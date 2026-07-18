/Frozen Bottle: બોટલમાં બરફ જમાવી તળીયા નીચે રોલ કરવાનો વાયરલ નુસખો ફાયદાકારક છે કે નહીં જાણો

Frozen Bottle Viral Hack: સોશિયલ મીડિયા પર આજકાલ એક નુસખો ખૂબ ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે. જેમાં મહિલાઓ બરફ જમાવેલી પાણીની બોટલને પગના તળિયા નીચે રોલ કરી મસાજ કરતી જોવા મળે છે. આ વાયરલ નુસખો તમે પણ જોયો હશે. તો ચાલો તમને જણાવીએ ખરેખર આ નુસખો કામ કરે છે કે નહીં અને આ નુસખો કોણે ન અજમાવવો જોઈએ.
ફ્રોઝન બોટલનો વાયરલ નુસખો શું છે ?
વાયરલ નુસખામાં દેખાડવામાં આવે છે કે એક રાઉન્ડ શેપની પ્લાસ્ટિકની ખાલી બોટલમાં પાણી ભરી તેને ફ્રીઝરમાં મુકી દેવામાં આવે છે. જ્યારે આ બોટલમાં પાણી બરફ થઈ જાય ત્યારે તેને કાઢી એક નેપ્કીન પર રાખી તેના પર પગ રાખી પગને આગળ પાછળ કરી રોલ કરવાની હોય છે. જેથી પગના તળીયામાં બરફનો શેક થાય.
તળીયામાં બરફનો શેક કરવાના ફાયદા
હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર દિવસમાં થોડીવાર આ રીતે બરફનો શેક કરવાથી કેટલાક ફાયદા થઈ શકે છે. આ ફાયદા નીચે દર્શાવ્યા અનુસાર છે.
- પગ નીચે બરફની બોટલા રાખવાથી થાક ઉતરે છે.
- પગની નસો અને સ્નાયૂ રિલેક્સ થાય છે.
- બ્લડ સર્કુલેશન સુધરે છે.
- પગના તળિયામાં થતી બળતરા શાંત થાય છે.
- લાંબા સમય સુધી ઊભા રહેવાના કારણે થતા પગના દુખાવામાં રાહત થાય છે.
- રાતના સમયે આ કામ કરવાથી ઊંઘ સારી આવે છે.
ફ્રોઝન બોટલનો નુસખો કોણે ન અજમાવવો ?
- નસ સંબંધિત ગંભીર સમસ્યા હોય તેણે.
- પગમાં ઈજા થઈ હોય તેણે.
- ડાયાબિટીસના કારણે પગમાં સુન્નતા હોય તેમણે.
- ઠંડા શેક પછી પગમાં દુખાવાનો અનુભવ થાય તો તુરંત શેર બંધ કરો.
આ વાયરલ નુસખાથી થતા ફાયદા અને નુકસાન વ્યક્તિના શરીરની તાસીર પર આધાર રાખે છે. તેથી કોઈપણ નુસખો ટ્રાય કરતાં પહેલા પોતાના ડોક્ટરની સલાહ લઈ લેવી.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)