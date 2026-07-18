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Frozen Bottle: બોટલમાં બરફ જમાવી તળીયા નીચે રોલ કરવાનો વાયરલ નુસખો ફાયદાકારક છે કે નહીં જાણો

Frozen Bottle Viral Hack: સોશિયલ મીડિયા પર એક પાણીની બોટલનો હૈક વાયરલ થયો છે. આ નુસખો ખરેખર અજમાવવા જેવો છે કે નહીં, આ નુસખાથી શું ફાયદા થાય અને આ નુસખો કોણે ટ્રાય ન કરવો ચાલો જાણીએ. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 18, 2026, 04:35 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 04:35 PM IST
Frozen Bottle: બોટલમાં બરફ જમાવી તળીયા નીચે રોલ કરવાનો વાયરલ નુસખો ફાયદાકારક છે કે નહીં જાણો
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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