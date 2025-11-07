Beetroot Side Effects: આ લોકોએ ભુલથી પણ ન ખાવું બીટ, ફાયદાને બદલે કરે નુકસાન
Beetroot Side Effects: શિયાળામાં બીટ ખાવાનું લોકો પસંદ કરે છે. બીટથી શરીરને અઢળક લાભ થાય છે પરંતુ કેટલાક લોકોને બીટ નુકસાન કરી શકે છે. આજે તમને જણાવીએ બીટ કોણે કોણે ન ખાવું જોઈએ.
Beetroot Side Effects: શિયાળાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે અને આ સીઝનમાં લોકો અલગ અલગ ફળ, આમળા, ગાજર, મૂળા, બીટ જેવી વસ્તુઓ વધારે પ્રમાણમાં ઉપયોગમાં લેતા હોય છે. શિયાળામાં બીટ ખાવા પણ ફાયદાકારક છે. જોકે બીટ દરેક વ્યક્તિને ફાયદો કરતા નથી. હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર કેટલાક લોકોએ ભૂલથી પણ બીટનું સેવન કરવું નહીં. આ લોકો બીટ ખાય તો તેમની તબિયત બગડી પણ શકે છે અને ફાયદા થવાને બદલે નુકસાન પણ થઈ શકે.
બીટમાં આયરન, ફોલેટ, ફાઇબર, પોટેશિયમ અને એન્ટિ ઓક્સિડન્ટ હોય છે. પોષક તત્વથી ભરપૂર બીટ શરીરને ફાયદો કરે છે. પરંતુ બીટમાં ઓક્સલેટનું પ્રમાણ વધારે હોય છે. તેથી જે લોકોને પથરીની તકલીફ હોય તેમણે બીટ ખાવાનું ટાળવું જોઈએ.
આ ઉપરાંત જે લોકોને લો બીપીની સમસ્યા હોય તેમણે પણ બીટ ખાવું નહીં. બીટ ખાવાથી બીપી લો થઈ શકે છે. લો બીપીના દર્દી માટે બીટ ખાવું ઘાતક સાબિત થઈ શકે છે. ઘણા લોકોને એલર્જીની સમસ્યા પણ હોય છે આવા લોકોએ પણ બીટ ખાવું નહીં. બીટ ખાવાથી એલર્જી વધી શકે છે.
શિયાળામાં બીટ ખાવાથી થતા ફાયદા
આ તકલીફો ન હોય તે લોકો ઠંડીની ઋતુમાં બીટ ખાઈ શકે છે. બીટમાં આયરન અને ફોલેટ હોય છે જે શરીરમાં રેડ બ્લડ સેલ વધારવામાં મદદ કરે છે. જે લોકોનું હિમોગ્લોબીન ઓછું હોય અથવા રક્તની ખામી હોય તેમને નિયમિત ખાવું જોઈએ તેનાથી આ સમસ્યા દૂર થઈ શકે છે. બીટમાં નાઈટ્રેટ્સનું પ્રમાણ પણ સારું એવું હોય છે જે શરીરમાં જઈને નાઇટ્રેટ ઓક્સાઇડમાં બદલે છે. જે લોકોનું બ્લડપ્રેશર હાઈ રહેતું હોય તેઓ બીટ ખાય તો તેમને ફાયદો થઈ શકે છે કારણ કે તેનાથી હાઈ બ્લડ પ્રેશર કંટ્રોલ કરવામાં મદદ મળે છે.

