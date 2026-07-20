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ડેન્ગ્યુ વિરોધી રસી Qdenga કોણ લઈ શકશે, રસીની આડઅસરથી લઈ કિંમત સુધીની જરૂરી જાણકારી જાણો

Dengue Vaccine Qdenga: જીવલેણ બીમારી ડેન્ગ્યુ મામલે મોટી રાહત ભારતીયોને મળી છે. કારણ કે ભારતમાં સત્તાવાર રીતે ડેન્ગ્યુ માટેની રસી ક્યૂડેંગાના ઉપયોગને મંજૂરી મળી ચુકી છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ ડેન્ગ્યુ માટેની રસી વિશેની જરૂરી જાણકારી.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 20, 2026, 05:11 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 05:11 PM IST
ડેન્ગ્યુ વિરોધી રસી Qdenga કોણ લઈ શકશે, રસીની આડઅસરથી લઈ કિંમત સુધીની જરૂરી જાણકારી જાણો
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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