/સાવધાન! જો 2-3 અઠવાડિયા સુધી દેખાય આ 2 તકલીફ, તો હોઈ શકે છે મોંનું કેન્સર

Mouth Cancer Symptoms:નેશનલ ઓરલ કેન્સર રજીસ્ટ્રી અનુસાર ભારતમાં દર વર્ષે મોઢાના કેન્સરના 60,000 નવા મામલા સામે આવે છે. આંકડા કહે છે કે ભારતમાં દર કલાકે 5થી વધુ લોકો ઓરલ કેન્સરને કારણે પોતાનો જીવ ગુમાવે છે. આ કેન્સર 40 વર્ષ કે તેનાથી વધુ ઉંમરના લોકોમાં વધુ જોવા મળે છે. તેવામાં જરૂરી છે કે મોઢાના કેન્સરના લક્ષણોની સમય રહેતા ઓળખ કરી સારવાર શરૂ કરવામાં આવે. ફોર્ટિસ હોસ્પિટલના નિષ્ણાંત ડોક્ટર અંબેસ સિંહે મોઢાના કેન્સરમાં થનાર બે મુખ્ય સમસ્યા વિશે જણાવ્યું છે.
મોઢાના કેન્સરમાં આ 2 લક્ષણને નજરઅંદાજ ન કરો
ડોક્ટર જણાવે છે કે આ 2 લક્ષણોને ક્યારેય નજરઅંદાજ ન કરવા જોઈએ. આ મોઢાના કેન્સરના લક્ષણ હોઈ શકે છે.
પ્રથમ લક્ષણઃ મોઢામાં ઘાવ કે ચાંદા પડવા અને બે-ત્રણ સપ્તાહ સુધી ઠીક ન થવા કે વારંવાર થાય.
બીજું લક્ષણઃ મોઢામાં સફેદ કે લાલ પેચ જોવા મળવા, ગાંઠ બનવી કે સતત લોહી પડવું.
આ લક્ષણો પર પણ રાખો નજર
ઈન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ મેડિકલ રિસર્ચ અનુસાર મોઢામાં કેન્સર થવા પર આ લક્ષણ (Oral Cancer Symptoms) જોવા મળી શકે છે-
કોઈ બીમારી કે પછી કોઈ પ્રકારના કેન્સરમાં આ લક્ષણ જોવા મળી શકે છે. જો સતત બે સપ્તાહ સુધી આવા લક્ષણો જોવા મળે તો ડોક્ટર પાસે તપાસ કરાવવી જરૂરી છે.
ક્યા લોકોને મોઢાના કેન્સરનો ખતરો વધુ હોય છે
તમાકુનું સેવન કરતા લોકો, સિગારેટ પીનારા લોકોમાં મોઢાના કેન્સરનો ખતરો વધુ હોય છે. દારૂનું સેવન કરતા લોકોમાં પણ જોખમ રહે છે. જો લોકોનું ડાયટ ખરાબ છે, જે હ્યુમન પેપિલોમાવાયરસની ઝપેટમાં આવે છે, તેની ઇમ્યુન સિસ્ટમ નબળી હોય છે અને એઇડ્સના દર્દીઓમાં કેન્સર થવાની સંભાવના વધુ રહે છે. સૂર્યાના અલ્ટ્રા વાયલટ કિરણોની ઝપેટમાં આવવાથી હોંઠોના કેન્સરનો ખતરો રહે છે.
ખુદ કરો મોઢાના કેન્સરની તપાસ
ICMR અનુસાર ખુદથી જોઈ શકાય છે કે મોઢામાં કોઈ પ્રકારના શંકાસ્પદ નિશાન કે એન્બ્રોર્મલ લક્ષણ તો જોવા મળી રહ્યાં નથીને. તે માટે આ સ્ટેપ્સને ફોલો કરો-