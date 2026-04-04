ગુજરાતી ન્યૂઝHealthSleep Tips: પૂરતી ઊંઘ નહીં લો તો વહેલું આવશે ઘડપણ! ગાઢ ઊંઘ માટે ફોલો કરો આ ટિપ્સ

Sleep Tips: પૂરતી ઊંઘ નહીં લો તો વહેલું આવશે ઘડપણ! ગાઢ ઊંઘ માટે ફોલો કરો આ ટિપ્સ

How To Sleep Well: ઓવરઓલ સારા સ્વાસ્થ્ય માટે ગાઢ અને પૂરતી ઊંઘ લેવી ખુબ જરૂરી છે. ઊંઘ પૂરતી ન લઈએ તો શરીરમાં અનેક સમસ્યા જોવા મળે છે. પૂરતી ઊંઘ ન આવતી હોય તો આ આયુર્વેદિક ઉપાય અજમાવી જુઓ. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Apr 04, 2026, 12:36 PM IST
  • ભાગદોડ અને તણાવવાળા જીવનમાં પૂરતી ઊંઘ એક સપના સમાન બની ગઈ છે.
  • ગાઢ અને પૂરતી ઊંઘ લેવામાં ન આવે તો અનેક સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. 
  • સારી ઊંઘ આવે તે માટે કેટલાક આયુર્વેદિક ઉપાયો અહીં જણાવ્યા છે અજમાવી જુઓ. 

Sleep Tips: પૂરતી ઊંઘ નહીં લો તો વહેલું આવશે ઘડપણ! ગાઢ ઊંઘ માટે ફોલો કરો આ ટિપ્સ

સ્વસ્થ રહેવા માટે સારી ઊંઘ ખુબ જરૂરી છે. પરંતુ આજકાલની ધમાધમ અને તણાવવાળી લાઈફમાં સારી ઊંઘ આવવી ઘણા માટે  ખુબ કપરું કામ બની રહે છે. ઊંઘ ન આવવાની સમસ્યા કે અનીંદ્રા એક કોમન અને ગંભીર સમસ્યા બની ગઈ છે. લોકોને જાણે ઊંઘવા માટે ટાઈમ જ નથી મળતો એવું બની રહ્યું છે. અનેક લોકો એવા જોવા મળે કે જેમની અનહેલ્ધી લાઈફસ્ટાઈલની અસર ઊંઘ પર પડે અને પછી તેના કારણે શરીરનું ઓવરઓલ સ્વાસ્થ્ય બગડે છે. 

ઊંઘ પૂરતી ન લો તો શું થાય?

  • જો તમારી ઊંઘ પૂરતી ન લેવાય તો મોટાપા, ડાયાબિટીસ, નબળી ઈમ્યુનિટી, ડિપ્રેશન જેવી હેલ્થ સમસ્યા ઊભી થઈ શકે છે. 
  • અનીંદ્રાની સમસ્યા તમારા શરીરની રોગ પ્રતિકારક શક્તિ ઘટાડી શકે છે. 
  • મેટાબોલિઝમ સંલગ્ન સમસ્યાઓ જેમ કે ડાયાબિટીસ, મોટાપા અને હાઈબીપીનું જોખમ પણ વધી શકે છે. 
  • ઊંઘની કમીના કારણે એન્ગ્ઝાઈટી, તણાવ અને અન્ય માનસિક સમસ્યાઓ પણ થઈ શકે છે. 
  • મેમરી નબળી થવાની, ફોક્સમાં કમી, સ્કીન ઢીલી પડવી અને સમય પહેલા કરચલીઓ આવવી વગેરે પણ વધી શકે છે. 

આ સમસ્યાઓથી બચવા માટે અને સ્લીપની ક્વોલિટી વધારવા માટે તમારે શું કરવું તે સંબંધિત કેટલીક આયુર્વેદિક ટિપ્સ અહીં અમે રજૂ કરી રહ્યા છે જે ખાસ જાણો. 

મોજા પહેરીને સૂવું જોઈએ
રાતે મોજા પહેરીને સૂવાથી પણ ઊંઘ સારી આવે છે. મોજા પહેરવાથી પગમાં થતો દુખાવો અને નસોનો તણાવ ઘટે છે. એ જ રીતે મોજા પહેરવાથી શરીરનું સાર્કિડિયન લય પણ સારી રીતે કામ કરે છે. શિયાળામાં મોજા પહેરીને સૂવાથી શરીરનું તાપમાન પણ સંતુલિત રહે છે. જો કે ઉનાળામાં મોજા પહેરવાની સલાહ તો અપાય છે પરંતુ લાંબા સમય સુધી પહેરીને ન રાખવા જોઈએ. જેવી ઊંઘ આવવા લાગે કે તમે મોજા કાઢી નાખો. 

બ્રાહ્મીનું સેવન કરો
રાતે સારી અને ગાઢ ઊંઘ માટે તમે બ્રાહ્મીનું સેવન કરી શકો છો. બ્રાહ્મીમાં એવા તત્વો મળી આવે છે જે બ્રેઈનને શાંત કરે છે અને તમારું ફોકસ અને એલર્ટનેસ વધારવાનું કામ કરે છે. તમે બ્રાહ્મીને દૂધ સાથે લઈ શકો છો. જો કે બ્રાહ્મીનું સેવન કરતા પહેલા તમારે ડોક્ટરની સલાહ ખાસ લેવી જોઈએ. 

શંખપુષ્પીનું સેવન કરો
આયુર્વેદમાં શંખપુષ્પીને ઊંઘ વધારનારી અને સ્ટ્રેસ ઘટાડનારી જડીબુટી ગણવામાં આવે છે. તમે શંખપુષ્પીનું પણ સેવન કરી શકો છો. તે તમારી અનીંદ્રાની સમસ્યાને ઘટાડી શકે છે. 

 (Disclaimer: પ્રિય વાંચકો આ લેખ ફક્ત સામાન્ય જાણકારી અને સલાહ આપે છે. કોઈ પણ પ્રકારે તે તબીબી મત કે વિકલ્પ નથી. આથી વધુ જાણકારી માટે હંમેશા કોઈ વિશેષજ્ઞ કે તમારા ડોક્ટરની સલાહ ચોક્કસ લો.  Z 24 કલાક તેની કોઈ પુષ્ટિ કરતું નથી.)

 

About the Author
Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

#FitIndiaHitIndiasleepSleep wellWorld Health Day 2026Health TIPS

