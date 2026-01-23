દાળ- ભાત અને રોટલીથી પેટ ભરાઈ રહ્યું છે તો કુપોષણ કેમ ? થિંક ટેન્ક રિપોર્ટમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો
Poor Soil Health Effect: દાળ, ભાત અને રોટલી તો ભારતીય થાળીમાં આપણે જે પણ ખાઈએ છીએ તે બધું ધરતી માતા આપણને પૂરું પાડે છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે છેલ્લા 50 વર્ષોમાં, આપણે એક નવા પ્રકારનું સંકટ ઉભું કર્યું છે? આજે, આપણે અનાજ ઉત્પન્ન કરી રહ્યા છીએ અને લોકોને ખવડાવી રહ્યા છીએ, પરંતુ તેમાં રહેલા પોષક તત્વો ઓછા થઈ રહ્યા છે. એક અહેવાલમાં એક ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે.
Poor Soil Health Effect: એક સમય હતો જ્યારે દેશના વડા પ્રધાન લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીએ "જય જવાન, જય કિસાનનો નારો આપ્યો હતો. તે સમયે, ભારત બે મોરચે લડી રહ્યું હતું. આઝાદીના બે દાયકાથી પણ ઓછા સમયમાં, પાકિસ્તાન યુદ્ધ લડવા માટે આવ્યું હતું. તે જ સમયે, ભારત પણ ગંભીર ખાદ્ય સંકટનો સામનો કરી રહ્યું હતું. લોકો ગુજરાન ચલાવવા માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યા હતા. અમે અમેરિકા પાસેથી ઘઉં ખરીદી રહ્યા હતા, પરંતુ તે દેશ પણ અમને ધમકી આપી રહ્યો હતો. આવી સ્થિતિમાં, શાસ્ત્રીજીએ ખોરાકમાં આત્મનિર્ભરતાનો નારા આપ્યો. આજે, આપણો દેશ 1.4 અબજ લોકોને ખોરાક જ નહીં, પણ વધારાના ઉત્પાદનની નિકાસ પણ કરે છે. જોકે, હવે એક નવું સંકટ ઊભું થયું છે. અનાજ આપણને પૂરતું મળી રહ્યું છે, પરંતુ ખોરાકમાં ગુણવત્તાનો અભાવ છે. ICRIERના રિપોર્ટમાં એક ચોંકાવનારી માહિતી સામે આવી છે.
ભારતના અગ્રણી આર્થિક થિંક ટેન્ક, ICRIER (ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ફોર રિસર્ચ ઓન ઇન્ટરનેશનલ ઇકોનોમિક રિલેશન્સ)ના રિપોર્ટ મુજબ, ભારતમાં માટીની ગુણવત્તા ચિંતાજનક રીતે ઘટી રહી છે. જમીનમાં નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ અને ઝીંક જેવા પોષક તત્વો દુર્લભ બની રહ્યા છે. પરિણામે, ઉત્પાદિત પાક નબળી ગુણવત્તાના છે, જેના કારણે તેનું સેવન કરનારા લોકોમાં કુપોષણ વધી રહ્યું છે.
માટીનું સ્વાસ્થ્ય ચિંતાજનક
ICRIERના રિસર્ચ ફેલો રિતિકા જુનેજાએ સમજાવ્યું કે આપણા દેશમાં માટીની ગુણવત્તામાં ઘટાડો ખૂબ જ ચિંતાજનક સ્તરે પહોંચી ગયો છે. આ ખેડૂતો દ્વારા ખાતરોના વધુ પડતા ઉપયોગને કારણે છે. આનો અર્થ એ છે કે પાકનું ઉત્પાદન વધારવા માટે ખાતરોનો વધુ પડતો ઉપયોગ દિવસેને દિવસે જમીનની ગુણવત્તાને ઘટાડી રહ્યો છે. આ કટોકટીનો સામનો કરવા માટે, સરકારે પાકમાં પોષક તત્વો વધારવું જોઈએ. આ માટે નીતિ વિકાસની જરૂર છે અને ખેડૂતોને આ અંગે જાગૃત કરવા જોઈએ, તો જ માટીનું સ્વાસ્થ્ય સુધરશે.
પોષણ સુરક્ષા એ એક મહત્વપૂર્ણ મુદ્દો છે જે, તેના મહત્વ હોવા છતાં, ઘણીવાર અવગણવામાં આવે છે. જ્યારે પ્લેટમાં દાળ, ભાત અને રોટલી હોય છે, તેમાં "શક્તિ"નો અભાવ હોય છે. કારણ માટીનું સ્વાસ્થ્ય છે. આપણી માટી સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વોનો અભાવ અનુભવી રહી છે. આનાથી માત્ર ઉપજમાં ઘટાડો થઈ રહ્યો નથી, પરંતુ અનાજની પોષક ગુણવત્તામાં પણ ઘટાડો થઈ રહ્યો છે.
ખાદ્ય સુરક્ષા પ્રાપ્ત થઈ, પરંતુ પોષણ સુરક્ષા નહીં
ICRIERના પ્રોફેસર ડૉ. અશોક ગુલાટીએ જણાવ્યું છે કે ભારતે 357.7 મિલિયન ટન (2024-25)નું રેકોર્ડ અનાજ ઉત્પાદન હાંસલ કરીને 1.4 અબજ લોકો માટે ખાદ્ય સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરી છે, પરંતુ પોષણ સુરક્ષામાં પાછળ રહી ગયું છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે સમસ્યા હવે ખોરાકનો અભાવ નથી, પરંતુ ગુણવત્તાનો અભાવ છે. આપણે આપણું પેટ ભરી રહ્યા છીએ પણ આપણા શરીરને પોષણ આપી શકતા નથી.
ઘઉં, ચોખા અને કઠોળમાં પણ ગુણવત્તાનો અભાવ
ચિંતાનો વિષય છે કે ઘઉં, ચોખા અને કઠોળ, જે હાલમાં મોટાભાગના ભારતીયોનો મુખ્ય ખોરાક છે, તેમાં પણ પોષક તત્વો અને કાર્બનિક પદાર્થોનો અભાવ છે. જો માટીની ગુણવત્તા નબળી હશે, તો પાકમાં ઝીંકનો અભાવ હશે. જો બાળકો આ અનાજ ખાય છે, તો તે તેમના બૌદ્ધિક વિકાસમાં અવરોધ ઉભો કરશે. બાળકોની ઊંચાઈ ઓછી થઈ શકે છે, અને તેમની વિચારવાની અને સમજવાની ક્ષમતા પર અસર થઈ શકે છે. આ રીતે જોવામાં આવે તો, તે જાહેર આરોગ્ય માટે ચિંતાજનક છે.
શું તમે ક્યારેય તેના વિશે વિચાર્યું છે?
વિશ્વના માત્ર 2.4 ટકા જમીન વિસ્તાર સાથે, ભારત લગભગ 17 ટકા વસ્તીને ખોરાક પૂરો પાડે છે. ઉત્પાદન 1960-61 માં 82 મિલિયન ટનથી વધીને 2024-25 માં આશરે 357 મિલિયન ટન થયું છે. આજે, ભારત ચોખાનો સૌથી મોટો નિકાસકાર દેશ છે.
ભારત વિશ્વની સૌથી મોટી મફત અનાજ યોજના ચલાવી રહ્યું છે. 800 મિલિયન લોકોને દર મહિને 5 કિલો મફત ચોખા અથવા ઘઉં આપવામાં આવે છે. સરકારી ગોદામો અનાજથી ભરેલા છે. દેશમાં ગરીબી ઝડપથી ઘટી છે. આમ છતાં, ખાસ કરીને બાળકોમાં કુપોષણની સમસ્યા કેમ છે?
રાષ્ટ્રીય આરોગ્ય પરિવાર સર્વે (2019-21) મુજબ, પાંચ વર્ષથી ઓછી ઉંમરના 35 ટકા બાળકો ઊંચાઈમાં ટૂંકા છે, અને 32 ટકા ઓછા વજનવાળા છે. અન્ય 19 ટકા ખૂબ પાતળા છે. આનો અર્થ એ છે કે ફક્ત પેટ ભરવાનું પૂરતું નથી; ખોરાક પણ પૌષ્ટિક હોવો જોઈએ.
માટીને કોણે બગાડી?
થિંક ટેન્કનો અહેવાલ સૂચવે છે કે માટીનો બગાડ વધુ પડતા ખાતરના ઉપયોગને કારણે થાય છે. પાકમાં પોષક તત્વો વધારવા માટે, માટીના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો કરવો જોઈએ, અને ખાતરનો ઉપયોગ તર્કસંગત બનાવવો જોઈએ. ખેડૂતોને તેમના ખેતરો માટે ખાતરનો ઉપયોગ યોગ્ય છે તેની ખાતરી કરવા માટે સહાયની જરૂર છે.
થિંક ટેન્કના સૂચનો
- 3P નીતિ પર ભાર મૂકવો જોઈએ, એટલે કે, "નીતિ, ઉત્પાદન અને વ્યવહાર."
- ખાતરના ભાવ એવી રીતે નક્કી કરવા જોઈએ કે જે ખાતરી કરે કે તે યોગ્ય ભાવે અને જરૂરિયાતો અનુસાર ઉપલબ્ધ છે.
- સરકારી સહાય એવા ખેડૂતો સુધી પહોંચવી જોઈએ જેમને ખરેખર તેની જરૂર છે, વૈજ્ઞાનિક સંશોધન, માટી પરીક્ષણ અને પાકની ચોક્કસ જરૂરિયાતોના આધારે યોગ્ય ખાતરોનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપવી જોઈએ.
- જમીનના જૈવિક, રાસાયણિક અને ભૌતિક સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો એ સુનિશ્ચિત કરશે કે જમીન સંપૂર્ણપણે પોષાય છે. ત્યારે જ તે એવા ખાદ્ય અનાજનું ઉત્પાદન કરશે જે ફક્ત ભૂખને સંતોષી શકશે નહીં પરંતુ લોકોને સ્વસ્થ પણ રાખી શકે છે.
- સ્વસ્થ માટી હકીકતમાં, તે ભારતના જાહેર આરોગ્ય અને લાંબા ગાળાના વિકાસ સાથે સંબંધિત એક મહત્વપૂર્ણ મુદ્દો છે.
