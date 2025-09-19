Malaria Vaccine: ભારતે પહેલી મેલેરિયા રસી વિકસાવી, જાણો મચ્છરજન્ય રોગ સામે તે કેટલી અસરકારક છે?
Malaria Vaccine: ભારતે તેની પ્રથમ મેલેરિયા રસી વિકસાવી છે, જેને એડફાલ્સિવેક્સ કહેવામાં આવે છે, જે ખાસ કરીને મેલેરિયાના સૌથી ખતરનાક સ્વરૂપ, પ્લાઝમોડિયમ ફાલ્સીપેરમ સામે રક્ષણ આપવા માટે રચાયેલ છે.
Trending Photos
India First Malaria Vaccine: ભારતે સ્વાસ્થ્યના ક્ષેત્રમાં એક મોટી સિદ્ધિ હાસિલ કરી છે. લાંબા સમયથી મેલેરિયા જેવી જીવલેણ બીમારીનો સામનો કરી રહેલા દેશે હવે તેની સારવાર શોધી લીધી છે. ભારતે પ્રથમવાર ખુદની બનાવેલી મેલેરિયાની વેક્સીન તૈયાર કરી લીધી છે, જેનું નામ એડફાલ્સીવેક્સ (AdFalciVax) રાખવામાં આવ્યું છે. આ વેક્સીન ખાસ કરી મેલેરિયાના સૌથી ખતરનાક સ્વરૂપ પ્લાસ્મોડિયમ ફાલ્સીપેરમ (Plasmodium falciparum) થી બચાવ માટે બનાવવામાં આવી છે.
ભારતમાં આ એક ઐતિહાસિક પગલું છે કારણ કે દેશ હવે મેલેરિયા સામે આત્મનિર્ભર બની ગયો છે અને દુનિયાને આ દિશામાં રસ્તો બતાવી શકે છે. આ નવી રસી ફક્ત રોગને અટકાવશે જ નહીં પરંતુ ભારતને મેલેરિયા મુક્ત બનાવવાના મિશનને પણ વેગ આપશે. તો ચાલો જાણીએ કે આ મેલેરિયા રસી કેટલી અસરકારક છે.
મેલેરિયા રસી કેટલી અસરકારક છે?
એડફાલ્સિવેક્સ એ એક રસી છે જે ખાસ કરીને વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા મેલેરિયા પરોપજીવી લોહીના પ્રવાહમાં પહોંચે તે પહેલાં તેને રોકવા માટે બનાવવામાં આવી છે. આનો અર્થ એ છે કે આ રસી રોગ ફેલાવવાનું શરૂ થાય તે પહેલાં જ શરીરનું રક્ષણ કરે છે. બીજો મોટો ફાયદો એ છે કે આ રસી એક વ્યક્તિથી બીજા વ્યક્તિમાં મેલેરિયા ચેપના ફેલાવાને પણ અટકાવે છે. આ રીતે, તે માત્ર સારવાર જ નહીં પરંતુ ટ્રાન્સમિશનની સાંકળ પણ તોડે છે.
કોણ બનાવી રહ્યું છે આ વેક્સીન?
ભારતીય તબીબી સંશોધન પરિષદ (ICMR) એ આ વેક્સીન બનાવવા માટે લાયસન્સ દેશની 5 ભારતીય કંપનીઓને આપ્યું છે. આ કંપનીઓ ઇન્ડિયન ઇમ્યુનોલોજિકલ લિમિટેડ, ટેકઇન્વેન્શન લાઇફકેર પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, પેનેસીઆ બાયોટેક લિમિટેડ, બાયોલોજિકલ ઇ લિમિટેડ અને ઝાયડસ લાઇફસાયન્સિસ છે. હવે આ કંપનીઓ મોટા પાયા પર વેક્સીનનું પ્રોડક્શન કરશે અને મનુષ્યો પર ટ્રાયલ બાદ દેશભરમાં ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે. એડફાલ્સીવેક્સ વેક્સીન તે માટે પણ જરૂરી છે કારણ કે તે મેલેરિયાના ખતરનાક પરજીવીને શરીરમાં ફેલાતા રોકે છે. ડોક્ટરો અને વૈજ્ઞાનિકોને આશા છે કે મનુષ્યો પર તેની ટ્રાયલ બાદ હવે આ વેક્સીન મોટા સ્તર પર ઉપયોગી થશે, તો ભારતને 2030 પહેલા મેલેરિયા મુક્ત બનાવી શકાય છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે