધે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)