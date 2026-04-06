Weight Loss Tips: ખુબ કસરત-ડાયેટ કરવા છતાં નથી ઉતરતું વજન? આ 5 આદત હોય તો આજે જ છોડી દેજો

Track Your Weight Loss: ઘણીવાર લોકો અનેક પ્રયત્નો કરતા હોય છે, જીમ જાય છે, ખુબ ચાલે છે, ડાયેટ પણ કંટ્રોલ કરે છે પરંતુ આમ છતાં વજન જોઈએ એવું ઉતરતું નથી. ત્યારે તમે તમારા સ્વાસ્થ્યને બરાબર ટ્રેક કરીને ક્યાં શું ભૂલ થતી હોય છે તે જાણો તો ઉપાય મળી શકે છે. આવી જ કેટલીક વાતો છે જેનો ખ્યાલ રાખવાનું આપણે ચૂકી જઈએ તો જોઈએ એવું પરિણામ મળતું નથી. ખાસ જાણો.

Written By  Viral Raval |Last Updated: Apr 06, 2026, 03:13 PM IST
આજકાલની વ્યસ્ત લાઈફસ્ટાઈલમાં લોકો માટે વજન મેનેજ કરવું એ મોટો પડકાર બની રહ્યો છે. જીમમાં જાય, ડાયેટ કરે, કસરતો કરે તો પણ જોઈએ એવા પરિણામો મળતા નથી. ત્યારે ફિટનેસ એક્સપર્ટ્સ કહે છે કે એવી કેટલીક બાબતો છે જે મેટાબોલિઝમ ધીમુ કરે છે ને તેના કારણે વજન ઘટતું નથી. આ  ભૂલો સુધારીને વજન ઘટાડવાની પ્રક્રિયા આપણે ઝડપી બનાવી શકીએ છીએ. જો માહિતી ધ્યાનમાં લેશો તો જેમનું વજન નહીં ઉતરતું હોય તેમનું પણ વેટ લોસ થવાનુ શરૂ થઈ શકે છે. 

ઊંઘની કમી અને તણાવ
જો ઊંઘ પૂરી ન થાય તો શરીરનું હાર્મોનલ સંતુલન બગડે છે. જેનાથી વજન ઘટાડવું મુશ્કેલ બને છે. જ્યારે તમે ઓછી ઊંઘ લો છો ત્યારે શરીરમાં કાર્ટિસોલ (સ્ટ્રેસ હોર્મોન)નું સ્તર વધે છે. આ હોર્મોન ભૂખ વધારે છે અને શરીરને ચરબી ભેગી કરવાનો સંકેત પણ આપે છે. ઓછામાં ઓછી 7-8 કલાકની ગાઢ ઊંઘ કેલેરી  બાળવા માટે જરૂરી છે. 

ઓછું પાણી પીવું
મોટાભાગે લોકો તરસને ભૂખ સમજી બેસે છે અને કારણ વગર કેલરીનું સેવન કરતા હોય છે. પાણીની કમીથી શરીરનું મેટાબોલિઝમ ધીમું પડે છે. જેનાથી ફેટ બળવાની પ્રોસેસ અટકે છે. હાઈડ્રેટેડ રહેવાથી શરીરના ઝેરી તત્વો બહાર નીકળે છે અને એનર્જી લેવલ સારું થાય છે. જો તમે પૂરતું પાણી ન પીતા હોવ તો જીમ જવાનો ફાયદો ઓછો મળે છે. 

પ્રોટીનનું ઓછું પ્રમાણ
વેઈટ લોસ જર્નીમાં ફક્ત કેલરી બાળવી જ પૂરતું નથી પરંતુ યોગ્ય ન્યૂટ્રીશન લેવું પણ જરૂરી છે. ડાયેટમાં પ્રોટીનની કમીથી મસલ્સને નુકસાન થાય છે અને પેટ જલદી ભરતું નથી. પ્રોટીન થર્મિક ઈફેક્ટ ઊભી કરે છે જેનાથી ડાયજેશન દરમિયાન વધુ કેલેરી બર્ન થાય છે. જો તમારા ભોજનમાં દાળ, પનીર કે ઈંડા સામેલ ન હોય તો વજન ઘટાડવું મુશ્કેલ બને. 

મોડી રાત સુધી જાગવું અને નાસ્તો ખાધા કરવો
રાતના સમયે મેટાબોલિઝમ સૌથી ધીમું હોય છે. આવામાં ઘણાને રાતે નાસ્તા કરવાની જે આદત હોય છે તેનાથી શરીર એ કેલેરીને ઉર્જાની જગ્યાએ ફેટ તરીકે સ્ટોર કરવા લાગે છે. ટીવી કે મોબાઈલ જોતા જોતા ચિપ્સ કે બિસ્કીટ ખાવા એ તમારી આખા દિવસની મહેનત પર પાણી ફેરવી શકે છે. સૂવાના લગભગ 3 કલાક પહેલા ભોજન કરી  લેવું જરૂરી છે. 

ફિઝિકલ એક્ટિવિટીમાં ઘટાડો
ફક્ત એક કલાક વર્કઆઉટ કરવું અને બાકીનો મોટાભાગનો સમય બેસી રહેવું એ સેન્ડેટરી બિહેવિયર ગણાય છે. વજન ઘટાડવા માટે NEAT (નોન-એક્સર્સાઈઝ એક્ટિવિટી થર્મોજેનેસિસ) ખુબ મહત્વપૂર્ણ છે. તેમાં ટહેલવું, સિડીઓ ચડવી, કે ઘરના કામ કરવા સામેલ છે. જો તમે આખો દિવસ ડેસ્ક પર બેસી રહો તો જીમ ગયા બાદ પણ તમારી વજન ઘટવાની સ્પીડ ખુબ ધીમી રહેશે. 

Disclaimer: પ્રિય વાંચક, અમારો આ લેખ વાંચવા બદલ તમારો આભાર. અમે તેને લખવા માટે ઘરેલુ નુસ્ખાઓ અને સામાન્ય જાણકારીની મદદ લીધી છે. સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત કઈ પણ તમે વાંચો તો તેને અપનાવતા પહેલા ડોક્ટરની સલાહ ચોક્કસપણે લો. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
 

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

