Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝHealth

Overthinking: ઓવરથિંકિંગ કંટ્રોલ કરી મેન્ટલ હેલ્થ સુધારવા રોજ કરો ડીપ બ્રીધિંગ, 5 મિનિટનું બ્રીધિંગ પણ મૂડ બદલી દેશે

How to Control Overthinking: જો તમને નાની-નાની વાતોમાં ગભરામણ થતી હોય, વધારે પડતા વિચારો આવતા, નેગેટિવ વિચાર વધારે આવતા હોય, કામમાં સ્ટ્રેસ વધી જતો હોય તો આ બધી જ સમસ્યાનું સમાધાન છે 5 મિનિટની ડીપ બ્રીધિંગ એક્સરસાઈઝ. આ કસરત કરવાથી મેન્ટલ હેલ્થ સુધરશે અને 5 ફાયદા તુરંત જોવા મળશે.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Mar 02, 2026, 09:06 AM IST
  • સૂતા પહેલા ડીપ બ્રીધિંગ કરવાના 5 ફાયદા.
  •  માનસિક શાંતિ માટે ડીપ બ્રીધિંગ કરવાની રીત.
  • રોજ ડીપ બ્રીધિંગનો અભ્યાસ કરવાથી મગજ તુરંત શાંત થઈ જાય છે.

Trending Photos

Overthinking: ઓવરથિંકિંગ કંટ્રોલ કરી મેન્ટલ હેલ્થ સુધારવા રોજ કરો ડીપ બ્રીધિંગ, 5 મિનિટનું બ્રીધિંગ પણ મૂડ બદલી દેશે

How to Control Overthinking: લાઈફસ્ટાઈલમાં આવેલા પરિવર્તનના કારણે લોકોની મેન્ટલ હેલ્થ સૌથી ખરાબ રીતે પ્રભાવિત થાય છે. શારીરિક સ્વાસ્થ્યની વાત તો દરેક જગ્યાએ થાય છે પરંતુ મેન્ટલ હેલ્થને મહત્વ આપવાનું લોકો ટાળે છે. શરીરથી સ્વસ્થ હોવાની સાથે વ્યક્તિની માનસિક સ્થિતિ પણ સારી હોય તે જરૂરી છે. 99 ટકા લોકો એવું માનતા હશે કે તેમની મેન્ટલ હેલ્થ સારી જ છે. પરંતુ આવું માનનારા લોકો જ ઓવરથિકિંગ, સ્ટ્રેસ, ગુસ્સો, એન્ઝાઈટી જેવી સમસ્યાના શિકાર હોય છે. આ સમસ્યાઓ ખરાબ માનસિક સ્વાસ્થ્યનું જ લક્ષણ હોય છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

માનસિક સ્વાસ્થ્ય ખરાબ હોવું એટલે મગજની તકલીફ હોવી કે પાગલપણું નહીં પરંતુ વધારે પડતા વિચાર કરવા, સ્ટ્રેસ થવો, નાની વાતની પણ વધારે ચિંતા કરવી, નેગેટિવ વિચારો કરવા તે પણ ખરાબ માનસિક સ્વાસ્થ્યની નિશાની છે. માનસિક સ્વાસ્થ્ય સુધારવા માટે મનને સ્થિર અને શાંત કરવું જરૂરી હોય છે. આજની ઝડપથી દોડતી જીવનશૈલીમાં મગજને શાંત કેવી રીતે રાખવું ચાલો તેની સરળ રીત જણાવીએ. 

માનસિક શાંતિ માટે કરો ડીપ બ્રીધિંગ

હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર માનસિક સ્વાસ્થ્ય સુધારવા અને ઓવરથિંકીંગ, સ્ટ્રેસથી બચવાનો સૌથી સરલ અને અસરકારક ઉપાય છે ડીપ બ્રીધિંગ. રોજ ડીપ બ્રીધિંગનો અભ્યાસ કરવાથી મગજ તુરંત શાંત થઈ જાય છે. ધીરેધીરે સ્ટ્રેસ, એન્ઝાઈટી જેવા લક્ષણો પણ ઓછા દેખાય છે. ડીપ બ્રીધિંગ કરવા માટે વધારે સમય કે ઉપકરણોની જરૂર નથી. તમે કોઈપણ જગ્યાએ, કોઈપણ સમયે ડીપ બ્રીધિંગ કરી શકો છો. જો કે ઝડપથી પરિણામ જોવું હોય તો રાત્રે સૂતા પહેલા ડીપ બ્રીધિંગ કરવું.

ડીપ બ્રીધિંગ કરવાની રીત

સૂતા પહેલા 5 મિનિટ ડીપ બ્રીધિંગ કરવાથી ડિપ્રેશન, સ્ટ્રેસ, એન્ઝાઈટી ઘણી હદે કંટ્રોલ થઈ જાય છે. સૂતા પહેલા બેડ પર બેસો. એવી રીતે બેસવું કે જેમાં પીઠને પણ સપોર્ટ મળે. ત્યારબાદ નાકથી ધીરેધીરે શ્વાસ અંદર લેવો અને શ્વાસ શરીરની અંદર જતો હોય તેના પર ધ્યાન કેન્દ્રીત કરવું. ત્યારબાદ ધીરેધીરે શ્વાસ મોં વાટે છોડવો. ડીપ બ્રીધિંગ કરતી વખતે ધ્યાન શ્વાસ પર કેન્દ્રીત કરવું. શરુઆતમાં ડીપ બ્રીધિંગ કરતી વખતે વિચારો આવશે. જ્યારે તમે રોજ ડીપ બ્રીધિંગનો અભ્યાસ કરશો તો વિચારો જાતે જ ઓછા થઈ જશે.

સૂતા પહેલા ડીપ બ્રીધિંગ કરવાના 5 ફાયદા

1. સૂતા પહેલા ડીપ બ્રીધિંગ કરવાથી સૌથી મોટો ફાયદો એ થશે કે ઓવરથિકિંગ કંટ્રોલ થશે. ડીપ બ્રીધિંગ કરવાથી મગજ તુરંત વર્તમાન સ્થિતિમાં આવી જાય છે. જ્યારે વ્યક્તિ પોતાના શ્વાસ પર ધ્યાન આપે છે તો નેગેટિવ વિચારો દુર થવા લાગે છે. 

2. સૂતા પહેલા ડીપ બ્રીધિંગ કરવાથી ઊંઘની ક્વોલિટી સુધરે છે. ડીપ બ્રીધિંગ કરવાથી સ્નાયૂ રિલેક્સ થાય છે અને મગજ જે વધારે પડતું એક્ટિવ હોય છે તે શાંત પડે છે જેના કારણે ગાઢ ઊંઘ ઝડપથી આવે છે. 

3. જે લોકોને ગુસ્સો વધારે આવતો હોય, સ્વભાવ ચીડિયો થઈ ગયો હોય તેમણે પણ ડીપ બ્રીધિંગ કરવું જોઈએ. તેનાથી આપણી નર્વસ સિસ્ટમ એક્ટિવ થાય છે અને માઈન્ડ-બોડી રિલેક્સ થઈ જાય છે. ડીપ બ્રીધિંગ કરવાથી મૂડ સુધરે છે. 

4. ડીપ બ્રીધિંગનો અભ્યાસ રોજ કરવાથી એન્ઝાઈટી કંટ્રોલ કરવામાં મદદ મળે છે. ડીપ બ્રીધિંગ એક્સરસાઈઝ એવા લોકો માટે બેસ્ટ છે જેમને પેનિક એટેક આવતા હોય છે. ડીપ બ્રીધિંગ કરવાથી એન્ઝાઈટીની સમસ્યામાં રાહત થાય છે.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
Mental HealthDeep BreathingOverthinkingStressઓવર થિંકિંગ

Trending news