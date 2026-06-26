/Uric Acid: યુરિક એસિડ છે ? તો જાણી લો તમારે કઈ દાળ ખાવી અને કઈ દાળ ખાવાનું ટાળવું

How to Control Uric Acid: શરીરમાં જ્યારે યુરિક એસિડ વધવા લાગે તો હલનચલન પણ મુશ્કેલ થઈ જાય છે. યુરિક એસિડ વધી ગયા પછી સાંધામાં એટલો ભયંકર દુખાવો થાય છે કે વ્યક્તિ તને સહન ન કરી શકે. એટલા માટે જ ડોક્ટરો જણાવે છે કે જે લોકોને યુરિક એસિડની તકલીફ હોય તેમણે આહારમાં પ્યુરિનથી ભરપુર વસ્તુઓનો સમાવેશ કરવાનું ટાળવું જોઈએ. આ વાતનું ધ્યાન ખાસ કરીને દાળ ખાતી વખતે રાખવું જોઈએ. યુરિક એસિડ હોય તેમણે કઈ દાળ ખાવી અને કઈ દાળ ખાવાનું ટાળવું ચાલો તમને પણ જણાવીએ.
શું છે યુરિક એસિડ?
આપણા શરીરમાં જ્યારે પ્યુરીન નામનું પ્રોટીન તૂટે છે ત્યારે યુરિક એસિડ બને છે. મોટાભાગે કિડની આપણા શરીરમાં રહેલું યુરિક એસિડ ફિલ્ટર કરી પેશાબના માધ્યમથી બહાર કાઢી નાખે છે પરંતુ જો શરીરમાં વધારે પ્રમાણમાં યુરિક એસિડ બનતું હોય તો કિડની તેને ફિલ્ટર કરી શકતી નથી જેના કારણે યુરિક એસિડ સાંધામાં જમા થવા લાગે છે. જેના કારણે સાંધામાં તીવ્ર દુખાવો અને સોજા વધે છે. યુરિક એસિડ વધે ત્યારે હાથ કે પગના આંગણામાં ગાંઠ બનવા લાગે છે અને ઘણી વખત પથરી પણ બને છે. આવું ન થાય તે માટે જ યુરિક એસિડ માં શું ખાવું અને શું ખાવું તે વાતનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ.
યુરિક એસિડમાં કઈ દાળ ખાઈ શકાય ?
આયુર્વેદિક ડોક્ટર અનુસાર જે લોકોને યુરિક એસિડની તકલીફ હોય તેમના માટે મગની દાળ સારી ગણાય છે. એટલા માટે કે બીજી દાળની સરખામણીમાં મગની દાળ સરળતાથી પચે છે. આ સિવાય મગની દાળમાં પ્યુરીન ઓછી માત્રામાં હોય છે. એટલે કે આ દાળ ખાધા પછી યુરિક એસિડનું સ્તર વધવાનું જોખમ અન્ય દળની સરખામણીમાં ઓછું હોય છે. જોકે જે લોકોને યુરિક એસિડ હોય તેમણે દાળને બાફતા પહેલા એકથી બે કલાક પાણીમાં પલાળી. મગની દાળ સિવાય લાલ મસૂરની દાળ પણ લઈ શકાય છે.
યુરિક એસિડમાં કઈ દાળ ખાવાનું ટાળવું ?
યુરિક એસિડની તકલીફ હોય તેમણે એવી દાળ ખાવાનું ટાળવું જોઈએ જેમાં પ્યુરીન વધારે હોય. આવી દાળમાં અડદની દાળ, ચણાની દાળ, તુવેર દાળનો સમાવેશ થાય છે. આ સિવાય પ્રોટીનથી ભરપૂર વટાણા, રાજમા, કાળા ચણા અને છોલે ખાવાથી પણ યુરિક એસિડ વધી શકે છે કારણ કે આ કઠોળમાં પ્યુરીન વધારે માત્રામાં હોય છે.
યુરિક એસિડને કેવી રીતે કંટ્રોલ કરવું ?
યુરિક એસિડ કંટ્રોલમાં રહે અને તકલીફ ન વધે તે માટે વ્યક્તિએ વધુને વધુ પાણી પીવું જોઈએ. આ સિવાય આહારમાં પાલક, ટમેટા અને બી વાળી વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરવાનું ટાળવું જોઈએ. શરીરનું મેટાબિલિઝમ અને પાચન ક્રિયા સારી રીતે થાય તે માટે સવારે હુંફાળું પાણી પીને દિવસની શરૂઆત કરવી જોઈએ. સાથે જ દિવસમાં થોડો સમય કસરત કરવી.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)