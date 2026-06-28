/Weight Loss: શરીરમાં આ 5 ગંભીર બીમારીઓ વધતી હોય તો સૌથી પહેલા ઘટવા લાગે વજન, અચાનક વજન ઘટે તો ચેતી જવું

Weight Loss Without Reason: શરીરનું વજન વધારે હોય અને અચાનક જ વજનમાં ઘટાડો નોંધાવા લાગે તો ઘણા લોકો ખુશ થઈ જાય છે. ખુશ થવાનું કારણ હોય છે કે ડાયટિંગ, એક્સરસાઇઝ કે લાઈફ સ્ટાઈલમાં ફેરફાર કર્યા વિના વજન ઘટવા લાગ્યું. પરંતુ વજન ઘટવાની વાતને લઈને ખુશ થવાને બદલે શરીર પર ધ્યાન આપવું. કારણ કે કંઈ પણ કર્યા વિના વજનમાં ઘટાડો થવો શરીરમાં વધતી પાંચ બીમારીઓનું શરૂઆતી લક્ષણ હોઈ શકે છે.
અચાનક વજનમાં ઘટાડો થવાના કારણો
જો શરીરનું વજન વધારે હોય તો તેને ઘટાડવું જરૂરી હોય છે નહીં તો અલગ અલગ પ્રકારની બીમારીઓ થવાનું જોખમ વધે છે. પરંતુ શું તમને ખબર છે કે શરીરમાં 5 બીમારીઓ વધવાની શરૂઆત થાય ત્યારે પણ વજન ઘટવા લાગે છે ? કોઈપણ સ્પષ્ટ કારણ વિના વજનમાં સતત ઘટાડો થાય તો તેની પાછળ સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમસ્યાઓ જવાબદાર હોઈ શકે છે. વજનમાં ઘટાડો થવાની સાથે અન્ય તકલીફો કે ફેરફાર પણ દેખાય તો તેના પર ધ્યાન આપવું કારણ કે તે શરીરમાં વધતી બીમારીનો સંકેત હોઈ શકે છે.
કઈ બીમારીઓમાં અચાનક ઘટે વજન ?
ડાયટિંગ, એક્સરસાઇઝ કે લાઈફ સ્ટાઈલમાં ફેરફાર કર્યા વિના જો તમારું વજન ઘટવા લાગે તો તેની પાછળ 5 ગંભીર બીમારીઓ જવાબદાર હોઈ શકે છે. 5 બીમારીઓ એવી છે જેનું શરૂઆતી લક્ષણ વજનમાં ઘટાડો છે. એટલે કે આ બીમારી થઈ હોય તો સૌથી પહેલા વજન ઘટવા લાગે છે. આ પાંચ બીમારી નીચે દર્શાવ્યા અનુસાર છે.
થાઇરોડ
અનકન્ટ્રોલેબલ ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસ
પાચનતંત્ર સંબંધિત બીમારી
ટીબી
કેન્સર
વજન ઘટવાનું સાચું કારણ કઈ રીતે જાણવું ?
જો તમારા શરીરનું વજન પણ અચાનક ઘટી જાય તો પોતાની રીતે એવું માની ન લેવું કે 5માંથી કોઈ એક બીમારી છે. ઘણી વખત સ્ટ્રેસ અને માનસિક સમસ્યાનો કારણે પણ વજન ઘટે છે. વજનમાં અચાનક ઘટાડો થવાનું સાચું કારણ જાણવા માટે ડોક્ટરનો સંપર્ક કરો અને ડોક્ટરના કહ્યા અનુસાર જરૂરી ટેસ્ટ કરાવો. ડોક્ટરનું જણાવવું છે કે થોડા મહિનાની અંદર શરીરના કુલ વજનમાંથી 5 ટકા જેટલું વજન કારણ વિના ઘટી જાય તો આ સ્થિતિને ઇગ્નોર કરવી નહીં.
વજન ઘટે તો ક્યારે ડોક્ટરનો સંપર્ક કરવો ?
હેલ્થ એક્સપર્ટના જણાવ્યા અનુસાર શરીરનું વજન ઘટતું જાય અને સાથે જ થાક લાગતો હોય, ભૂખ ન લાગે, તાવ આવે, રાત્રે સૂતી વખતે પરસેવો થાય, પેટમાં દુખે, મળ કે પેશાબના રંગમાં ફેરફાર થાય કે પછી શરીરના કોઈ અંગ પર ગાંઠ જેવું દેખાય તો આ લક્ષણોને ઇગ્નોર કરવા નહીં અને તુરંત જ ડોક્ટરનો સંપર્ક કરવો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)