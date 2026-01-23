Milk Side Effects: આ 5 બીમારી થઈ હોય તો દૂધ પીવાનું ટાળવું, આ સમસ્યાઓમાં એક ઘુંટડો દૂધ પણ ન પચે
Milk Side Effects: દૂધને સંપૂર્ણ આહાર કહેવામાં આવે છે. જ્યારે પણ ઘરમાં કોઈ બીમાર પડે તો તેને દૂધ તો ખાસ આપવામાં આવે છે. પરંતું શું તમે જાણો છો કે કેટલીક બીમારીઓમાં દૂધ પીવું નુકસાનકારક છે ? આજે તમને આવી જ તકલીફો વિશે જણાવીએ જેમાં દૂધ પીવાથી તબિયત સુધરવાને બદલે નુકસાન થઈ શકે છે.
Trending Photos
Milk Side Effects: દૂધ સ્વાસ્થ્ય માટે ફાયદાકારક છે. નાનપણથી દૂધ પીવાની આદત પાડવામાં આવે છે. દૂધમાં રહેલું કેલ્શિયમ હાડકાને મજબૂત કરે છે અને શરીરને જરૂરી બધા જ પોષક તત્વો મળે છે. દૈનિક આહારમાં પણ દૂધનો સમાવેશ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તેમાં પણ જો કોઈ વ્યક્તિ બીમાર પડે અને તેને કંઈ ખાવા પીવાની ઈચ્છા ન થતી હોય તો પણ તેને દૂધ આપવામાં આવે છે. જેથી શરીરને જરૂરી શક્તિ મળી રહે. મોટાભાગના રોગમાં દૂધ ફાયદો પણ કરે છે પરંતુ શું તમે જાણો છો કે કેટલીક ખાસ હેલ્થ કન્ડિશનમાં દૂધ પીવાથી ફાયદાને બદલે નુકસાન થઈ શકે છે ? આજે તમને આવી 5 બીમારીઓ વિશે જણાવીએ જેમાં દૂધ પીવાનું ટાળવું જોઈએ. જો તમને આ સ્વાસ્થ્ય સમસ્યા હોય અને તમને કોઈ દૂધ પીવાનું કહે તો ચોખ્ખી ના કહી દેવી જ હિતાવહ રહેશે.
દૂધ પૌષ્ટિક વસ્તુ છે પરંતુ શરીરની પાચન ક્ષમતા, એલર્જી અને કેટલીક બીમારીના કારણે દૂધ ઘણા લોકો માટે પરેશાનીનું કારણ પણ બની શકે છે. દૂધ ત્યારે જ ફાયદો કરે છે જ્યારે તેને યોગ્ય સમયે અને યોગ્ય સ્થિતિમાં પીવામાં આવે. આ 5 સ્થિતિ એવી છે જેમાં દૂધ પીવાનું ટાળવું જોઈએ. જો આ પાંચ બીમારીમાં દૂધ પીવામાં આવે તો ગેસ, પેટમાં દુખાવો, શરીરમાં સોજા જેવી તકલીફો શરૂ થઈ શકે છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ એ 5 હેલ્થ કન્ડિશન કઈ છે જેમાં દૂધ પીવું ભારે પડી શકે છે.
આ 5 બીમારીમાં ન પીવું દૂધ
લેક્ટોસ ઇન્ટોલરન્સ
લેક્ટોસ ઇન્ટોલરન્સવાળા લોકોના શરીરમાં એક ટીપુ દૂધ જાય તો પણ ન પચે. દૂધમાં રહેલું લેક્ટોસ આ લોકો પચાવી શકતા નથી. તેથી જે લોકો લેક્ટોસ ઇન્ટોલરન્સ હોય તેઓએ દૂધ પીવાનું ટાળવું જોઈએ. દૂધ પીવાથી તેમને પેટમાં દુખાવો, ગેસ, શરીરમાં સોજા, ઝાડા જેવી સમસ્યા થઈ શકે છે. આ સ્થિતિમાં દૂધ પીવાથી પાચનતંત્ર પણ બગડી શકે છે.
એસિડીટી અને ગેસ
જે લોકોને વારંવાર ગેસ કે એસિડિટી કે અપચાની સમસ્યા રહેતી હોય તેમના માટે પણ દૂધ નુકસાનકારક છે. ઘણા લોકો એસિડિટી થાય એટલે ઠંડુ દૂધ પી લેતા હોય છે. પરંતુ દૂધ પીવાથી પેટ ભારે થઈ જાય છે અને એસિડ રિફ્લક્સની સમસ્યા વધી જાય છે. એસિડિટી ગેસ જેવી તકલીફમાં દૂધ પીવાથી ઊંઘ પણ બગડે છે.
સ્કિન એલર્જી અને એકને
કેટલીક રિસર્ચમાં એવું સામે આવ્યું છે કે દૂધ અને ડેરી પ્રોડક્ટ સ્કિન સંબંધિત કેટલીક સમસ્યા વધારી શકે છે. જેમકે જે લોકોને વારંવાર ખીલ થતા હોય, સ્કીન એલર્જી હોય કે પછી ત્વચા પર ખંજવાળ આવતી હોય તો દૂધ પીવાથી આ સમસ્યાઓ વધી શકે છે.
સ્થૂળતા
જે લોકોનું વજન વધારે હોય અથવા તો વજન ઝડપથી વધી જતું હોય તેમણે ફૂલ ક્રીમ મિલ્ક પીવાનું ટાળવું જોઈએ. દૂધમાં કેલેરી વધારે હોય છે જે વ્યક્તિનું વજન પહેલાથી જ વધારે હોય તે દૂધ પીવે તો તેનું વજન વધી શકે છે. તેનાથી મેટાબોલિઝમ પર પણ અસર થાય છે.
પથરી
જે લોકોને કિડનીમાં પથરીની ફરિયાદ હોય તેમણે પણ દૂધનું સેવન સમજી વિચારીને કરવું. દૂધમાં રહેલું કેલ્શિયમ કેટલાક કેસમાં પથરીની સમસ્યા વધારી શકે છે. પથરીની સમસ્યા ત્યારે વધી શકે છે જ્યારે વ્યક્તિ પાણી ઓછું પીતી હોય.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે