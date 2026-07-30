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લાંબા સમયથી ગળાની ખરાશ હોઈ શકે છે કેન્સરનો સંકેત, જાણો ક્યારે તુરંત ડોક્ટરનો સંપર્ક કરવો

ગળામાં ખારાશ એક સામાન્ય સમસ્યા છે, પરંતુ આ સામાન્ય સમસ્યા જો લાંબા સમય સુધી રહે તો આ સ્થિતિ કેન્સરની બીમારી તરફ લઈ જઈ શકે છે. આવો જાણીએ કેટલા દિવસથી વધુ ગળાની ખારાશને નજરઅંદાજ ન કરવી જોઈએ?

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 30, 2026, 05:33 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 05:33 PM IST
લાંબા સમયથી ગળાની ખરાશ હોઈ શકે છે કેન્સરનો સંકેત, જાણો ક્યારે તુરંત ડોક્ટરનો સંપર્ક કરવો

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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