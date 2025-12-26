Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝHealth

Intestinal Infection: ચુપચાપ આંતરડામાં હુમલો કરે છે આ બીમારી, આ લક્ષણને નજરઅંદાજ ન કરતા

Intestinal Infection Symptoms: આંતરડાના ચેપ ત્યારે થાય છે જ્યારે બેક્ટેરિયા, વાયરસ, ફૂગ અથવા પરોપજીવીઓ નાના અથવા મોટા આંતરડામાં વધે છે, જેના કારણે પેટમાં દુખાવો, કબજિયાત અને હોર્મોનલ અસંતુલન જેવા લક્ષણો જોવા મળે છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 26, 2025, 02:18 PM IST

Trending Photos

Intestinal Infection: ચુપચાપ આંતરડામાં હુમલો કરે છે આ બીમારી, આ લક્ષણને નજરઅંદાજ ન કરતા

વ્યસ્ત લાઇફસ્ટાઇલમાં ઘણીવાર પોષણની જરૂરિયાતો નજરઅંદાજ થઈ જાય છે અને સ્વાસ્થ્યનું મહત્વ પાછળ રહી જાય છે. જેનાથી શરીરમાં ઘણી બીમારીઓ ઘર કરવા લાગે છે અને જ્યારે ખબર પડે છે ત્યારે વાત હાથમાંથી બહાર નીકળી ગઈ હોય છે. હંમેશા આપણે પેટના દુખાવાને સામાન્ય સમજી નજરઅંદાજ કરીએ છીએ, પરંતુ તેની અવગણના ભારે પડી શકે છે. હકીકતમાં તે ખરાબ આંતરડા તરફ ઈશારો હોઈ શકે છે, જે આગળ જતાં મોટી બીમારીનું સ્વરૂપ ધારણ કરી શકે છે. આવો તેના વિશે જાણીએ.

શરીર માટે કેટલા જરૂરી છે આંતરડા?
આંતરડા આપણા શરીરનું મહત્વનું અંગ છે, જે શરીરની ગંદકીને બહાર કાઢવાનું કામ કરે છે. આંતરડામાં સંક્રમણ ત્યારે થાય છે, જ્યારે બેક્ટેરિયા, વાયરસ, ફંગસ કે પરજીવી નાના કે મોટા આંતરડામાં વધવા લાગે છે અને ધીમે-ધીમે પેટનો દુખાવો, પાચન, કબજીયા, હોર્મોન અસંતુલન, ઉલ્ટી, તાવ જેવા લક્ષણ જોવા મળે છે. ક્યારેક આંતરડામાં વધુ પરેશાની થવાને લીધે જંતુઓ થઈ જાય છે અને આ સ્થિતિ બીમાર પાડી શકે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

આંતરડામાં કેમ થાય છે ઇન્ફેક્શન?
આંતરડામાં ઈન્ફેક્શન થવાના ઘણા કારણ હોઈ શકે છે, જેમ કે ગંદુ પાણી અને દૂષિત ભોજન કરવું, વારંવાર એન્ટીબાયોટિક લેવી, નબળી પાચન સિસ્ટમ, હાથ સાફ કર્યા વગર ભોજન કરવું, જંક ફૂડ વધુ ખાવું અને તણાવ લેવો સામેલ છે.

તમારા આંતરડાની સંભાળ કેવી રીતે રાખવી?
આયુર્વેદ આંતરડાના સ્વાસ્થ્ય માટે ઘણા ઉપાયો સૂચવે છે. તમે દરરોજ બપોરે છાશનું સેવન કરી શકો છો. છાશ એક ઔષધીય વનસ્પતિ છે. હિંગ અને જીરું ભેળવીને પીવાથી આંતરડાના બેક્ટેરિયાનો નાશ થાય છે. દાડમનો રસ પીવાથી આંતરડા યોગ્ય રીતે કાર્ય કરવામાં પણ મદદ મળે છે. આ આંતરડાના ચેપને નિયંત્રિત કરશે. જો તમને ચેપને કારણે પેટ ખરાબ હોય અને ઝાડા થઈ રહ્યા હોય, તો દાડમનું સેવન અવશ્ય કરો.

આ નુસ્ખાથી થાય છે ફાયદો
આયુર્વેદમાં બિલિપત્રને અતિસાર નાશક માનવામાં આવે છે, જે ઠંડકથી ભરપૂર હોય છે. હકીકતમાં બિલિપત્રનું જ્યુસ આંતરડા માટે લાભકારી હોય છે. ગરમીમાં બિલિપત્રનું જ્યુસ આંતરડા સાફ કરવામાં મદદ કરે છે. આ સિવાય ત્રિફળા ચૂર્ણનું સેવન પણ આંતરડા માટે દવાની જેમ કામ કરે છે. ત્રિફળા ચૂર્ણને હુંફાળા પાણીની સાથે લેવાથી આંતરડાની સફાઈ થાય છે અને ઈન્ફેક્શનનો ખતરો ઓછો થાય છે. દૂધની સાથે હળદરનું સેવન પણ આંતરડાની સફાઈમાં મદદ કરે છે અને આંતરડાના સોજા ઘટાડે છે. મહત્વનું છે કે હળદરમાં એન્ટીબેક્ટેરિયલ ગુણ હોય છે, જે શરીરના અંદરના સોજા ઘટાડે છે.

Disclaimer: પ્રિય પાઠક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા માટે આભાર. આ સમાચાર તમને જાગરૂત કરવાના ઈરાદાથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે તેને લખવામાં ઘરેલુ નુસ્ખા અને સામાન્ય જાણકારીની મદદ લીધી છે. તમે સ્વાસ્થ્ય સાથે જોડાયેલા કોઈ ઉપાય અજમાવતા પહેલા ડોક્ટરની સલાહ લો.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
intestinal infectionintestinal infection causes

Trending news