Cinnamon Milk: દૂધ અને તજ પાવડર એક નહીં અનેક રોગની દવા, બસ યોગ્ય સમયે પીવાનું રાખવું

Cinnamon Milk Benefits: દૂધમાં તજનો પાવડર ઉમેરીને પીવાથી શરીરની ઘણી સમસ્યાનું સમાધાન મળી જાય છે. આજે તમને જણાવીએ જો શિયાળામાં તમે દૂધમાં તજનો પાવડર ઉમેરી પીવાનું રાખો છો તો તેનાથી શરીરને કેવા ફાયદા થાય છે. 
 

Written By  krupa shah|Last Updated: Dec 07, 2025, 02:36 PM IST

Cinnamon Milk Benefits: તજ એવો મસાલો છે જેનો ઉપયોગ રસોઈમાં સ્વાદ અને સુગંધ વધારવા માટે કરવામાં આવે છે. પરંતુ શું તમે ક્યારેય દૂધમાં તજ ઉમેરીને પીધું છે? જો નથી પીધું તો આજથી જ શિયાળો ચાલે ત્યાં સુધી તજવાળું દૂધ પીવાનું શરૂ કરી દો. તજમાં એન્ટિ ઓક્સિડન્ટ અને એન્ટી બેકટેરિયલ ગુણ હોય છે જે બ્લડ સુગરને કંટ્રોલ કરવા માટે મદદ કરે છે. દૂધમાં કેલ્શિયમ, પ્રોટીન, વિટામિન ડી જેવા પોષક તત્વો હોય છે. જો તમે દૂધ અને તજનું કોમ્બિનેશન શિયાળા દરમિયાન લેવાનું રાખો છો તો તેનાથી શિયાળામાં વધતી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ છે રાહત મળી શકે છે. 

તજવાળું દૂધ પીવાના ફાયદા 

સાંધાના દુખાવા 

તજમાં એવા ગુણ હોય છે જે સોજા ઓછા કરવામાં મદદ કરે છે જો તમે દૂધમાં મિક્સ કરીને તજ પીવો છો તો સાંધામાં દુખાવો સોજો હશે તો તેનાથી રાહત થશે. તજવાળું દૂધ પીવાથી જકડાયેલા સાંધામાં પણ રાહત અનુભવાય છે. 

હાર્ટ રહેશે હેલ્ધી 

તજમાં એવા તત્વ હોય છે જે ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલ ઘટાડવાનું અને ગુડ કોલેસ્ટ્રોલને વધારવાનું કામ કરે છે. નિયમિત રીતે દૂધમાં તો જ ઉમેરીને પીવાથી હૃદયની ધમનીઓ સ્વસ્થ રહે છે અને હાર્ટ સંબંધિત બીમારીઓનું જોખમ ઓછું થાય છે. 

પાચન સુધરે છે

તજ પાવડરને દૂધમાં મિક્સ કરીને પીવાથી પેટ શાંત થાય છે. ગેસ, એસિડિટી અને કબજિયાત જેવી સમસ્યાઓ દુર થાય છે. જે લોકોને પેટ સંબંધિત સમસ્યા રહેતી હોય તેમના માટે આ ડ્રિંક ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. 

તજવાળું દૂધ કેવી રીતે બનાવું ?

તજવાળું દૂધ બનાવવા માટે 1 ગ્લાસ દૂધને ગરમ કરો અને તેમાં ચપટી તજ પાવડર ઉમેરી દો. ત્યારબાદ ધીમા તાપે દૂધને 2 મિનિટ ઉકાળો. ત્યારબાદ ગેસ બંધ કરી દો. આ દૂધને સુવાની 30 મિનિટ પહેલા પીવું જોઈએ. 

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

