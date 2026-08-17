/કેન્સરનું જોખમ ઘટાડવું હોય તો જાણો કેવો ખોરાક ખાવો અને કેવો ખોરાક ખાવાનું બંધ કરવું

How to Reduce Cancer Risk: આપણા આહાર પર જો સમય રહેતા ધ્યાન આપવામાં આવે અને હેલ્ધી તેમજ ક્લીન ઈટીંગને મહત્વ આપવામાં આવે તો કેન્સર સહિતની ગંભીર બીમારીઓના જોખમને ટાળી શકાય છે. આજે તમને જણાવીએ કેન્સરનું જોખમ ઘટાડે તેવા આહાર વિશે.
નેશનલ ઈંસ્ટીટ્યુટ ઓફ કેન્સર પ્રિવેંશન એન્ડ રિસર્ચના એક રિપોર્ટ અનુસાર ખાવાપીવા સંબંધિત કેટલીક આદતો કેન્સરના જોખમને અસર કરી શકે છે. આ રિપોર્ટમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે કેવી રીતે ભોજનમાં પૌષ્ટિક અને ફાઈબરથી ભરપુર વસ્તુઓને સ્થાન આપી તમે કેન્સરના જોખમને ઓછું કરી શકો છો.
ભોજનમાં કઈ વસ્તુઓ હોવી જોઈએ ?
ફળ અને શાકભાજી - કેન્સર ઈંડિયાના રિપોર્ટ અનુસાર ભોજનમાં ફ્રેશ શાક અને ફળ હોવા જોઈએ. દરેક વ્યક્તિએ રોજ લીલા શાકભાજી પોતાના આહારમાં સામેલ કરવા જોઈએ. તેમાં ગાજર, શક્કરીયા, નારંગી જેવા ફળ અને શાકભાજી હોય તો ઉત્તમ કારણ કે તેમાં બીટા કેરોટીન હોય છે.
આખા અનાજ - ભોજનમાં જુવાર, બાજરો, મકાઈ, જવ જેવા અનાજનો સમાવેશ કરો. આખા અનાજ ફાઈબરનો સ્ત્રોત હોય છે.
ફાઈબરથી ભરપુર વસ્તુઓ - રોજ આહારમાં ફાઈબરથી ભરપુર વસ્તુઓ સામેલ કરવી. ફળ, સલાડ સહિતની વસ્તુઓમાંથી ફાઈબર મળે છે.
થાળીમાંથી કઈ વસ્તુઓ દુર કરવી ?
- જમવાની થાળીમાંથી તળેલી વસ્તુઓ દુર કરો.
- જે વસ્તુઓમાં કેલેરી વધારે હોય તેનું સેવન ટાળો.
- રેડ મીટ અને સોલ્ટી વસ્તુઓ ખાવાથી પણ કેન્સરનું જોખમ વધે છે.
- વધારે પડતી ગળી વસ્તુઓ ખાવાનું પણ ટાળવું. તેનાથી વજન વધે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)