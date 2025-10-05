Body Fat: ઈંફ્લેમેશનના કારણે પણ વધે વજન અને શરીર થઈ જાય ઢોલ જેવું, આ 5 ફુડ ખાવાથી ઉતરી શકે છે શરીરના સોજા
Food that Reduce Inflammation : શરીરનું વજન ઘણીવાર ઈંફ્લેમેશનના કારણે પણ વધેલું દેખાય છે. ઈંફ્લેમેશન એટલે કે સોજા વધી જવાથી સ્વાસ્થ્યને નુકસાન પણ થઈ શકે છે. ક્રોનિક ઈંફ્લેમેશનથી સાંધામાં દુખાવો અને હાર્ટ પ્રોબ્લેમ થવાનું રીસ્ક પણ વધી જાય છે. તેવામાં જો તમે આ 5 વસ્તુઓને ડાયટમાં સામેલ કરો છો તો ઈંફ્લેમેશન ઓછું કરવામાં મદદ મળી શકે છે.
Trending Photos
Food that Reduce Inflammation : ઈંફ્લેમેશન એટલે કે સોજા એ શરીરનું નેચરલ રિએક્શન છે. જે ઈન્ફેકશન અથવા ઈજા સામે લડવામાં મદદ કરે છે. જો કે લાંબા સમય સુધી રહે તેને ક્રોનિક ઈંફ્લેમેશન કહે છે અને તે ગંભીર બીમારી જેમકે ડાયાબિટીસ, હાર્ટ પ્રોબ્લેમનું કારણ બની શકે છે.
જો કે સારી વાત એ છે કે તમે ખાનપાનમાં ફેરફાર કરી ઈંફ્લેમેશન ઘટાડી શકો છો. આજે તમને 5 ફુડ્સ વિશે જણાવીએ જે ઈંફ્લેમેશન ઓછું કરવામાં મદદ કરી શકે છે. આ ફુડ ખાવાથી લાભ એ પણ થશે કે જો તમારું શરીર ઈંફ્લેમેશનના કારણે ઢોલ જેવું ગોળમટોળ દેખાતું હશે તો તે સોજા ઉતરી જશે.
ઈંફ્લેમેશન ઘટાડતા ફૂડ
1. હળદર ઈંફ્લેમેશન ઓછું કરવામાં અસરદાર મસાલો છે. તેમાં રહેલું કરક્યૂમિન એન્ટી ઈંફ્લેમેટરી અને એન્ટી ઓક્સીડન્ટ હોય છે જે સાંધાના દુખાવા, ગઠિયા અને અન્ય સમસ્યાને મટાડવામાં મદદ કરે છે. હળદરને તમે દૂધ, પાણી, મધ સાથે લઈ શકો છો.
2. આદુમાં જિંજરોલ નામનું કંપાઉંડ હોય છે જે એક સ્ટ્રોંગ એન્ટી ઈંફ્લેમેટરી એજન્ટ છે. જે પાચનને દુરુસ્ત રાખવાની સાથે સ્નાયૂ અને સાંધાનો સોજો ઓછો કરે છે. આદુને તમે કાચું ખાઈ શકો છો, આદુની ચા બનાવીને પણ પી શકો છો.
3. સાલમન, મૈકેરલ, સાર્ડિન, ટૂના જેવી ફિશ ઓમેગા 3 ફેટી એસિડથી ભરપુર હોય છે જે સોજો ઓછો કરે છે અને હાર્ટની બીમારી થવાનું જોખમ ઘટાડે છે. જો તમે ફીશ ન ખાતા હોય તો તેના સપ્લીમેન્ટસ ડોક્ટરની સલાહ લીધા પછી લઈ શકો છો.
4. સ્ટ્રોબેરી, બ્લૂબેરી, રાસબેરી, બ્લેકબેસી જેવા ફળ એન્ટી ઓક્સીડન્ટથી ભરપુર હોય છે. તે શરીરને ફ્રી રેડિકલ્સથી બચાવે છે અને સોજા ઓછા કરવામાં મદદ કરે છે.
5. લીલા પાનવાળી ભાજી જેમકે પાલક, બ્રોકલી, કેલ વિટામિન કે, વિટામીન સી અને ફ્લેવેનોઈડ્સથી ભરપુર હોય છે જે ઈંફ્લેમેશન ઓછું કરે છે અને પાચન તંત્ર સ્વસ્થ રાખે છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે