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સાવધાન! જો 2-3 અઠવાડિયા સુધી દેખાય આ 2 તકલીફ, તો હોઈ શકે છે મોંનું કેન્સર

Oral Cancer Signs And Symptoms: ફોર્ટિસ હોસ્પિટલના સીનિયર ડોક્ટર અંબેશ સિંહે મોઢાના કેન્સરના બે મહત્વના લક્ષણ વિશે જણાવ્યું છે. ડોક્ટરે જણાવ્યું કે આ બે લક્ષણ 2થી 3 સપ્તાહ સુધી જોવા મળે તો ડોક્ટર પાસે તપાસ કરાવવી જોઈએ.

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 04, 2026, 03:08 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 03:11 PM IST
સાવધાન! જો 2-3 અઠવાડિયા સુધી દેખાય આ 2 તકલીફ, તો હોઈ શકે છે મોંનું કેન્સર

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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