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કેન્સરનું જોખમ ઘટાડવું હોય તો જાણો કેવો ખોરાક ખાવો અને કેવો ખોરાક ખાવાનું બંધ કરવું

How to Reduce Cancer Risk: ખોરાકની અસર આપણા શરીરને સૌથી વધારે થાય છે. વર્તમાન સમયમાં જ્યારે કેન્સરનો રોગ દિવસેને દિવસે વધી રહ્યો છે ત્યારે નેશનલ ઈંસ્ટીટ્યુટ ઓફ કેન્સર પ્રિવેંશન એન્ડ રિસર્ચએ ખાવાપીવા સંબંધિત જાણકારી શેર કરી છે. જેમાં જણાવ્યું છે કે ભોજનની થાળીમાં કેવી વસ્તુઓ હોવી જોઈએ અને કેવી નહીં. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 17, 2026, 02:21 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 02:21 PM IST
કેન્સરનું જોખમ ઘટાડવું હોય તો જાણો કેવો ખોરાક ખાવો અને કેવો ખોરાક ખાવાનું બંધ કરવું

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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