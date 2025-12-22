રાત્રે જ જોવા મળે છે લિવર ડેમેજના આ ત્રણ લક્ષણો, અવગણના કરી તો ભૂલ ભારે પડશે
Liver Damage Symptoms: લિવર ખરાબ હોવા પર તમારૂ શરીર ઘણા સંકેત આપે છે. આ સંકેત તમને રાત્રે વઘુ જોવા મળે છે. પરંતુ લોકો તેને ઈગ્નોર કરતા હોય છે.
Initial Symptoms Of Damaged Liver: આપણું લિવર શરીરનું ખૂબ મહત્વનું અંગ છે. તે ભોજન પચાવવા, શરીરમાંથી ગંદકી બહાર કાઢવા અને ઘણા જરૂરી કામ કરવામાં મદદ કરે છે. જ્યારે લિવરમાં કોઈ સમસ્યા આવે તો તેના કેટલાક લક્ષણ જોવા મળે છે. ઘણીવાર આ લક્ષણ રાત્રે વધુ જોવા મળે છે. આ લક્ષણોને ક્યારેય નજરઅંદાજ ન કરવા જોઈએ, કારણ કે સમય પર સારવારથી લિવરને વધુ ખરાબ થતું બચાવી શકાય છે.
1. રાત્રે ખંજવાળ આવવી (Night Itching)
જો તમને રાત્રે ખાસ કરીને સૂવા સમયે શરીરમાં વધુ ખંજવાળ આવે છે તો તે લિવર ખરાબ હોવાનો સંકેત હોઈ શકે છે. આ ખંજવાળ એટલી વધુ હોય છે કે તમારી ઊંઘ ઉડી શકે છે. આવું એટલા માટે થાય છે જ્યારે લિવર સારી રીતે કામ ન કરે તો પિત્ત (bile) માં રહેલા કેટલાક તત્વો લોહીમાં જમા થવા લાગે છે. જે ત્વચામાં પહોંચી ખંજવાળ ઉત્પન્ન કરે છે. પગ અને હાથમાં વધુ ખંજવાળ આવી શકે છે.
2. પગ અને ઘૂંટીઓમાં સોજો (Swelling in Legs and Ankles)
જો તમને સૂતી વખતે અથવા સવારે ઉઠતી વખતે તમારા પગ અને ઘૂંટીઓમાં સોજો દેખાય, તો આ લિવરને નુકસાન થવાનો સંકેત પણ હોઈ શકે છે. આને 'એડીમા' કહેવામાં આવે છે. લિવર શરીરમાં પ્રોટીન ઉત્પન્ન કરવાનું કામ કરે છે, જે લોહીમાં પાણી જાળવી રાખવામાં મદદ કરે છે. જ્યારે લિવરને નુકસાન થાય છે, ત્યારે તે પૂરતું પ્રોટીન ઉત્પન્ન કરવામાં અસમર્થ હોય છે, જેના કારણે શરીરમાં પાણી એકઠું થાય છે અને પગમાં સોજો આવે છે. આખી રાત સૂયા પછી સવારે આ સોજો વધુ અનુભવાય છે.
3. રાત્રે ઊંઘ ન આવવી કે બેચેની (Insomnia or Restlessness at Night)
સ્વસ્થ લિવર સારી ઊંઘ માટે જરૂરી છે. જો તમને રાત્રે ઊંઘ આવવામાં સમસ્યા થઈ રહી છે, તમે વારંવાર જાગી જાવ છો કે સૂવા સમયે બેચેની જેવું લાગે છે તો તે લિવરની સમસ્યાનો સંકેત હોઈ શકે છે. લિવરની બીમારીથી શરીરમાં ગંદકી જમા થઈ શકે છે, જે મગજ પર અસર કરે છે અને ઊંઘની પેટર્ન બગાડે છે. ઘણીવાર લિવરના દર્દીઓને ભ્રમ કે મગજમાં ગુંચવણ પણ થઈ શકે છે, જે રાત્રે વધી જાય છે.
ક્યારે ડોક્ટરને દેખાડવું?
જો તમને આમાંથી કોઈ લક્ષણનો અનુભવ વારંવાર થઈ રહ્યો છે તો તત્કાલ ડોક્ટરની સલાહ લેવી જોઈએ. ડોક્ટર તમારી તપાસ કરી સાચી માહિતી આપશે અને સારવારની જરૂર હશે તો સૂચન કરશે. શરૂઆતી સમયમાં લિવરની સમસ્યા જાણી સારવાર કરાવવી સરળ હોય છે અને લિવરને ગંભીર નુકસાનથી બચાવી શકાય છે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો અને આ સંકેતોને નજરઅંદાજ ન કરો.
Disclaimer: પ્રિય પાઠક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા માટે આભાર. આ સમાચાર તમને જાગરૂત કરવાના ઈરાદાથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે તેને લખવામાં ઘરેલુ નુસ્ખા અને સામાન્ય જાણકારીની મદદ લીધી છે. તમે સ્વાસ્થ્ય સાથે જોડાયેલા કોઈ ઉપાય અજમાવતા પહેલા ડોક્ટરની સલાહ લો.
