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Uric Acid: યુરિક એસિડ છે ? તો જાણી લો તમારે કઈ દાળ ખાવી અને કઈ દાળ ખાવાનું ટાળવું

How to Control Uric Acid: જો તમને યુરિક એસિડ હોય તો તમારે અમુક વસ્તુઓ ખાવાનું ટાળવું જોઈએ. જેમાં સૌથી મુખ્ય છે દાળ. અમુક દાળ ખાવાથી યુરિક એસિડ ઝડપથી વધે છે. આજે તમને જણાવીએ યુરિક એસિડમાં કઈ દાળ ખાવી અને કઈ દાળ ખાવાનું ટાળવું.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 26, 2026, 07:34 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 08:05 AM IST
Uric Acid: યુરિક એસિડ છે ? તો જાણી લો તમારે કઈ દાળ ખાવી અને કઈ દાળ ખાવાનું ટાળવું
Image Credit: AI imageSource: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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Uric Acid: યુરિક એસિડ છે ? તો જાણી લો તમારે કઈ દાળ ખાવી અને કઈ દાળ ખાવાનું ટાળવું
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