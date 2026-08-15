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Protein: 30 વર્ષ પછી રોજ પ્રોટીન લેવું જરૂરી, આ 5 માંથી કોઈ 1 હાઈ પ્રોટીન ફુડ રોજ લેવું

High Protein Veg Food: 30 વર્ષની ઉંમર પછી પણ એનર્જી અને હેલ્થ 22-23 વર્ષની ઉંમર જેવી રાખવી હોય તો આહારમાં પ્રોટીનનો સમાવેશ કરો. અહીં 5 હાઈ પ્રોટીન વસ્તુઓ વિશે જણાવેલું છે. આ વસ્તુઓને તમે ડાયટમાં સામેલ કરી શકો છો. તેનાથી શરીરની રોજની પ્રોટીનની જરૂરીયાત પુરી થઈ શકે છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 15, 2026, 07:57 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 07:57 AM IST
Protein: 30 વર્ષ પછી રોજ પ્રોટીન લેવું જરૂરી, આ 5 માંથી કોઈ 1 હાઈ પ્રોટીન ફુડ રોજ લેવું

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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