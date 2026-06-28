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Weight Loss: શરીરમાં આ 5 ગંભીર બીમારીઓ વધતી હોય તો સૌથી પહેલા ઘટવા લાગે વજન, અચાનક વજન ઘટે તો ચેતી જવું

Weight Loss Without Reason: શરીરનું વજન વધારે હોય અને અચાનક કંઈપણ કર્યા વિના વજન ઘટવા લાગે તો ખુશ થવાને બદલે ચેતી જજો. કારણ કે અચાનક વજનમાં ઘટાડો થવો એ 5 ખતરનાક બીમારીઓનું શરુઆતી લક્ષણ પણ હોય શકે છે. આ 5 બીમારીઓમાં આજીવન દવા અને સારવાર લેવાનો વારો આવી શકે છે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 28, 2026, 08:24 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 08:24 AM IST
Weight Loss: શરીરમાં આ 5 ગંભીર બીમારીઓ વધતી હોય તો સૌથી પહેલા ઘટવા લાગે વજન, અચાનક વજન ઘટે તો ચેતી જવું
Image Credit: AI imageSource: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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આ 5 ગંભીર બીમારીઓ વધતી હોય તો સૌથી પહેલા ઘટવા લાગે વજન, અચાનક વજન ઘટે તો ચેતી જવું
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