ગુજરાતી ન્યૂઝHealth

જો તમારા પેશાબ પર કીડીઓ આવી રહી છે, તો શરીર આપી રહ્યું છે આ ગંભીર બીમારીનો સંકેત

Ants On Urine: પેશાબ કર્યા પછી તેના પર કીડીઓનું આવવું એ કોઈ સામાન્ય બાબત નથી, પરંતુ એક મોટી બીમારીનો સંકેત છે. જો તમે પણ તમારા ટોયલેટમાં આવું કંઈક જોઈ રહ્યા છો, તો ચાલો જાણીએ તેની પાછળનું કારણ શું છે?

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 20, 2026, 02:37 PM IST

જો તમારા પેશાબ પર કીડીઓ આવી રહી છે, તો શરીર આપી રહ્યું છે આ ગંભીર બીમારીનો સંકેત

Ants On Urine: આપણું શરીર અનેક પ્રકારની પ્રતિક્રિયાઓ આપે છે, જેનાથી આપણે જાણી શકીએ છીએ કે આપણે કઈ બીમારીથી પ્રભાવિત છીએ અથવા કઈ સમસ્યા આપણા શરીરને નુકસાન પહોંચાડી રહી છે. આમાંની જ એક સમસ્યા છે પેશાબ પર કીડીઓનું આવવું. અવારનવાર લોકો ફરિયાદ કરતા હોય છે કે જ્યારે તેઓ રાત્રે પેશાબ કરવા જાય છે અને સવારે જ્યારે ફરી ટોયલેટ જાય છે, ત્યારે તેમને સીટ પર ઘણી બધી કીડીઓ જોવા મળે છે. જો તમારી સાથે પણ આવું થઈ રહ્યું છે, તો તમે એક મોટી બીમારીનો શિકાર હોઈ શકો છો. ચાલો જાણીએ આ ખતરનાક બીમારીનું નામ.

પેશાબમાં કીડીઓ આવવી એ કઈ બીમારીનો સંકેત છે?
આ બીમારીનું નામ ડાયાબિટીસ (Diabetes) છે. ડાયાબિટીસ એક ગંભીર સમસ્યા છે, જે આજના સમયમાં ખૂબ જ સામાન્ય બની ગઈ છે. દેશ અને દુનિયામાં મોટી સંખ્યામાં લોકો આ રોગથી પ્રભાવિત છે. નિષ્ણાતો જણાવે છે કે જ્યારે શરીરમાં ઇન્સ્યુલિનની ઉણપ થાય છે, ત્યારે ડાયાબિટીસ થાય છે. જણાવી દઈએ કે, પેન્ક્રિયાસ (સ્વાદુપિંડ) માંથી એક પ્રવાહી નીકળે છે જેને ઇન્સ્યુલિન (Insulin) કહેવામાં આવે છે. તે લોહીમાં શુગરના પ્રમાણને નિયંત્રિત કરે છે.

સૌ પ્રથમ કરો આ કામ 
જો તમને આવું કંઈપણ દેખાય, તો સૌથી પહેલા મોડું કર્યા વગર ડોક્ટરને મળો અને તેમને આ સમસ્યા વિશે જણાવો. ડોક્ટર તમને ડાયાબિટીસ સંબંધિત ટેસ્ટ કરાવવાની સલાહ આપશે, જેના દ્વારા તમે સમયસર આ બીમારીની જાણકારી મેળવી શકો છો અને દવાઓ તેમજ હેલ્ધી ડાયટની મદદથી તેનાથી બચી શકો છો.

આ રીતે કરો બચાવ

  • ડાયાબિટીસને કંટ્રોલ કરવા માટે સૌથી જરૂરી છે કે તમે તમારા ખાનપાન પર પૂરેપૂરું ધ્યાન આપો.
  • ગળી વસ્તુઓ અને વધુ ખાંડવાળા ખોરાકનું સેવન મર્યાદિત કરો અને ડોક્ટર દ્વારા સૂચવવામાં આવેલી દવાઓ નિયમિતપણે લો.
  • જો કોઈ વ્યક્તિ ડાયાબિટીસથી પીડિત હોય, તો તેણે ઈજા થવાથી બચવું જોઈએ, કારણ કે આ બીમારીમાં ઘા ખૂબ જ ધીમેથી રૂઝાય છે.
  • ડાયાબિટીસને નિયંત્રણમાં રાખવા માટે દરરોજ કસરત કરવી ખૂબ જ જરૂરી છે.
  • સવારના સમયે બને તેટલું વધારે ચાલવું જોઈએ, કારણ કે તેનાથી વજન નિયંત્રણમાં રહે છે અને બ્લડ શુગર લેવલને સંતુલિત રાખવામાં પણ મદદ મળે છે.

Disclaimer: આ સમાચાર સામાન્ય માહિતીના હેતુથી લખવામાં આવ્યા છે. વધુ જાણકારી માટે હંમેશા નિષ્ણાત અથવા ડોક્ટરની સલાહ લો.
 

