Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝHealth

શું ઠંડીમાં રોજ ન્હાવુ જરૂરી છે, ન નાહીએ તો નહિ ચાલે, એક્સપર્ટે આપ્યા જવાબ

Bathing in Winter : અનેક લોકો ઠંડીને કારણે ન્હાવાનો કંટાળો કરે છે, જોકે ઠંડીમાં ન્હાવાથી ચાલે કે નહિ તે પાછળનું લોજિક જાણી લઈએ 
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Dec 24, 2025, 11:53 AM IST

Trending Photos

શું ઠંડીમાં રોજ ન્હાવુ જરૂરી છે, ન નાહીએ તો નહિ ચાલે, એક્સપર્ટે આપ્યા જવાબ

Winter health care tips : ઘણા લોકો શિયાળાની સીઝનમાં ન્હાવાથી દૂર ભાગે છે. કેટલાક લોકો એક દિવસના અંતરાળે ન્હાવાનું રાખે છે. તો કેટલાક અઠવાડિયા સુધી પાણીને અડતા પણ નથી. કેટલાક લોકો ઘણા દિવસો સુધી સ્નાન કરવાનું પણ છોડી દે છે. આનાથી પ્રશ્ન ઉભો થાય છે કે શિયાળામાં દરરોજ સ્નાન કરવું જરૂરી છે કે નહીં. ત્યારે ઠંડીમાં કેટલા દિવસ ન ન્હાઓ તો ચાલી જાય એ જાણીએ. 

શરીરની સ્વચ્છતા જાળવવા માટે સામાન્ય રીતે દરરોજ સ્નાન કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે, પરંતુ ઘણા લોકો શિયાળાની ઋતુમાં સ્નાન કરવાનું ટાળે છે. કેટલાક દર બીજા દિવસે સ્નાન કરે છે, જ્યારે કેટલાક અઠવાડિયા સુધી પાણીને સ્પર્શ કરવાનું પણ ટાળે છે. કેટલાક લોકો ઘણા દિવસો સુધી સ્નાન કરવાનું પણ છોડી દે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

આનાથી પ્રશ્ન ઉભો થાય છે કે શિયાળામાં દરરોજ સ્નાન કરવું જરૂરી છે કે નહીં. સ્નાન કર્યા વિના હજુ પણ કેટલા દિવસ સ્વીકાર્ય છે? આ મુદ્દા પર આયુર્વેદિક અને એલોપેથિક ડોકટરોનું શું કહેવું છે તે જાણીને તમને આશ્ચર્ય થશે.

સ્કીન કેર 
એક એક્સપર્ટ કહે છે કે, શિયાળાની ઋતુમાં અથવા અન્ય સમયે પણ સ્નાન કરવાની કોઈ ચોક્કસ આવશ્યકતા નથી, પરંતુ આયુર્વેદમાં શરીર અને મનને શુદ્ધ કરવા માટે સ્નાન જરૂરી માનવામાં આવે છે.

સ્નાન કરવાથી શરીરના છિદ્રો ખુલે છે, જેનાથી શરીર હળવું, સ્વચ્છ અને માનસિક રીતે તાજગી અનુભવે છે. આનાથી શરીરનું તાપમાન પણ ઓછું થાય છે, જેનાથી ઠંડી લાગવાની શક્યતા ઓછી થાય છે. તેમણે સમજાવ્યું કે દરરોજ અથવા દર થોડા દિવસે સ્નાન કરવું એ વ્યક્તિની જરૂરિયાતો અને સુવિધા પર સંપૂર્ણપણે આધાર રાખે છે.

જોકે, શિયાળામાં સ્નાન કર્યા પછી ઘણા લોકો શુષ્ક ત્વચા અનુભવે છે. આનું કારણ બહારની ઠંડી હવા છે, જે સ્નાન કર્યા પછી ત્વચા પર સીધી અસર કરે છે. પરસેવો પણ એટલો બાષ્પીભવન થતો નથી, જેના કારણે ત્વચાની શુષ્કતા વધે છે.

આ ઋતુમાં હૂંફાળા પાણીથી સ્નાન કરવાની સલાહ આપે છે. પાણીમાં થોડું લીંબુ ઉમેરવાથી શુષ્કતા ઘણી ઓછી થાય છે અને દિવસભર શરીર તાજું રહે છે. સ્નાન કરતા પહેલા સરસવના તેલથી હળવેથી માલિશ કરો. આ ત્વચાને નરમ રાખે છે અને બોડી લોશનની જરૂરિયાત ઘટાડે છે.

શિયાળામાં પણ દરરોજ સ્નાન કરવું જરૂરી છે. સ્નાન ન કરવાથી પર્યાવરણમાં હાજર સૂક્ષ્મ બેક્ટેરિયા શરીરમાં ચોંટી જાય છે અને શરીરમાં પ્રવેશી શકે છે.

આનાથી ત્વચાની સમસ્યાઓ, એલર્જી અને પેટ સંબંધિત રોગોનું જોખમ વધે છે. તેથી, શિયાળામાં પણ નિયમિત સ્નાન કરવું સ્વાસ્થ્ય માટે ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. જો થોડા દિવસો સુધી સ્નાન કર્યા વિના પણ તમારું શરીર તાજું રહે છે, તો તમે તમારી ઇચ્છા મુજબ સ્નાન કરવાનું ટાળી શકો છો.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
Health Updateskin careહેલ્થ અપડેટસ્કીન કેર

Trending news