Isabgol: ઈસબગુલ ખાવાની આ રીતે સૌથી બેસ્ટ, કબજિયાત, વજન ઘટાડવાથી લઈ શુગર કંટ્રોલ કરવામાં કરશે મદદ
Isabgol Uses And Benefits: ઈસબગુલનું નામ આવે એટલે લોકોના મનમાં એક જ વાત આવે કે કબજિયાતમાં આ વસ્તુ ફાયદો કરે. પરંતુ ઈસબગુલ ફક્ત કબજિયાત મટાડવા માટે જ નહીં અન્ય 5 સ્વાસ્થ્ય સમસ્યામાં પણ લાભ કરી શકે છે. તો ચાલો તમને ઈસબગુલથી થતા આ 5 ફાયદા વિશે અને ઈસબગુલ કઈ રીતે ખાવું તે જણાવીએ.
Trending Photos
Isabgol Uses And Benefits: ઈસબગુલ સ્વાસ્થ્ય માટે અત્યંત લાભકારી છે. સામાન્ય રીતે પેટ સંબંધિત સમસ્યામાં ઈસબગુલ ખાવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. પરંતુ પેટ સિવાયની શરીરની તકલીફોમાં પણ ઈસબગુલ ફાયદો કરે છે. હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર ઈસબગુલ અલગ અલગ રીતે લેવાથી અલગ અલગ સમસ્યામાં ફાયદો કરી શકે છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ કઈ સમસ્યામાં ઈસબગુલ કઈ રીતે ઉપયોગી સાબિત થાય.
કબજિયાત
જો તમને કબજિયાતની સમસ્યા છે તો ઈસબગુલ લાભકારી સાબિત થઈ શકે છે. કબજિયાત મટાડવા માટે રોજ રાત્રે સૂતા પહેલા 1 ચમચી ઈસબગુલ હુંફાળા દૂધ અથવા પાણીમાં મિક્સ કરી પી લેવું. તેનાથી આંતરડાની સફાઈ સારી રીતે થઈ જાય છે અને પેટ સાફ આવે છે.
એસિડિટી
એસિડિટી કે પેટમાં બળતરાની સમસ્યા હોય તો ઠંડા દૂધમાં ઈસબગુલ મિક્સ કરી પીવું જોઈએ. 1 ચમચી ઈસબગુલ ઠંડા દૂધમાં મિક્સ કરીને પીવાથી પેટમાં ઠંડક થાય છે અને એસિડિટી મટે છે.
વજન ઘટાડવામાં મદદરુપ
જો તમે વજન ઘટાડવા માંગો છો તો જમતા પહેલા ઈસબગુલ લેવું. 1 ચમચી ઈસબગુલ હુંફાળા પાણીમાં મિક્સ કરી પીવું. ઈસબગુલ લેવાથી પેટ લાંબા સમય સુધી ભરેલું રહે છે અને ઓવરઈટિંગથી બચી જવાય છે. તેનાથી કેલેરી ઈનટેક ઘટે છે અને વજન ઝડપથી ઓછું થઈ શકે છે.
ડાયરિયા
આ વાત જાણીને નવાઈ લાગશે પરંતુ કબજિયાત મટાડતી આ વસ્તુ ડાયરિયા મટાડવામાં પણ ઉપયોગી સાબિત થાય છે. ઈસબગુલને જો તમે દહીં સાથે લેશો તો તે પેટમાં ગુડ બેક્ટેરિયાને સંતુલિત કરશે અને ડાયરિયા રોકવામાં મદદ કરશે. રોજ એક વાટકી દહીંમાં 1 ચમચી ઈસબગુલ મિક્સ કરી ખાવું જોઈએ.
બ્લડ શુગર
ડાયાબિટીસ અને હાઈ કોલેસ્ટ્રોલ હોય તેવા લોકો માટે પણ ઈસબગુલ વરદાન સમાન છે. જમ્યા પછી એક ગ્લાસ પાણીમાં મિક્સ કરી ઈસબગુલ લેવાથી બ્લડમાં શુગરનું અવશોષણ સ્લો થઈ જાય છે. ઈસબગુલ કોલેસ્ટ્રોલ કંટ્રોલ કરવામાં પણ મદદ કરે છે.
ઈસબગુલ લેતી વખતે બસ એક જ વસ્તુનું ધ્યાન રાખવાનું હોય છે કે હંમેશા પુરતા પ્રમાણમાં પાણી પીવું જેથી તેની અસર સારી રીતે થાય.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે