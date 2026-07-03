/દર મહિને માસિકની તારીખ બદલી જાય છે ? રોજ આ 3 વસ્તુઓ ખાવા લાગો, દવા વિના માસિક નિયમિત થઈ જશે

Irregular Periods Remedies: શું તમારા માસિકની તારીખ દર મહિને બદલી જાય છે ? દર મહિને માસિક વહેલું આવે અથવા તો તારીખ કરતા મોડું આવે તો તેને અનિયમિત માસિકની કહેવાય છે. અનિયમિત માસિકની સમસ્યાને દવા લીધા વિના ઠીક કરવી હોય તો આહારની મદદ લઈ શકાય છે. આજે તમને 3 એવી વસ્તુ વિશે જણાવીએ જેને નિયમિત લેવાનું શરૂ કરશો એટલે પિરિયડ સાયકલ રેગ્યુલર થઈ શકે છે.
નિયમિત માસિક શા માટે જરૂરી ?
માસિક ધર્મ રેગ્યુલર હોય તે જરૂરી છે. નિયમિત માસિક ચક્ર એ વાત સુનિશ્ચિત કરે છે કે શરીરમાં એસ્ટ્રોજન અને પ્રોજેસ્ટેરોન જેવા હોર્મોન સંતુલિત છે. માસિક સાઇકલ નિયમિત હોય તો થાઇરોડ, પિટ્યુટરી ગ્રંથિઓ બરાબર કામ કરતી હોય છે કારણ કે શરીરમાં હોર્મોનલ સંતુલન બરાબર હોય છે. પરંતુ જ્યારે માસિક નિયમિત ન હોય એટલે કે દર મહિને માસિકની તારીખ બદલતી હોય તો તે પોલિસિસ્ટ ઓવરી સિન્ડ્રોમ કે પછી થાઇરોડની વધતી સમસ્યાનું લક્ષણ હોઈ શકે છે. અનિયમિત માસિક હોય તો વધારે રક્તસ્ત્રાવ થવો, શરીરમાં લોહી ઘટી જવું જેવી તકલીફો પણ થાય છે. અનિયમિત માસિકના કારણે ગર્ભધારણમાં પણ તકલીફો થઈ શકે છે એટલા માટે જ જરૂરી છે કે દર મહિને માસિક નિયમિત રહે.
દવા વિના માસિકને નિયમિત કેવી રીતે કરી શકાય ?
પિરિયડ સાયકલ અનિયમિત હોય તો તમે લાઈફ સ્ટાઈલમાં અને આહારમાં કેટલાક ફેરફાર કરીને માસિક સાયકલને નિયમિત કરી શકો છો. અહીં તમને ત્રણ એવી વસ્તુઓ વિશે જણાવીએ જેને આહારમાં સામેલ કરવાથી માસિક સંબંધિત સમસ્યાઓથી રાહત મળી શકે છે સાથે જ આ વસ્તુઓ પિરિયડ સાયકલને રેગ્યુલર કરવામાં પણ મદદરૂપ થઈ શકે છે.
પલાળેલી કિસમિસ
અનિયમિત માસિક સાયકલને નિયમિત કરવા માટે રોજ પલાળેલી કિસમિસ ખાવાનું શરૂ કરો. કિસમિસ આયરનથી ભરપૂર હોય છે રોજ રાત્રે પાણીમાં 10 કિસમિસ પલાળો અને બીજા દિવસે સવારે ખાલી પેટ કિસમિસ ખાઈ જવી અને તેનું પાણી પી જવું. પલાળેલી કિસમિસ શરીરમાં આયરન લેવલ સુધારશે અને માસિક પણ નિયમિત થવા લાગશે.
પમ્પકીન સીડ્સ
પમ્પકીન સીડ્સ પણ માસિક સાયકલ નિયમિત કરવામાં મદદ કરી શકે છે. પમ્પકીન સીડ્સ મેગ્નેશિયમ અને ઝીંક જેવા પોષક તત્વોથી ભરપૂર હોય છે, જે હોર્મોનલ ઈમબેલેન્સ ને દૂર કરવામાં મદદ કરે છે જેના કારણે માસિક પણ નિયમિત થઈ શકે છે. પિરિયડ ને રેગ્યુલર કરવા માટે માસિકના પહેલા દિવસથી શરૂ કરી 14 દિવસ સુધી રોજ એક ચમચી પમ્પકીન સીડ્સ ખાવા. તેનાથી શરીરમાં એસ્ટ્રોજન બેલેન્સ રહે છે અને ઓવેલ્યુશન પણ યોગ્ય સમયે થાય છે.
ફુદીનો
ફુદીનો પણ હોર્મોન્સ બેલેન્સ કરવામાં મદદ કરે છે જેનાથી માસિક રેગ્યુલર થઈ શકે છે. જે મહિલાના શરીરમાં મેલ હોર્મોન વધારે રહેતું હોય તેમને પણ માસિક સમયસર આવતું નથી આવી સ્થિતિમાં રોજ ફુદીનાની ચા બનાવીને પીવી તેનાથી પિરિયડ સાયકલ રેગ્યુલર કરવામાં મદદ મળે છે અને માસિક સમયે દુખાવો પણ ઓછો થાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)