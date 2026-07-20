/ડેન્ગ્યુ વિરોધી રસી Qdenga કોણ લઈ શકશે, રસીની આડઅસરથી લઈ કિંમત સુધીની જરૂરી જાણકારી જાણો

Dengue Vaccine Qdenga: મચ્છરજન્ય જીવલેણ બીમારી ડેન્ગ્યુના કારણે દર વર્ષે અનેક લોકો જીવ ગુમાવે છે. પરંતુ હવે ભારતમાં ડેન્ગ્યુથી લોકોને રસી દ્વારા બચાવી શકાશે. કારણ કે ભારતમાં ડેન્ગ્યુ વિરોધી રસી ક્યૂડેંગા (Qdenga) ને મંજૂરી આપી દેવામાં આવી છે. આ નિર્ણયને સ્વાસ્થ્ય ક્ષેત્રની સૌથી મોટી સફળતા ગણવામાં આવે છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ ડેન્ગ્યુ વિરોધી રસીની કિંમત શું છે, આ રસી કેવી રીતે કામ કરશે અને કઈ ઉંમરના લોકો આ રસી લઈ શકશે ?
ભારતની પહેલી ડેન્ગ્યુ વિરોધી રસી ક્યૂડેંગા જાપાની કંપની ટાકેડાની શોધ છે. જો કે આ રસીનું ઉત્પાદન ભારતમાં જ કરવામાં આવશે. આ રસી બનાવવા માટે ટાકેડાએ હૈદરાબાદની ફાર્મા કંપની બાયોલોજિકલ ઈ સાથે હાથ મિલાવ્યો છે. ભારતમાં જ રસી બનશે જેના કારણે લોકો સુધી આ રસી ઝડપથી પહોંચશે.
ડેન્ગ્યુ પર કેવી રીતે અસર કરે છે રસી ?
રસી પરના ક્લિનિકલ ટ્રાયલના પરિણામ અનુસાર રસી લેનાર 90 ટકાથી વધુ લોકોમાં એન્ટી બોડીઝ બની છે. આ રસી ડેન્ગ્યુનું જોખમ ઘટાડવાની સાથે બીમારીમાં દર્દીની સ્થિતિ ગંભીર થાય તે શક્યતાને પણ ઘટાડે છે. ડેન્ગ્યુ માટેની ક્યૂડેંગા રસી જેને ડેન્ગ્યુ ન થયો હોય તેમના માટે પણ સેફ છે અને તે લોકો પણ આ રસી લઈ શકે છે.
ડેન્ગ્યુ માટેની રસી ક્યૂડેંગા કોણ લઈ શકે ?
ડેન્ગ્યુ માટેની રસી ક્યૂડેંગાના 2 ડોઝ લગાવના હોય છે. પહેલું ઈંજેકશન લીધાના 3 મહિના પછી તેનો બીજો ડોઝ આપવામાં આવે છે. આ રસી હાથમાં આપવામાં આવે છે. માર્ગદર્શિકા અનુસાર આ રસી 4 વર્ષના બાળકથી લઈ 60 વર્ષના સુધીના લોકો લઈ શકે છે.
ડેન્ગ્યુ વિરોધી રસી ક્યૂડેંગાની આડઅસરો
ડેન્ગ્યુ વિરોધી રસી ક્યૂડેંગાનો દુનિયાના 40 થી વધુ દેશોમાં ઉપયોગ થાય છે. આ રસીને WHO એ પણ માન્યતા આપી છે. આ રસીની કોઈ ગંભીર આડઅસરો નથી. સામાન્ય આડઅસરો હોય છે જેમકે રસી લીધા પછી મામૂલી તાવ આવે, માથું દુખે અથવા ઈંજેકશન લીધું હોય તે જગ્યાએ સોજો કે દુખાવો રહે.
ડેન્ગ્યુ વિરોધી રસીની કિંમત
ડેન્ગ્યુ વિરોધી રસીના 2 ડોઝ હશે તે જાણકારી સામે આવી છે. આ રસીની કિંમત કેટલી હશે તે હજુ સુધી કંફર્મ થયું નથી. અનુમાન છે કે ભારતમાં જ રસીનું ઉત્પાદન થશે એટલે રસીની કિંમત લોકોને પરવળે તેવી હશે. બજારમાં લોન્ચ પછી સુરક્ષાના ભાગરુપે 6 મહિના સુધી લોકો પર તેની અસર પર વિશેષ ધ્યાન આપવામાં આવશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)