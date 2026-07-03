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દર મહિને માસિકની તારીખ બદલી જાય છે ? રોજ આ 3 વસ્તુઓ ખાવા લાગો, દવા વિના માસિક નિયમિત થઈ જશે

Irregular Periods Remedies: માસિક સાયકલ અનિયમિત હોય અને આ સમસ્યાને દવા વિના દુર કરવી હોય તો તેના માટે શું કરવું આજે તમને જણાવીએ. અહીં 3 એવી વસ્તુઓ વિશે જણાવેલું છે જે અનિયમિત માસિકને નિયમિત કરવામાં મદદ કરશે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 03, 2026, 05:55 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 05:55 PM IST
દર મહિને માસિકની તારીખ બદલી જાય છે ? રોજ આ 3 વસ્તુઓ ખાવા લાગો, દવા વિના માસિક નિયમિત થઈ જશે
Source: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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