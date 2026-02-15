Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝHealth

Infused Water: વજન ઘટાડવાથી લઈ ડાયાબિટીસમાં ફાયદો કરશે ઈન્ફ્યૂઝ્ડ વોટર, ઘરના સાદા પાણીને આ રીતે બનાવો ફ્લેવરફુલ અને હેલ્ધી

Infused Water Benefits And Recipes: ઈન્ફ્યૂઝ્ડ વોટર કે ફ્લેવર્ડ વોટર શરીર માટે ફાયદાકારક છે. સાદા પાણીમાં જ્યારે કેટલીક વસ્તુ ઉમેરી દેવામાં આવે છે તો પાણી સ્વાદિષ્ટ લાગે છે અને સાથે જ પાણી વધારે પૌષ્ટિક બની જાય છે. આ પ્રકારના પાણી રેસ્ટોરન્ટમાં, કેફેમાં સર્વ કરવામાં આવે છે. આ પાણી નિયમિત પણ પી શકાય છે. તેનાથી શરીરને લાભ થાય છે. તો ચાલો આજે જાણીએ ઈન્ફ્યૂઝ્ડ વોટર કેવી રીતે ઘરે તૈયાર કરવું અને તેને પીવાથી કેવા ફાયદા થાય છે. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Feb 15, 2026, 08:43 PM IST
  • ફ્લેવરવાળા પાણીને ઈન્ફ્યૂઝ્ડ વોટર કહેવામાં આવે છે.
  • ઈન્ફ્યૂઝ્ડ વોટરમાં ઉમેરવામાં આવતી વસ્તુઓ શરીરને લાભ કરે તેવી હોય છે.
  • શરીરની તકલીફોને ધ્યાનમાં રાખીને પાણીમાં અલગ અલગ વસ્તુ ઉમેરવાની હોય છે.

Trending Photos

Infused Water: વજન ઘટાડવાથી લઈ ડાયાબિટીસમાં ફાયદો કરશે ઈન્ફ્યૂઝ્ડ વોટર, ઘરના સાદા પાણીને આ રીતે બનાવો ફ્લેવરફુલ અને હેલ્ધી

Infused Water Benefits And Recipes: ઘણા રેસ્ટોરન્ટમાં કે કેફે માં જવાનું થાય ત્યારે ત્યાં ખાસ પ્રકારના ફ્લેવરવાળુ પાણી સર્વ કરવામાં આવે છે. ઘણી જગ્યાએ પાણીની બોટલમાં ફુદીનો, લીંબુ જેવી વસ્તુઓ રાખેલી હોય છે. આ કામ ફક્ત પાણીને ફ્લેવરવાળુ કરવા માટે નથી હોતું. આ ફ્લેવરવાળા પાણીને ઈન્ફ્યૂઝ્ડ વોટર કહેવામાં આવે છે. આ પાણી ફક્ત ટેસ્ટ માટે નથી. તેનાથી શરીરને હેલ્થ બેનિફિટ પણ થાય છે. 

ઈન્ફ્યૂઝ્ડ વોટરના ફાયદા

Add Zee News as a Preferred Source

ફિટનેસ પર ફોકસ કરતાં લોકો ઈન્ફ્યૂઝ્ડ વોટરથી પરિચિત હશે. ઘરના સાદા પાણીમાં રાત્રે કેટલીક વસ્તુઓ ઉમેરી રાખી દેવામાં આવે છે અને બીજા દિવસે તે પાણી પીવામાં આવે છે. ઈન્ફ્યૂઝ્ડ વોટરમાં ઉમેરવામાં આવતી વસ્તુઓ શરીરને લાભ કરે તેવી હોય છે. જો કે ઘણા લોકો ઈન્ફ્યૂઝ્ડ વોટર બનાવવામાં હાથમાં આવે તે વસ્તુઓ પાણીમાં રાખી દેતા હોય છે. પરંતુ ખરેખર તો ઈન્ફ્યૂઝ્ડ વોટરમાં શરીરની જરૂરીયાતને ધ્યાનમાં લઈને કે શરીરની તકલીફોને ધ્યાનમાં રાખીને અલગ અલગ વસ્તુ ઉમેરવાની હોય છે. ઈન્ફ્યૂઝ્ડ વોટર ફક્ત ટેસ્ટ માટે નહીં પરંતુ હેલ્થ માટે પીવાનું હોય છે. 

ઈન્ફ્યૂઝ્ડ વોટર પીવાથી થતા લાભ

1. ઈન્ફ્યૂઝ્ડ વોટર પીવાથી ડિહાઈડ્રેશન ઝડપથી દુર થાય છે. તેનું કારણ છે કે આ પાણી ટેસ્ટી હોય છે જેના કારણે નોર્મલ કરતાં વધારે પાણી પી શકાય છે. અને શરીર હાઈડ્રેટ રહે છે. 

2. ઈન્ફ્યૂઝ્ડ વોટર અલગ અલગ પોષકતત્વોથી ભરપુર હોય છે. તેમાં કાકડી, લીંબુ, ફુદીનો, અલગ અલગ ફ્રુટ અને હર્બ ઉમેરવામાં આવે છે. તેથી આ પાણી વિટામિન શરીરને પુરા પાડી શકે છે. 

3. ઈન્ફ્યૂઝ્ડ વોટર પીવાથી વજન ઓછું કરવામાં મદદ મળે છે તેવું કહેવાય છે. ઈન્ફ્યૂઝ્ડ વોટરના કેટલાક હર્બ શરીરનું મેટાબોલિઝમ બુસ્ટ કરવામાં મદદ કરે છે. તેનાથી કેલેરી ઝડપથી બર્ન કરવામાં મદદ મળી શકે છે. 

4. ઈન્ફ્યૂઝ્ડ વોટર પીવાથી કિડની અને લિવર ડિટોક્સ થઈ શકે છે. આ પાણી પીવાથી શરીરમાંથી વિશાક્ત પદાર્થ બહાર કાઢવામાં કિડની અને લિવરને મદદ મળે છે. 

5. જમ્યા પહેલા ઈન્ફ્યૂઝ્ડ વોટર પીવાથી પેટ ભરેલું લાગે છે અને તેના કારણે ઓવરઈટિંગથી બચી શકાય છે. 

6. તજ જેવા મસાલાથી બનેલું ઈન્ફ્યૂઝ્ડ વોટર પીવાથી બ્લડ શુગર કંટ્રોલ કરવામાં મદદ મળે છે. 

ઈન્ફ્યૂઝ્ડ વોટર બનાવવાની રીતો

કાકડી, લીંબુ અને ફુદીનો

કાકડી, લીંબુ અને ફુદીનાનું ઈન્ફ્યૂઝ્ડ વોટર સૌથી રીફ્રેશિંગ હોય છે. આ એક ક્લાસિક કોમ્બિનેશન છે. ગરમીના દિવસોમાં આ પાણી તમને હાઈડ્રેટ રાખવાની સાથે સ્ફુર્તી પણ આપશે. આ પાણી સારામાં સારું ડિટોક્સ વોટર પણ સાબિત થશે. તેના માટે રાત્રે 1 લીટર પાણીમાં ફુદીનાના પાન, 1 કાકડીની સ્લાઈસ અને અડધા લીંબુની સ્લાઈસ કરી પલાળી દો. બીજા દિવસે આ પાણી થોડું થોડું કરી દિવસ દરમિયાન પીવું. 

તજ અને સફરજન

તજ અને સફરજનનું ઈન્ફ્યૂઝ્ડ વોટર પણ ટેસ્ટી અને હેલ્ધી ઓપ્શન છે. આ ઈન્ફ્યૂઝ્ડ વોટર એવા લોકો માટે કામનું છે જેમને ડાયાબિટીસ હોય, તજ પીવાથી શુગર સ્પાઈક કંટ્રોલમાં રહે છે. તેના માટે 3 ગ્લાસ પાણીમાં તજની 2 સ્ટીક અને 1 એપલની સ્લાઈસ કરી પલાળી દો. બીજા દિવસે સવારે આ પાણી પીવું. 

ઓરેન્જ અને આદુ

ઓરેન્જ અને આદુનું ઈન્ફ્યૂઝ્ડ વોટર પણ ઉનાળા માટે હેલ્થી ઓપ્શન છે. આ પાણી એવા લોકો માટે સારું છે જેમને પાચન સંબંધિત સમસ્યા રહેતી હોય આ પાણી બનાવવા માટે 3 ગ્લાસ પાણીમાં 4 થી 5 ઓરેન્જની સ્લાઈસ અને 1 ઈંચનો આદુનો ટુકડો ખમણીને ઉમેરી દો. સવારે આ પાણી પીવું. 

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
Detox Waterhealthy drinksHealth Careડિટોક્સ વોટર

Trending news