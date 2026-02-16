Magnesium: શરીરમાં મેગ્નેશિયમ ઓછું હોય તો કેવી સમસ્યાઓ થાય ? જાણો કઈ વસ્તુઓ ખાવાથી શરીરને મેગ્નેશિયમ મળે
Importance of Magnesium In Body: શરીર માટે સૌથી જરૂરી પોષકતત્વ એટલે મેગ્નેશિયમ. મેગ્નેશિયમની ખામી શરીરમાં ગંભીર સમસ્યા સર્જી શકે છે. આજે આપણે જાણીએ શરીર માટે જરૂરી આ પોષતત્વ વિશે. એટલે કે શરીર માટે મેગ્નેશિયમ શા માટે જરૂરી છે ? શરીરમાં મેગ્નેશિયમની ખામી હોય તો કેવા લક્ષણ જોવા મળે ? શરીરને મેગ્નેશિયમ કઈ વસ્તુઓ ખાવાથી મળે છે...
Trending Photos
Importance of Magnesium In Body: શરીર સ્વસ્થ ત્યારે રહે છે જ્યારે શરીરને દરેક પ્રકારના પોષકતત્વો મળતા રહે છે. પોષકતત્વો, વિટામિન્સ, મિનરલ્સની વાત થતી હોય ત્યારે શરીર માટે સૌથી જરૂરી મેગ્નેશિયમ વિશે વાત ઓછી થાય છે. મેગ્નેશિયમ આપણા શરીર માટે સૌથી જરૂરી છે. આપણું શરીર કાર્ય કરતું રહે તે માટે મેગ્નેશિયમ જરૂરી છે. શરીરમાં મેગ્નેશિયમ ઓછું હોય તો પણ ગંભીર સમસ્યા થવા લાગે છે. તો ચાલો આજે આપણે મેગ્નેશિયમ વિશે વિસ્તારપૂર્વક જાણકારી મેળવીએ.
મેગ્નેશિયમ એટલે શું ?
મેગ્નેશિયમ એક મહત્વપૂર્ણ મિનરલ છે. આપણા સ્નાયૂ બરાબર કામ કરે, હાર્ટ હેલ્ધી રહે, ઊંઘ સારી આવે, કામ કરવાની એનર્જી મળે આ બધા જ કામ મેગ્નેશિયમની મદદથી જ થઈ શકે છે. મેગ્નેશિયમ આપણા શરીરમાં કેમિકલ રિએકશનને કંટ્રોલ કરે છે. મેગ્નેશિયમ આપણી ઈમ્યૂન સિસ્ટમ, નર્વ સિસ્ટમ, ધબકારા, હાડકાને મજબૂત રાખવાના કામમાં મહત્વપૂર્ણ ભુમિકા ભજવે છે.
મેગ્નેશિયમ ઓછું હોય તો શરીરમાં કઈ સમસ્યાઓ થાય ?
સ્નાયૂ જકડાઈ જવા.
હાડકા નબળા પડી શકે છે.
શરીરમાં સતત થાક અને નબળાઈ લાગે.
હૃદયના ધબકારા અનિયમિત થઈ જાય.
મેગ્નેશિયમની ખામીના કારણે હાઈપરટેન્શન થઈ શકે છે.
મેગ્નેશિયમની ખામીના કારણે અનિંદ્રા, ડિપ્રેશન, ચિંતા જેવી સમસ્યા વધી શકે છે.
વારંવાર માથામાં દુખાવો અને માઈગ્રેન
હાથ કે પગમાં વારંવાર સુન્નતા થવી.
ભુખ ન લાગવી, ખાધા પછી ઉલટી થવી.
ડાયાબિટીસ થવાનું જોખમ વધી શકે.
જો શરીરમાં મેગ્નેશિયમ ઓછું હોય તો આ પ્રકારની સમસ્યાઓ શરીરમાં થઈ શકે છે. આવી સમસ્યાઓને મેગ્નેશિયમની ખામીના લક્ષણો પણ કહી શકાય છે. મેગ્નેશિયમ ઓછું હોય તો આ સમસ્યા ઉપરાંત અનિંદ્રાની સમસ્યા થઈ શકે છે અને સાથે જ કેલ્શિયમ અને પોટેશિયમનું સ્તર પણ ઘટવા લાગે છે. જે ગંભીર સ્થિતિ ગણાય છે.
શરીરમાં મેગ્નેશિયમ કઈ રીતે વધે ?
શરીરમાં નેચરલી મેગ્નેશિયમ વધારવા માટે હેલ્ધી અને પૌષ્ટિક આહાર લેવો જરૂરી છે. હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર બદામ, કાજૂ, અખરોટ, સૂર્યમુખીના બી, મેથી, પાલક જેવી વસ્તુઓમાંથી શરીરને મેગ્નેશિયમ મળી શકે છે. આ વસ્તુઓને આહારમાં સામેલ કરવી જોઈએ.
આ સિવાય દાળ અને કઠોળથી પણ શરીરને મેગ્નેશિયમ મળી શકે છે. મેગ્નેશિયમ માટે તમે રાજમા, ચણાની દાળ, મગની દાળ ખાઈ શકો છો. આ સિવાય ઓટ્સ, ક્વિનોઆ ખાવાથી પણ શરીરમાં મેગ્નેશિયમ વધી શકે છે. હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર એવોકાડો, કેળા અને ડાર્ક ચોકલેટ ખાવાથી પણ શરીરને મેગ્નેશિયમ મળે છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે