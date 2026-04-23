Health Tips: ઉનાળામાં કાળી દ્રાક્ષ ખાવી સારી કે પછી કિશમિશ ? કઈ દ્રાક્ષ ગરમીમાં વધારે ફાયદો કરે જાણો
Health Tips For Summer: કાળી દ્રાક્ષ અને કિશમિશ બંનેનો ઉપયોગ દરેક ઘરમાં થતો હોય છે. આ બંને દ્રાક્ષ પોષકતત્વોથી ભરપુર હોય છે. પરંતુ ઘણા લોકોના મનમાં પ્રશ્ન હોય છે કે ઉનાળામાં કાળી દ્રાક્ષ ખાવી સારી કે પછી કિશમિશ ? તો ચાલો તમને જણાવીએ આ પ્રશ્નનો જવાબ.
Health Tips For Summer: ગરમીની શરૂઆત થાય એટલે લોકો એવી વસ્તુઓ ડાયટમાં સામેલ કરવાનું શરૂ કરી દે છે જે શરીરને ઠંડક કરે. ઉનાળામાં પેટને ઠંડક થાય તેવી વસ્તુઓ ખાવી જોઈએ. આમ તો આવી ઘણી બધી વસ્તુઓ છે પરંતુ લોકોના મનમાં કિશમિશ અને કાળી દ્રાક્ષને લઈને મૂંઝવણ હોય છે. કાળી દ્રાક્ષ અને કિશમિશ બંને પોષક તત્વોથી ભરપૂર હોય છે અને શરીરને ફાયદો પણ કરે છે. પરંતુ ગરમીના દિવસોમાં કઈ દ્રાક્ષ વધારે સારી તે લોકોને જાણવું હોય છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ કાળી દ્રાક્ષ અને કિશમિશની તાસીર કેવી હોય છે અને ઉનાળામાં શરીર માટે કાળી દ્રાક્ષ સારી કે પછી કિશમિશ?
ગરમીની ઋતુમાં કોઈપણ વસ્તુ ખાતા પહેલા તેના વિશે જાણકારી મેળવી લેવી જોઈએ કારણ કે આ ઋતુમાં જો ગરમ પડે તેવી વસ્તુઓ ખાવામાં આવે તો તબિયત બગડી શકે છે અને પાચનની તકલીફો પણ વધી જાય છે. ગરમીમાં એવી વસ્તુ ખાવી જોઈએ જે શરીર અને પેટને ઠંડક કરે. અને કાળી દ્રાક્ષમાંથી કઈ વસ્તુ શરીર માટે સારી તે આજે તમને પણ જાણવા મળશે.
કાળી દ્રાક્ષ
કાળી દ્રાક્ષ આયરન, ફાઇબર, એન્ટિ ઓક્સિડન્ટ અને પોટેશિયમનો સૌથી સારો સોર્સ હોય છે. કાળી દ્રાક્ષ હિમોગ્લોબિન વધારવામાં મદદ કરે છે, કબજિયાત દૂર કરવામાં મદદ કરે છે અને પેટને ઠંડક આપે છે. કાળી દ્રાક્ષ ખાઈને સૌથી સારું રિઝલ્ટ જોવું હોય તો રોજ રાત્રે સાત થી આઠ કાળી દ્રાક્ષ પાણીમાં પલાળી દેવી અને સવારે પલાળેલી દ્રાક્ષને ચાવીને ખાઈ લેવી અને તેનું પાણી પી લેવું. કાળી દ્રાક્ષની તાસીર ઠંડી હોય છે. ઉનાળામાં શરીરની હિટ અને એસીડીટીને શાંત કરવા માટે કાળી દ્રાક્ષનો ઉપયોગ કરી શકાય છે.
કિશમિશ
દરેક ઘરમાં મીઠાઈમાં વપરાતી કિશમિશ પોટેશિયમ, ફાઇબર, એન્ટિ ઓક્સિડન્ટ અને આયરનથી ભરપૂર હોય છે. લોહીની ઉણપને ઠીક કરવામાં કિશમિશ મદદરૂપ સાબિત થાય છે. કિશમિશનું સેવન કરવાથી ઇમ્યુનિટી બુસ્ટ થાય છે અને પાચન પણ સુધરે છે. કિશમિશને પણ પાલીમાં પલાળીને સવારે ખાલી પેટ ખાવાની હોય છે. તાસીરની વાત કરીએ તો આ કિશમિશ તાસીરની ગરમ હોય છે.
ગરમીમાં કઈ દ્રાક્ષ ખાવી ?
કાળી દ્રાક્ષ અને કિશમિશ બંને દ્રાક્ષમાંથી જ બનેલી વસ્તુઓ હોય છે બંનેમાં શરીર માટે જરૂરી પોષક તત્વ પણ હોય છે પરંતુ ગરમીમાં ફાયદાની વાત કરીએ તો કાળી દ્રાક્ષ ખાવી વધારે ઉત્તમ ગણાય છે. કાળી દ્રાક્ષની કિશમિશ ઠંડી હોય છે અને તે શરીરને એનર્જી પણ આપે છે. તેથી ઉનાળામાં પલાળેલી કાળી દ્રાક્ષ ખાવી ફાયદાકારક રહે છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
